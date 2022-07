Analyse de la croissance du marché des pigments métalliques 2021, opportunités, chiffres avec des ventes importantes

The Insight Partners fournit des informations bien documentées à l’échelle de l’industrie sur le marché Pigments métalliques Il fournit des informations sur les aspects essentiels du marché tels que les principaux participants, les facteurs de croissance du marché Pigments métalliques, une estimation précise de la taille du marché Pigments métalliques, les tendances à venir, les changements dans le modèle de comportement des consommateurs, le paysage concurrentiel du marché, les principaux fournisseurs du marché et d’autres caractéristiques du marché pour obtenir une analyse approfondie du marché.De plus, le rapport est une compilation d’évaluations qualitatives et quantitatives par des experts de l’industrie, ainsi que des participants de l’industrie Le rapport se concentre également sur les derniers développements susceptibles d’améliorer les performances de divers segments de marché.

Les pigments métalliques font référence à des matériaux qui améliorent l’apparence ou ont un impact sur la couleur du substrat sur lequel ils sont appliqués. Les pigments métalliques sont constitués d’or, de zinc, d’aluminium, d’acier inoxydable, de nickel et de pigments à effets spéciaux. Ils sont utilisés comme anticorrosion, résistant à la chaleur. Le pigment métallique crée une bonne gamme de couleurs dans les applications de revêtement.

La portée du rapport :

« L’analyse du marché mondial des pigments métalliques jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des produits chimiques et des matériaux, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des pigments métalliques avec un marché détaillé. Le marché mondial des pigments métalliques devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision.Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des pigments métalliques et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Principaux points saillants du rapport :

Évaluation globale du marché parent

Évolution des aspects significatifs du marché

Enquête à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévues

Évaluation de la part de marché

Approches tactiques des leaders du marché

Des stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

L’augmentation des projets d’infrastructure qui soutiennent l’industrie des peintures et des revêtements soutient la demande du marché des pigments métalliques.En plus de cela, une montée en puissance de l’industrialisation, l’évolution du mode de vie et la croissance démographique qui conduisent à des activités de construction rapides, stimulent également la demande du marché des pigments métalliques. Cependant, le prix élevé des matières premières et la flambée des coûts des métaux précieux restreignent le marché des pigments métalliques.L’augmentation de la demande de produits en aluminium de l’industrie des additifs de revêtement et de l’automobile devrait stimuler la demande du marché des pigments métalliques dans un proche avenir.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

1. Altana SA

2. Carl Schlenk SA

3. Coprabel

4. Ecopoxy

5. Géotechnique

6. Laticrète International Inc.

7. Seawhite de Brighton Ltd.

8. Silberline Manufacturing Co., Inc.

9. Soleil chimique

10. Torginol

Segmentation du marché :

Le marché selon l’application. Sur la base du type, le marché des pigments métalliques est segmenté en cuivre, aluminium, bronze, acier inoxydable, zinc, nickel, or et autres. est divisé en peintures et revêtements, encres d’imprimerie, cosmétiques et soins personnels , plastiques, produits chimiques et autres.

