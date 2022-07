Analyse de la croissance du marché du noir de carbone récupéré en 2022 et segmentation de l’industrie

Selon MRH, le marché mondial du noir de carbone récupéré représente XX millions de dollars en 2022 et devrait atteindre XX millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Certains des facteurs clés influençant la croissance du marché comprennent la disponibilité abondante d’ELTS, la matière première pour la production de rCB, la préoccupation environnementale croissante envers les faibles empreintes carbone et le prix bas et fixe du rCB. Cependant, la crainte d’utiliser le rCB comme alternative au noir de carbone vierge freine la croissance du marché.

Le noir de carbone récupéré (rCB) est un matériau obtenu à partir du recyclage de pneus en fin de vie ou inutilisés et de déchets de caoutchouc par pyrolyse. Il est considéré comme un substitut favorable au noir de carbone vierge en raison de sa nature écologique et de ses émissions réduites de CO2.

Sur la base de l’application, le noir de carbone récupéré est utilisé comme agent de renforcement dans la production de plusieurs produits en caoutchouc autres que les pneus. Ces produits comprennent des bandes transporteuses, des tuyaux, des joints, des joints, des feuilles de caoutchouc, des géomembranes et des toitures en caoutchouc. Il est également utilisé dans le caoutchouc des chaussures pour conférer une résistance à l’abrasion. La croissance de cette application est associée à la croissance de l’industrie du caoutchouc et au besoin croissant de produits respectueux de l’environnement.

Par géographie, l’Amérique du Nord devrait croître avec une part de marché importante au cours de la période de prévision. La région est devenue le plus grand consommateur de noir de carbone récupéré, en raison de la croissance de la production et de la consommation de noir de carbone récupéré dans des pays comme les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Certains des principaux acteurs du marché mondial du noir de carbone récupéré sont Klean Industries, Dron Industries, Scandinavian Enviro Systems AB (Enviro), Bolder Industries, Pyrolyx, Enrestec, Delta-Energy Group, Alpha Carbone, Sr2o Holdings, Black Bear Carbon, Integrated Resource Recovery (IRR), DVA Renewable Energy JSC et Radhe Group of Energy.

Grades couverts :

• Spécialité

• Marchandise

Types couverts :

• Cendres inorganiques

• Applications primaires du noir de carbone

couvertes :

• Plastiques

• Pneus

• Revêtements

• Caoutchouc autre que pour pneus

• Encres

• Autres applications

Industries d’utilisation finale couvertes :

• Bâtiment et construction

• Industrie

• Impression et emballage

• Transport

• Autres industries d’utilisation finale

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

Ce que propose notre rapport :

– Évaluations des parts de marché pour les segments régionaux et nationaux

– Recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants

– Prévisions du marché pour un minimum de 9 ans de tous les segments, sous-segments et marchés régionaux mentionnés

– Tendances du marché (pilotes, Contraintes, Opportunités, Menaces, Défis, Opportunités d’investissement et recommandations) – Analyse stratégique

: moteurs et contraintes, analyse produit/technologie, analyse des cinq forces de Porter, analyse SWOT, etc. aménagement paysager cartographiant les principales tendances communes – Profilage de l’entreprise avec des stratégies détaillées, des données financières et des développements récents

– Tendances de la chaîne d’approvisionnement cartographiant les dernières avancées technologiques

Offres de personnalisation gratuites :

tous les clients de ce rapport auront le droit de recevoir l’une des options de personnalisation gratuites suivantes :

• Profilage de l’entreprise

o Profilage complet d’autres acteurs du marché (jusqu’à 3)

o Analyse SWOT des principaux acteurs (jusqu’à 3)

• Segmentation régionale

o Estimations du marché, prévisions et TCAC de tout pays de premier plan selon l’intérêt des clients (Remarque : dépend de la vérification de faisabilité)

• Analyse comparative concurrentielle

o Analyse comparative des principaux acteurs en fonction du portefeuille de produits, de la présence géographique et des alliances stratégiques