Analyse de la croissance du marché Regtech 2023 et segmentation de l’industrie

RegTech est un outil pour développer l’efficience et l’efficacité. Regtech inclut généralement toute technologie ou logiciel créé pour relever les défis réglementaires et aider les entreprises à comprendre les exigences réglementaires et à rester en conformité.

L’augmentation du coût de la conformité, l’approche réglementaire du bac à sable et la réduction des barrières à l’entrée pour les offres basées sur Saas stimulent la croissance du marché mondial des regtech. L’application de l’IA, de l’apprentissage automatique et de la blockchain pour offrir de nouvelles efficacités en matière de conformité devrait offrir de bonnes opportunités de croissance du marché. Cependant, le coût élevé des logiciels et le manque de connaissances concernant les livrables logiciels limitent la croissance du marché des regtech.

Accédez à des exemples de pages de rapport @ https://marketreporthub.com/sample.php?id=00808

Les facteurs difficiles du marché mondial des regtech sont la cybersécurité et la confidentialité, ainsi que le manque de normalisation des données.

Le risque & On estime que l’application de gestion de la conformité détient la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. La gestion des risques est devenue essentielle au bon fonctionnement des entreprises. Les entreprises ayant une mauvaise mise en œuvre des programmes de gestion des risques sont responsables de risques tels que le paiement de montants importants en ristournes pour non-conformité aux exigences réglementaires.

On estime que le segment des grandes entreprises détient la plus grande part de marché, car la plupart des sociétés cotées en bourse sont obligées d’adopter des programmes de réglementation. De plus, comme les règles et réglementations varient selon l’industrie et la région, il n’est pas possible de contrôler manuellement tous les processus.

Vérifiez la remise instantanée @ https://marketreporthub.com/discount.php?id=00808

L’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision en raison de l’adoption précoce de solutions regtech par les institutions financières nord-américaines pour réduire les coûts de conformité en tirant parti des technologies de pointe. L’Amérique du Nord est constituée d’économies avancées, telles que les États-Unis et le Canada. Ces pays sont considérablement développés en termes de technologie et de ses déploiements d’applications.

Parmi les principaux acteurs du marché mondial des regtech figurent Abside Smart Financial Technologies, Accuity, Actico, Alto Advisory, Broadridge, Compendor, Compliance Solutions Strategies (CSS), Deloitte, Eastnets, Fenergo, IBM, Infrasoft Technologies, Jumio, Lombard Risk, London Stock Exchange Group (LSEG), Metricstream, Nasdaq Bwise, Nice Actimize, PWC, Rimes Technologies, Sai Global, Sysnet Global Solutions, Thomson Reuters, Trulioo et Wolters Kluwer.

Portée du marché mondial RegTech

Marché mondial de RegTech par

conformité des applications et amp; Gestion des risques Gestion des

identités

Reporting réglementaire Gestion

de la fraude

Veille réglementaire

Demande de rapport Table des matières @ https://marketreporthub.com/table_of_contents.php?id=00808

Marché mondial des RegTech par taille d’organisation

PME

Grandes entreprises

Marché mondial des RegTech par géographie

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient & Afrique

Amérique du Sud

Acheter un rapport exclusif @ https://marketreporthub.com/price.php?id=00808&price=3000

Principaux acteurs opérant sur le marché mondial des RegTech

Abside Smart Financial Technologies

Accuity

Actico

Alto Advisory

Broadridge

Compendor

Compliance Solutions Strategies (CSS)

Deloitte

Eastnets

Fenergo

IBM

Infrasoft Technologies

Jumio

Lombard Risk

London Stock Exchange Group (LSEG)

Metricstream

Nasdaq Bwise

Nice Actimize

PWC

Rimes Technologies

Sai Global

Sysnet Global Solutions

Thomson Reuters

Trulioo

Wolters Kluwer