Analyse de la croissance du marché du stockage d’hydrogène 2022, opportunités, tendances et développements | McPhy Energy SA, Luxfer Holdings PLC, Hexagon Composites ASA

La recherche et l’analyse effectuées dans un rapport d’activité de haut niveau sur les Marché du stockage de l’hydrogène aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération du rapport. Pour une compréhension claire et meilleure des faits et des chiffres, les données sont représentées sous forme de graphiques et de tableaux. Des approches intégrées et les dernières technologies ont été utilisées pour obtenir les meilleurs résultats tout en générant un tel rapport d’étude de marché. Le rapport d’étude de marché sur le stockage de l’hydrogène identifie et analyse les tendances à venir ainsi que les principaux moteurs, contraintes, défis et opportunités sur le marché de l’industrie chimique.

Le marché du stockage de l’hydrogène augmentera à un taux de 8,15 % pour la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation de la demande de carburants à faibles émissions est un facteur essentiel qui stimule la croissance du marché du stockage de l’hydrogène.

Les principaux acteurs du marché du stockage de l’hydrogène sont : Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du stockage de l’hydrogène sont Air Liquide, Linde plc, Praxair Technology, Inc., Worthington Industries, McPhy Energy SA, Luxfer Holdings PLC, Hexagon Composites ASA, H Bank Technologies Inc., Inoxwind, VRV SrL, Cella Energy, American Elements, Sigma-Aldrich Co., Hanwha Solutions/Chemical Corporation, Eutectix, Pragma Industries, Ilika et Fosroc, Inc. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Segmentation du marché du stockage de l’hydrogène : marché mondial du stockage de l’hydrogène, par forme (forme physique, forme basée sur le matériau), type (bouteille, marchand/vrac, sur site, à bord), utilisateur final (chimie, raffinage du pétrole, industrie générale, transport, Travail des métaux) Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028

