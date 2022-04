Analyse de la croissance du marché des tubes pré-isolés, régions de prévision des tendances, type et application jusqu’en 2022-2030

Report Ocean publie un nouveau rapport sur le marché des tubes pré-isolés . Le rapport sur le marché des tuyaux pré-isolés contient de nombreuses informations sur des facteurs, tels que les contraintes du marché, les moteurs et les opportunités. En outre, le rapport fournit un examen approfondi des développements de l’industrie et des tendances du marché qui influencent la croissance du marché Tubes pré-isolés . De plus, la base de données analyse et estime le marché des tuyaux pré-isolés à la fois au niveau mondial et régional.

La taille du marché mondial des tuyaux pré-isolés était de 7 milliards de dollars américains en 2020. Le marché mondial des tuyaux pré-isolés devrait atteindre 15 milliards de dollars américains d’ici 2020, avec une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5% au cours de la prévision. période 2021-2030.

Les tuyaux pré-isolés contiennent trois couches, à commencer par le tuyau en acier ou le tuyau porteur placé au cœur. La couche isolante en mousse de polyuréthane est installée avec la couche externe de revêtement défensif en plastique ou en acier. Les tuyaux pré-isolés ont traditionnellement été utilisés pour économiser l’énergie en minimisant les pertes d’énergie dans l’environnement.

Analyse du scénario COVID-19 :

Au cours du premier trimestre 2020, le marché a connu un ralentissement important des ventes d’équipements et de machines. Ainsi, cela a eu un effet négatif sur la demande de tuyaux pré-isolés.

La principale demande d’équipements et de machines provenait auparavant des États-Unis, de l’Allemagne, de l’Italie, du Royaume-Uni et de la Chine. La plupart de ces pays ont été témoins d’un impact soudain et grave du COVID-19, entraînant un déclin économique. Ainsi, il a stoppé la croissance globale du marché mondial des tubes pré-isolés.

Les facteurs influant

Les lancements de nouveaux produits devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période d’analyse. L’innovation récente des tuyaux pré-isolés de type double a gagné en popularité par rapport aux tuyaux pré-isolés de type simple. De plus, Flextra Pipe, un type de tuyau flexible pré-isolé, a été introduit par Logstor Company en 2018. Le tuyau Flextra est nettement plus flexible et robuste que le tuyau ordinaire, et il a une capacité d’isolation élevée. Ainsi, de telles innovations et avancées stimuleraient la croissance du marché au cours de la période d’analyse.

L’industrialisation et l’urbanisation croissantes propulsent la croissance du marché mondial des tuyaux pré-isolés. Les fabricants lancent plusieurs produits pour répondre à la demande des consommateurs. L’urbanisation croissante augmenterait finalement la demande de tuyaux pré-isolés et leurs applications. Les industries de la construction, de la chimie, de la pétrochimie et de l’alimentation adoptent des conduites pré-isolées pour transporter les hydrocarbures, l’eau chaude, les produits chimiques et la vapeur.

Les lois gouvernementales et d’autres mesures poussent régulièrement l’utilisation de tubes pré-isolés dans ces industries. Les tuyaux pré-isolés Perma Pipe, fabriqués par l’une des principales entreprises, sont utilisés pour transporter la vapeur via un réseau de tuyaux souterrains dans les réseaux de chauffage urbain au Canada et dans d’autres pays. Dans l’industrie pétrolière et gazière, ces tuyaux sont principalement utilisés dans le processus de distribution de gaz. Les réglementations implicites du gouvernement dans divers pays s’avèrent des opportunités importantes pour les acteurs du marché. De plus, les remises fiscales et la sensibilisation croissante aux produits économes en énergie propulsent la croissance du marché mondial des tuyaux pré-isolés.

Cependant, la fluctuation des prix des matières premières pourrait étouffer l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

Le principal marché des systèmes de canalisations pré-isolées industrielles se situe en Europe, suivi de la région nord-américaine. Les dépenses élevées dans diverses infrastructures et composants technologiques ont permis aux fabricants de tuyaux pré-isolés de fournir des produits de meilleure qualité aux utilisateurs finaux et de répondre à une forte demande. La présence d’acteurs de premier plan en Europe est le principal facteur contribuant à la croissance du marché régional des tubes pré-isolés.

Segmentation du marché

Taper

Polymères

Les métaux

Autres

Verticale de l’industrie

Chimie & Pétrochimie

Gaz de pétrole

Automobile

Nourriture et boissons

Soins de santé

Autres

Applications

Systèmes de chauffage et de refroidissement urbains

Distribution de gaz

Système d’eau chaude/froide domestique

Autres

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Concurrents sur le marché

Georg Fischer AG

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ : PPIH)

Technologies de l’eau Watts, Inc.

Uponor Oyj

Groupe Polypipe plc

Kabelwerke Brugg SA Holding

Interplast Limitée

D’autres joueurs de premier plan

Les questions clés auxquelles répond le rapport sur le marché des tuyaux pré-isolés sont:

Comment une entreprise mondiale acquiert-elle des marchés ?

Quelles sont ses principales stratégies et politiques ?

Quels facteurs influenceront le marché des tuyaux pré-isolés au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs qui animent et freinent le marché du marché Tubes pré-isolés ?

Quels sont les principaux concurrents sur le marché mondial ?

Quelle région se développe à un rythme plus élevé sur le marché mondial ?

