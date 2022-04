Analyse de la croissance du marché de l’énergie solaire, taille, part, perspectives par – Tendances, opportunités et prévisions 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de l’énergie solaire. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché de l’énergie solaire présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs de croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Il y a eu une poussée de la demande d’énergie renouvelable depuis que les méthodes de production d’électricité conventionnelles telles que les centrales thermiques s’épuisent. En Inde, l’énergie solaire est l’une des sources d’énergie renouvelables les plus populaires. Le marché de l’énergie solaire est en constante expansion grâce à une collaboration efficace entre le gouvernement et le secteur privé. Au cours de l’exercice 2020, l’Inde s’est classée cinquième pour la capacité installée d’énergie solaire. Le Ministère des énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) réglemente le marché. Certains des principaux producteurs sont Adani Power Limited, The Tata Power Company Limited, ReNew Energy Global Plc et Torrent Power Limited.

Aperçu du marché :

La capacité de capacité d’énergie solaire installée devrait augmenter à un TCAC de 27,84 % au cours de la période de l’exercice 2022 de l’exercice 2027. La production d’énergie solaire est devenue un élément central du Plan d’action national sur le changement climatique. À l’heure actuelle, la plupart des installations de panneaux solaires photovoltaïques (PV) en Inde utilisent du silicium cristallin, ce qui améliore l’efficacité énergétique d’environ 22 %. La National Solar Mission est l’une des principales initiatives visant à promouvoir l’expansion/la production d’énergie solaire. La capacité d’énergie solaire a été multipliée par plus de 15 au cours des sept dernières années, passant de 2,6 GW en mars 2014 à 41,09 GW en mai 2021.

Informations sectorielles :

Le marché de l’énergie solaire peut être segmenté sur la base des applications solaires connectées au réseau et des applications solaires hors réseau. Le segment des applications solaires connectées au réseau détient la plus grande part de marché. Le statut des applications des installations dans le cadre du programme d’applications solaires photovoltaïques hors réseau et décentralisées est comparativement bien inférieur à celui des applications connectées au réseau. Le ministère des énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) a pour objectif de fournir des applications solaires photovoltaïques dans les zones où le réseau électrique n’est pas disponible ou n’est pas fiable, avec l’aide de son programme d’applications solaires photovoltaïques hors réseau.

Analyse d’impact COVID-19 :

En Inde, la demande d’électricité a chuté lorsqu’un confinement a été imposé lors de la première vague de COVID-19, entraînant la fermeture d’espaces commerciaux et de bureaux. Cela a eu un impact négatif sur la demande d’énergie solaire. L’offre a également été affectée négativement, car 85 % de la main-d’œuvre migrante dans les parcs solaires sont retournés dans leurs villages pendant le confinement. Avec l’assouplissement des restrictions de mouvement, les entreprises solaires ont recommencé à acheter et à installer des centrales solaires. Le gouvernement a également commencé à promouvoir les produits solaires nationaux et a introduit plusieurs politiques pour stimuler le marché de l’énergie solaire avant et après la deuxième vague de la pandémie. Compte tenu des efforts du gouvernement pour relancer le marché à la lumière de la pandémie, l’énergie solaire ainsi que d’autres ressources renouvelables pourraient être consacrées à la lutte contre le changement climatique.

