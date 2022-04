Analyse de la croissance du marché des générateurs mondiaux (jusqu’à 100 kVA), dernières tendances et prévisions régionales

Gardant à l’esprit les exigences des clients, ce meilleur rapport d’étude de marché est construit avec une étude professionnelle et approfondie de cette industrie. Ce rapport d’étude de marché permet aux entreprises de prendre de meilleures décisions, de gérer la commercialisation de biens ou de services et d’atteindre une meilleure rentabilité en priorisant les objectifs du marché. Les études de segmentation du marché menées dans ce rapport en ce qui concerne le type de produit, les applications et la géographie sont précieuses pour prendre un verdict sur les produits. Grâce à l’utilisation d’outils et de techniques à jour et éprouvés, des informations complexes sur le marché sont organisées dans des versions plus simples dans ce rapport pour une meilleure compréhension de l’utilisateur final.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des générateurs (jusqu’à 100 kVA) connaîtra un TCAC de 3,40 % pour la période de prévision 2022-2029. Croissance de la demande de générateur (jusqu’à 100 kVA), en particulier dans les économies émergentes telles que l’Inde et la Chine, utilisation croissante du générateur (jusqu’à 100 kVA) pour une large gamme d’applications d’utilisateurs finaux telles que dans les usines de fabrication, nombre croissant des petites et moyennes entreprises dans la région Asie-Pacifique, le passage continu au travail à distance, la poursuite des normes de travail à domicile et la montée en flèche de l’industrialisation, en particulier dans les pays en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du générateur (jusqu’à 100 kVA). Par conséquent, la valeur marchande devrait atteindre 1 621,31 millions USD d’ici 2029.

La liste des acteurs clés présentés dans l’étude comprend un aperçu du marché, les stratégies commerciales, les données financières, les activités de développement, la part de marché et l’analyse SWOT :

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des générateurs (jusqu’à 100 kVA) sont Kirloskar, Generac Power Systems, Inc., Caterpillar., HIMOINSA, Aggreko, Jakson Group, MAHINDRA POWEROL., AGCO Power, Kohler Co., Greaves Cotton Limited, Multiquip Inc., AKSA POWER GENERATION, Cummins Inc., ABB, Siemens, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Wärtsilä, PR INDUSTRIAL srl, Generac Power Systems, Inc., Rolls-Royce plc, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., et YANMAR HOLDINGS Co., Ltd., entre autres.

Segmentation clé du marché

Sur la base de la puissance nominale, le marché des générateurs (jusqu’à 100 kVA) est segmenté en jusqu’à 10 kVA, 10 kVA – 20 kVA, 20 kVA – 30 kVA, 30 kVA – 40 kVA, supérieur à 40 kVA et inférieur à 100 kVA .

Sur la base du type de carburant, le marché des générateurs (jusqu’à 100 kVA) est segmenté en diesel et gaz naturel.

Sur la base du type, le marché des générateurs (jusqu’à 100 kVA) est segmenté en stationnaire et portable.

Sur la base de l’application, le marché des générateurs (jusqu’à 100 kVA) est segmenté en principaux et continus, en veille et en pointe.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des générateurs (jusqu’à 100 kVA) est segmenté en industriel, commercial et résidentiel.

