Analyse de la croissance du marché des accessoires automobiles par taille, part, actualités, demande, opportunité 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des accessoires automobiles. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les accessoires automobiles présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Le marché des accessoires automobiles concerne la production et la vente d’équipements intermédiaires et de pièces automobiles utilisés dans la fabrication automobile. C’est un élément crucial de l’industrie automobile en Inde. Il est segmenté en secteurs organisés et non organisés. Le secteur organisé sert les fabricants d’équipement d’origine (OEM) et traite des instruments de grande valeur. Le secteur non organisé fournit au marché secondaire des outils et des pièces de faible valeur. L’entreprise s’oriente vers la production de pièces et composants de véhicules électriques. On s’attend à ce que d’ici 2025, le marché des accessoires automobiles en Inde devienne le troisième plus grand au monde.

Aperçu du marché :

La performance de l’industrie automobile a un impact sur le marché des accessoires automobiles . Le secteur automobile est confronté à un effondrement depuis l’exercice 2019, principalement en raison de la faiblesse des sentiments des consommateurs et du resserrement des liquidités dans les sociétés financières non bancaires et autres établissements de crédit. De plus, il a été affecté par des mesures de confinement strictes à la suite de la pandémie de COVID-19. Cependant, avec la promulgation de nouvelles mesures réglementaires et l’adoption de technologies de pointe, le secteur devrait prendre de l’ampleur à partir de 2021.

Le marché des accessoires automobiles devrait atteindre 7 756,98 milliards INR d’ici l’exercice 2027, en expansion à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 15,35 % au cours de l’exercice 2022, exercice 2027 . En termes de chiffre d’affaires, le segment des fournisseurs OEM détient la plus grande part de marché (~ 55,98 %), suivi des exportations et du marché secondaire. Cependant, en termes de nombre d’acteurs, le marché est dominé par le segment de l’après-vente.

Impact du COVID-19 :

Les producteurs d’accessoires automobiles ont été confrontés au défi de la demande modérée et des restrictions de fabrication induites par les mesures de sécurité liées au COVID-19. La Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) a signalé une réduction de 14,07 % de la production automobile au cours de l’exercice 2021. Suite à la baisse des ventes, les constructeurs automobiles ont réduit les commandes aux fournisseurs et producteurs d’accessoires automobiles. Les exportations de produits auxiliaires automobiles ont également chuté au cours de l’exercice 2021 en raison des réductions de la production internationale. Cependant, le marché a commencé à se développer à un rythme soutenu après le troisième trimestre de l’exercice 2021 avec la croissance progressive de l’industrie automobile.

Actions gouvernementales :

Le gouvernement a formulé diverses politiques pour stimuler la croissance du marché. Auto Policy 2002, Automotive Mission Plan 2016-2026, National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project (NATRIP) et National Electric Mobility Mission Plan 2020 (NEMMP) sont quelques programmes importants lancés par le gouvernement. D’autres initiatives comprennent des incitations à la R&D pour la recherche parrainée par l’industrie et le secteur privé, l’octroi de subventions à l’exportation dans le cadre du programme d’exportation de marchandises de l’Inde (MEIS) et l’offre d’incitations aux acteurs opérant dans les zones économiques spéciales.

Principaux moteurs de croissance du marché :

L’application des normes de sécurité et d’émission BS-VI devrait aider le marché d’exportation à se développer au cours de la période de prévision au profit des acteurs des composants automobiles en Inde

Les acteurs étrangers préfèrent l’Inde car c’est un lieu de fabrication rentable, ce qui augure bien pour le marché des accessoires automobiles

Principaux facteurs de dissuasion à la croissance du marché :

Même si la production annuelle de l’ensemble de l’industrie automobile s’est améliorée, la consommation au cours des derniers trimestres (à partir de 2019) a connu une baisse principalement en raison d’une crise de liquidité pour les sociétés financières non bancaires (NBFC).

De plus, le manque d’infrastructures de recherche et développement et de normes de qualité est une menace pour le marché

Analyse de la concurrence :

Le marché des accessoires automobiles est très fragmenté, le secteur organisé (OEM) étant dominé par des acteurs de premier plan tels que Bharat Forge Limited, Mahindra CIE Automotive Limited, Bosch Limited et Sundram Fasteners Limited.

