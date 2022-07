Analyse de la croissance du marché du nitrate d’ammonium avec les opportunités à venir Tendances de l’industrie jusqu’en 2026

Ce rapport sur le marché du nitrate d’ammonium propose une analyse approfondie des tendances pour estimer sa croissance dans un avenir proche. Il fournit une enquête historique et évalue les tendances observées dans les données recueillies pour spéculer sur le développement de sa taille, de sa part, de sa demande, de ses revenus totaux et de ses revenus. Il considère les années 2016 et 2020 pour collecter des données historiques tout en considérant 2021 comme année de référence pour établir une prévision pour les années 2021 à 2026. Cette évaluation indique un TCAC stable dans la durée prévue et examine les secteurs qui pourraient stimuler le développement du industrie.

Le nitrate d’ammonium est un composé chimique solide cristallin blanc très soluble dans l’eau. Il est largement utilisé dans le secteur agricole comme engrais à haute teneur en azote. Son autre utilisation prédominante est comme composant dans des mélanges explosifs utilisés à des fins minières, d’extraction de carrière et de construction civile. La croissance démographique a augmenté la demande d’approvisionnement alimentaire et de biens immobiliers, ce qui a accru la demande de nitrate d’ammonium dans les secteurs de l’agriculture et de la construction. Le besoin sans cesse croissant de nitrate d’ammonium dans les secteurs de l’agriculture et de la construction est le principal moteur du marché mondial du nitrate d’ammonium.

Le nitrate d’ammonium a une humidité relative critique de 59,4 %. Si le taux d’humidité dépasse 59,4%, il peut se transformer en une grande masse solide. Il peut également se liquéfier en absorbant l’humidité de l’air. Par conséquent, il est essentiel de sceller le nitrate d’ammonium dans un récipient étanche. Le mélanger avec d’autres engrais dans la bonne quantité peut également diminuer son humidité relative critique. Le nitrate d’ammonium est également déclaré comme matière modérément dangereuse. À ce titre, l’OSHA (Occupational Health and Safety), l’EPA (Environmental Protection Agency) et l’ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms) ont créé des réglementations strictes pour le transport, le stockage, la manipulation et l’utilisation du nitrate d’ammonium, est un défi au marché.

Cliquez sur le lien pour obtenir un exemple de copie du rapport : @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1711

Analyse des facteurs clés :L’industrie a été classée en différents segments afin d’évaluer leur taille, leur part, leur demande, leurs tendances, leur bénéfice brut, leurs revenus totaux et leurs revenus pour spéculer sur d’autres aspects. En fonction du type de produit, le marché est segmenté en nitrate d’ammonium haute densité et nitrate d’ammonium basse densité. Même si le nitrate d’ammonium basse densité est relativement rentable, de haute qualité et plus efficace à des fins explosives, et est également utilisé comme revêtements anti-agglomérants et agents de contrôle de la porosité, le nitrate d’ammonium haute densité détient toujours la majorité de la part de marché. . En effet, les granules de nitrate d’ammonium à haute densité ont une forte demande en tant qu’agent oxydant solide dans l’industrie agricole. De plus, comme il s’agit de granulés purifiés, non poreux et denses de qualité, il conserve ses propriétés techniques même dans des conditions climatiques humides.

La croissance du marché mondial du nitrate d’ammonium est considérablement entravée par plusieurs facteurs défavorables. La pandémie de COVID-19 a entraîné l’introduction de normes de confinement strictes dans certains pays du monde, provoquant ainsi des perturbations dans les activités d’importation et d’exportation de nitrate d’ammonium. Le COVID-19 a le potentiel d’avoir trois effets majeurs sur l’économie mondiale : un impact direct sur la production et la demande, une perturbation de la chaîne d’approvisionnement et du marché, et un impact financier sur les entreprises et les marchés monétaires. Le marché mondial du nitrate d’ammonium devrait croître régulièrement une fois que le monde reviendra à la normale.

Mieux comprendre ce que nous avons de plus à offrir @ https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/1711

Les principales entreprises du marché comprennent :

Groupe EuroChem AG

CF Industries

Orica

Austin Powder Company

Énaex

Incitec Pivot limitée

Neochim Plc

URALCHEM

Abu QIR Entreprise des industries des engrais et des produits chimiques

Yara International

Ostchem Holding

Industrie du gaz Vijay

Fertiberia

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1711

Segment de marché basé sur le produit :

Haute densité

Faible densité

Segment de marché basé sur l’application :

Les engrais

Explosifs

Les autres

Perspectives régionales

Pour une compréhension complète de la dynamique du marché, le marché mondial du nitrate d’ammonium est analysé dans des zones géographiques clés, à savoir: Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie), Asie-Pacifique (Chine, Japon , Corée, Inde et Asie du Sud-Est), Amérique du Sud (Brésil, Argentine et Colombie), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud). Chacune de ces régions est analysée sur la base des découvertes du marché dans les principaux pays de ces régions pour une compréhension du marché au niveau macro.

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/ammonium-nitrate-market

Faits saillants du rapport

Aperçu détaillé du marché parent

Dynamique changeante du marché

Évaluation régionale des variables de marché

Évaluation du marché sur la base des données présentes et passées collectées

Marché historique, actuel et projeté, en termes de volume et de valeur

Tendances et évolutions récentes du marché

Segmentation du marché

Paysage de la concurrence

Stratégies par acteurs clés et produits proposés

Une perspective neutre sur les performances du marché mondial du nitrate d’ammonium

Enfin, le rapport sur le marché du nitrate d’ammonium est la source faisant autorité pour les études de marché qui peuvent considérablement accélérer votre activité. Le rapport montre les conditions économiques telles que les principaux lieux, les valeurs des articles, les bénéfices, les limites, la production, l’approvisionnement, les exigences, les taux de développement du marché et les chiffres.

Parcourir plus de rapports de recherche connexes :

Marché des adhésifs de construction : https://www.reportsanddata.com/report-detail/construction-adhesive-market

Marché du xylène : https://www.reportsanddata.com/report-detail/xylene-market

Marché du sulfate de potassium : https://www.reportsanddata.com/report-detail/potassium-sulfate-market

Marché des engrais solubles dans l’eau : https://www.reportsanddata.com/report-detail/water-soluble-fertilizers-market

À propos de nous:

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les produits et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise.

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

LinkedIn | Gazouillement | Blogues | Facebook