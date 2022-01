Analyse de la croissance du marché mondial de la plateforme de fabrication intelligente, dernières tendances et prévisions jusqu’en 2028 | Groupe ABB, Emerson Electric Co., Emerson Electric Co. Hitachi Consulting Corporation

Le rapport « Prévisions du marché de la plate-forme de fabrication intelligente jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale» ajouté à The Insight Partners a couvert et analysé le potentiel du marché mondial de la plate-forme de fabrication intelligente et fournit des statistiques et des informations sur la taille du marché, les parts et les facteurs de croissance. Le rapport vise à fournir des informations de pointe sur le marché et à aider les décideurs à effectuer une évaluation judicieuse des investissements.En outre, le rapport identifie et analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché mondial.En outre, le rapport met également en évidence le marché stratégies d’entrée pour diverses entreprises à travers le monde.

La plate-forme de fabrication intelligente permet l’utilisation de machines interconnectées pour effectuer la production automatisée de l’entité de fabrication. Ces entités de fabrication peuvent être des industries discrètes telles que l’automobile ou des industries de transformation telles que les produits chimiques et le pétrole et le gaz. La fabrication intelligente réduit les temps d’arrêt de la production tout en améliorant considérablement l’efficacité des opérations. Cela se traduit par une productivité accrue et des avantages de coûts à long terme.

Les principaux acteurs présentés dans cette étude comprennent-

Groupe ABB

Emerson Electric Co.

Fujitsu Limitée

Société de conseil Hitachi

Société IBM

Microsoft

SAP SE

Schneider Electric

Siemens SA

Telit

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Le marché des plates-formes de fabrication intelligentes devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’introduction de l’industrie 4.0 et du besoin croissant de données rationalisées et automatisées. En outre, le soutien du gouvernement à l’automatisation industrielle devrait alimenter la croissance du marché des plates-formes de fabrication intelligentes. Cependant, le manque de main-d’œuvre qualifiée pour l’IoT peut entraver la croissance du marché. D’autre part, les progrès des technologies cloud sont susceptibles de présenter des opportunités de croissance pour le marché des plates-formes de fabrication intelligentes.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des plates-formes de fabrication intelligentes est segmenté en fonction du type, du déploiement, de l’application et de l’industrie d’utilisation finale. En fonction du type, le marché est segmenté en AEP, gestion des appareils et gestion de la connectivité. Par déploiement, le marché est segmenté en cloud et sur site. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en fabrication de processus et fabrication discrète. Le marché sur la base de l’industrie d’utilisation finale est classé comme automobile, aérospatiale et défense, électronique et semi-conducteurs, aliments et boissons, pétrole et gaz, électricité et énergie, produits chimiques et matériaux, soins de santé et produits pharmaceutiques et autres.

Les objectifs de ce rapport sont les suivants :

Donner un aperçu du marché mondial de la plateforme de fabrication intelligente

Analyser et prévoir le marché mondial de la plateforme de fabrication intelligente sur la base des composants, de la catégorie et des applications

Fournir la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2028 pour le marché global de la plate-forme de fabrication intelligente en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui sont ensuite sous-segmentés dans les principaux pays respectifs

Évaluer la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future

Fournir une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions

Pour dresser le profil des principaux acteurs de la plate-forme de fabrication intelligente influençant le marché, ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché

Les questions clés auxquelles répond le rapport incluent :

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance en 2028 ?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de la plateforme de fabrication intelligente?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché mondial de la plateforme de fabrication intelligente?

Quels sont les défis de la croissance du marché?

Qui sont les principaux fournisseurs sur le marché mondial de la plateforme de fabrication intelligente ?

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial Plateforme de fabrication intelligente ?

Facteurs de tendance influençant les parts de marché des Amériques, de l’APAC, de l’Europe et de la MEA.

Une évaluation approfondie du marché pour des idées et des développements stratégiques. L’étude de recherche a fusionné l’analyse de la croissance de différents aspects qui améliorent le scénario de croissance du marché. Il constitue les principaux moteurs, contraintes et tendances du marché qui transforment le marché de manière positive ou négative.

