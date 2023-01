Analyse de la croissance du marché des technologies de l’éducation physique, part concurrentielle, régions et tendances futures jusqu’en 2033

Le marché mondial des technologies de l’éducation physique devrait croître de 1,8 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de 24,1 % au cours de la période de prévision.

Pour les enfants qui s’intéressent à l’éducation physique, l’intégration de la technologie dans la salle de classe crée une expérience personnalisée. Il a également la capacité d’atténuer le stress sur le corps des élèves, de renforcer leur confiance et de les rendre plus efficaces et mieux préparés pour les cours. Cela améliore également leurs plans et leurs capacités. Des matières, telles que la géographie ou les mathématiques, pourraient être intégrées à l’éducation physique pour offrir aux élèves les meilleurs défis potentiels. Les éducateurs physiques ont aujourd’hui une variété de méthodes pour évaluer et améliorer les compétences physiques de leurs élèves en raison des progrès technologiques, notamment la technologie mobile.

Le streaming de vidéos est plus facile que jamais, grâce à un Internet plus rapide et plus fiable. Les professeurs d’éducation physique peuvent utiliser cette technologie pour inspirer les élèves à améliorer leurs compétences en regardant des vidéos et des démonstrations sur Internet. Les instructeurs d’éducation physique n’auront aucun mal à trouver des films qui répondent aux besoins de chaque élève car la grande quantité d’informations est disponible en ligne.

Segmentation globale du marché des technologies de l’éducation physique :

Marché mondial des technologies de l’éducation physique, par application

L’enseignement supérieur

K-12

Fourchette

Marché mondial des technologies de l’éducation physique, par type

Équipement

Logiciel

Autres

En fonction de la région, le marché mondial de l’impression des technologies d’éducation physique a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Europe possède la plus grande région de marché sur le marché mondial des technologies de l’éducation physique. L’Asie-Pacifique est la région du marché de l’éducation physique qui connaît la croissance la plus rapide à l’échelle mondiale, au cours de la période de prévision.

Marché mondial des technologies de l’éducation physique, par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Principaux acteurs du marché couverts par le marché mondial des technologies de l’éducation physique :

Gopher Sport

Technologies de santé interactives

Électro polaire

Spécialité scolaire

Asus

Exercice de remise en forme

Fitbit

Technologies FITSTATS

Garmin

Maxillaire

Konami

Motorola Mobilité

Nike

Galet

Sony

escadron

Remise en forme ciblée

(Remarque: les principaux acteurs seront mis à jour avec le dernier scénario et les dernières tendances du marché)

Paysage concurrentiel :

Entreprises établies

Des acteurs émergents en forte croissance

Nouveaux entrants et startups de premier plan

Analyse comparative des produits concurrentiels

Matrice de développement de produits

Principaux points à retenir des rapports de recherche régionaux :

Perspectives de croissance

Analyse SWOT

Tendances clés

Points de données clés affectant la croissance du marché

Objectifs de l’étude:

Le rapport sur le marché mondial des technologies de l’éducation physique fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

