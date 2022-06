Analyse de la croissance du marché des céréales anciennes, régions de prévision des tendances, type et application jusqu’en 2022-2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Grains anciens . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur les céréales anciennes présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial des céréales anciennes était de 1,4 milliard de dollars américains en 2021. Le marché mondial des céréales anciennes devrait atteindre 28,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 26,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Les grains anciens sont des grains qui sont restés inchangés pendant des centaines d’années. Ces grains ont été utilisés dans la préparation de pizzas, quiches, collations légères, céréales, salades, pain, etc. L’amarante et le quinoa ont beaucoup attiré l’attention en raison de leurs qualités sans gluten. Le gluten se trouve dans d’autres céréales telles que le blé, l’orge et le seigle. Le chia est également un ingrédient alimentaire puisqu’il aide à la satiété, prévient les maladies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires et du système nerveux et le diabète, et ajoute à la nutrition humaine.

Facteurs influençant le marché

Le nombre croissant de supermarchés proposant des céréales anciennes stimulera la croissance du marché des céréales anciennes. De plus, le fait que la culture du chia, de l’amarante et du quinoa nécessite un minimum d’effort contribuera à la croissance du marché des céréales anciennes.

La prise de conscience croissante des avantages des aliments et des boissons sans gluten offrira de nombreuses opportunités de croissance pour le marché des céréales anciennes. De plus, les larges applications des céréales anciennes dans le secteur cosmétique alimenteront la croissance du marché des céréales anciennes au cours de la période d’étude.

La prévalence croissante des maladies et l’accent mis sur la santé augmenteront la demande de céréales anciennes, car ce sont les méthodes naturelles utilisées pour guérir une variété de maladies.

L’accent croissant mis sur les techniques agricoles intelligentes et les initiatives gouvernementales croissantes visant à adopter des technologies agricoles avancées propulseront le marché des céréales anciennes vers l’avant. Au contraire, le coût élevé associé aux céréales anciennes pourrait limiter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse d’impact COVID-19

La pandémie de COVID-19 a attiré l’attention des gens vers la santé. En conséquence, les gens sont devenus plus conscients de leur santé et ont commencé à adopter des pratiques saines pour lutter contre l’impact de la situation. En conséquence, il a augmenté la demande de céréales anciennes. Cependant, les pratiques de culture ont baissé en raison d’une pénurie de main-d’œuvre, ce qui a limité la croissance du marché.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait détenir la part de marché la plus élevée sur le marché des céréales anciennes. La croissance du marché est attribuée à la gamme sans cesse croissante d’innovations sur le marché. De plus, la demande croissante de chia, d’amarante, de quinoa et de produits de niche sans gluten offrira de nombreuses opportunités de croissance pour le marché des céréales anciennes. De plus, les applications des céréales anciennes dans les industries biopharmaceutiques offriront de nombreuses opportunités de croissance pour le marché des céréales anciennes. En dehors de cela, la région est bien connue pour l’adoption précoce de technologies de pointe, qui stimuleront la croissance de l’industrie des céréales anciennes dans les années à venir.

Concurrents sur le marché

• Intersnack

• Yamazaki Baking

• Calbee

• Grupo Bimbo

• Kellogg

• Nestlé

• Pepsico

• Premier Foods

• KP Snacks

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des céréales anciennes se concentre sur le type, l’utilisateur final et la région.

Par type

• Céréales anciennes

sans gluten • Céréales anciennes contenant du gluten

Par utilisateur final

• Boulangerie

• Céréales

• Confiserie

• Aliments surgelés • Préparations pour

nourrissons

• Nutrition sportive

• Autres

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

