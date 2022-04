Analyse de la croissance du marché de l’externalisation informatique par taille, part, actualités, demande, opportunité 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de l’externalisation informatique. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur l’externalisation informatique présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Aperçu du marché

Au tournant du XXIe siècle, l’Inde est devenue une destination d’approvisionnement mondiale pour les fonctions liées à l’informatique, ainsi que pour le BPO. Un faible coût, une compétence technologique, l’accès à un vivier de talents compétents et un cadre politique favorable sont les moteurs du marché indien de l’externalisation informatique. En termes de revenus, le marché de l’externalisation informatique en Inde était évalué à 5 649,47 milliards INR en 2019 et devrait atteindre 8 830,14 milliards INR d’ici 2025, avec une croissance à un TCAC de 7,25 % au cours de la période 2020-2025.

Segmentation du marché en fonction du type :

Le marché de l’externalisation informatique en Inde est segmenté en services informatiques et progiciels. Le marché était dominé par le segment des services informatiques, qui représentait 89,70 % des revenus du marché au cours de l’exercice 2019. La demande accrue de services d’infrastructure et d’externalisation des services Cloud a contribué à la part importante de ce segment.

Le segment des progiciels devrait se développer rapidement au cours de la période de prévision. La maîtrise de l’Inde dans les technologies SMAC (social, mobilité, analytique, cloud) devrait alimenter la croissance de ce segment. L’Inde est susceptible de devenir l’un des principaux fournisseurs de divers logiciels, notamment la fintech, le SaaS et la sécurité des réseaux dans les années à venir.

Segmentation du marché basée sur la verticale de l’industrie :

Les principaux secteurs desservis par les sociétés indiennes d’externalisation informatique comprennent la banque, les services financiers et l’assurance (BFSI), la haute technologie/les télécommunications, la fabrication et la santé. La BFSI est devenue le plus grand segment de l’industrie, représentant 55,65 % de la part des revenus au cours de l’exercice 2019. L’objectif de l’Inde de parvenir à une économie sans numéraire à l’aide de solutions bancaires numériques et de technologies financières a permis une croissance régulière du segment BFSI. Le segment des soins de santé devrait se développer à un TCAC de 12.00 % au cours de la période de l’exercice 2020 à l’exercice 2025. Le secteur de la santé est à l’aube d’une révolution numérique, ce qui entraîne une demande colossale de produits et de services basés sur la technologie, notamment la télésanté, la télémédecine, l’analyse des soins de santé et les dossiers de santé électroniques (DSE).

Segmentation du marché en fonction de la destination des exportations :

Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Europe font partie des principaux pays et régions qui externalisent les services informatiques de l’Inde, en raison de l’avantage tarifaire et de la flexibilité. Avec des capacités numériques croissantes, l’Inde est passée du statut de fournisseur de services à celui de développeur de logiciels innovants basés sur des technologies de pointe. Le marché de l’externalisation informatique en Inde a généré un chiffre d’affaires de 3 499,28 milliards d’INR en provenance des États-Unis. De plus, la Chine, le Japon et les pays de l’ASEAN sont susceptibles d’offrir des opportunités lucratives aux sociétés d’externalisation informatique en Inde.

Influenceurs du marché :

L’amélioration phénoménale de l’infrastructure numérique en Inde a joué un rôle déterminant dans la conduite du marché de l’externalisation informatique . La pénétration d’Internet et de la connectivité Internet haut débit, ainsi que la création de centres d’innovation dans les unités des parcs technologiques logiciels indiens (STPI) et les zones économiques spéciales (ZES) ont propulsé la croissance du marché. En outre, les entreprises informatiques indiennes proposent des formations sur les technologies perturbatrices telles que l’automatisation, l’analyse, l’IA, l’apprentissage automatique et l’IoT afin de constituer une main-d’œuvre qualifiée dans le numérique. Cependant, la croissance des centres internes mondiaux et la réduction des dépenses informatiques mondiales ont empêché le marché de progresser. L’effondrement économique et l’environnement géopolitique complexe devraient encore entraver sa croissance.

Impact du COVID-19 :

La pandémie de COVID-19 a entraîné une crise économique sans précédent dans le monde et le marché de l’externalisation informatique en Inde ne devrait pas résister à son impact. Les entreprises mondiales sont susceptibles de réduire leur budget informatique dans le cadre de leurs stratégies de réduction des coûts. Les mesures strictes prises par les entreprises pour réduire les dépenses discrétionnaires devraient affecter la conversion des nouvelles transactions en cours, l’attribution de nouveaux contrats et retarder les renouvellements de contrats. D’autre part, les projets existants sont susceptibles de faire face à une réduction des employés facturables, affectant les négociations de prix. Cependant, alors que les entreprises se concentrent sur les plans de continuité des activités (PCA) pour le travail à distance, la demande de services d’infrastructure cloud et de logiciels de sécurité devrait augmenter.

Paysage concurrentiel

Le marché de l’externalisation informatique en Inde est dirigé par des acteurs établis, représentant collectivement plus de 50 % de la part des revenus du marché. Ces acteurs proposent une gamme complète de services et de solutions à leur vaste clientèle présente dans le monde entier. En plus de ces grands acteurs, le marché a une présence significative de nombreux acteurs de niveau intermédiaire, émergents et petits. Les principales sociétés informatiques en Inde se sont concentrées sur le renforcement de leurs capacités numériques grâce à des stratégies de croissance inorganique. Des entreprises comme Infosys Limited, Wipro Limited, Tata Consultancy Services Limited et HCL Technologies Limited ont acquis des start-ups et des acteurs de niche dotés de capacités exclusives dans les technologies numériques.

Entreprises couvertes

HCL Technologies Limitée

Hexaware Technologies Limitée

Infosys Limitée

Larsen & Toubro Infotech Limitée

Mindtree Limitée

Mphasis Limitée

Tata Consultancy Services Limitée

Tech Mahindra Limitée

Wipro Limitée

Zensar Technologies Limitée

