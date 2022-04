Analyse de la croissance du marché du prêt-à-manger par chiffre d’affaires, taille, part, scénario sur les dernières tendances, types et applications 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché du prêt-à-manger. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché du prêt-à-manger présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs de croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les plats cuisinés ont pris leur essor en Inde suite au rythme de vie trépidant de la jeune population active. Les produits prêts à manger, encore plus pratiques, ont gagné en popularité car ils peuvent être consommés sans cuisson, ce qui semble convenir aux millénaires occupés. Le marché du prêt-à-manger en Inde devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 16.24 % (sur la base de la valeur) au cours de la période 2019-2024, pour générer un chiffre d’affaires d’environ 68.47 milliards d’INR d’ici 2024. Les principaux acteurs qui opèrent actuellement sur le marché indien du prêt-à-manger sont Britannia Industries Limited, Dabur India Limited, Godrej Agrovet Limited et Heritage Foods Limited.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/india-ready-to-eat-market/QI042

Aperçu du marché par segment

En 2018, le segment des céréales pour petit-déjeuner prêtes à consommer détenait la plus grande part de marché (~34,8 %), suivi des segments des plats cuisinés de longue conservation (~21,97 %) et des fruits et légumes de longue conservation (~20,3 %). . La demande de céréales pour petit-déjeuner prêtes à consommer est élevée en raison de la prise de conscience croissante des effets néfastes du cholestérol chez les jeunes à travers l’Inde.

Parmi les principaux segments du marché indien du prêt-à-manger, le segment des céréales pour petit-déjeuner prêtes à manger devrait connaître la croissance la plus rapide d’une année sur l’autre (~ 19,85 %) au cours de la période 2019-2024. Certaines des marques populaires de céréales pour petit-déjeuner prêtes à consommer en Inde comprennent Baggys, Kelloggs et Nestlé.

Principaux moteurs de croissance du marché

La plupart des citadins mènent une vie trépidante et passent souvent beaucoup de temps à se déplacer. Cela leur laisse peu ou pas de temps pour cuisiner, c’est pourquoi ils préfèrent consommer des produits prêts à manger.

Pour augmenter le volume des ventes de produits prêts-à-manger, les détaillants proposent des offres lucratives sous forme de packs combinés, de remises spécifiques à la journée, d’offres festives, de remises forfaitaires et de remises de coupons. La croissance du nombre de points de vente au détail organisés et les stratégies marketing uniques des détaillants dans les villes de niveau I et de niveau II facilitent la reconnaissance de la marque et le développement de la connaissance des produits chez les consommateurs. Par conséquent, l’urbanisation rapide et les modes de vie trépidants, ainsi que l’expansion géographique agressive des détaillants de prêt-à-manger propulsent la croissance du marché à travers l’Inde.

Principal frein à la croissance du marché

Selon des experts de la santé du monde entier, la consommation fréquente d’aliments prêts à consommer entraîne souvent de graves problèmes de santé comme l’obésité, les maladies cardiaques, l’hypertension artérielle et le diabète, en raison de la présence excessive de sucre, de sodium et de gras dans les aliments emballés. La sensibilisation à ces problèmes empêche souvent les gens de consommer des aliments prêts à consommer. De plus, une grande partie de la population âgée en Inde a généralement une perception négative de la valeur nutritionnelle de tout aliment emballé et/ou transformé. En conséquence, ils renoncent à consommer des aliments prêts à manger et découragent même les membres de leur famille d’en consommer.

Entreprises couvertes

Britannia Industries Limited

Dabur India Limited

Godrej Agrovet Limited

Heritage Foods Limited

ITC Limited

Nestle India Limited

Vadilal Industries Limited

Haldiram Manufacturing Company Private Limited

MTR Foods Private Limited

McCormick & Co., Inc.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ – https://www.quadintel.com/request-sample/india-ready-to-eat-market/QI042

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Demander le rapport complet – https://www.quadintel.com/request-sample/india-ready-to-eat-market/QI042

À propos de Quadintel :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Quadintel croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Quadintel est une « solution à guichet unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Quadintel :

Courriel : sales@quadintel.com

Adresse : Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 888 212 3539 (É.-U. – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.quadintel .com/