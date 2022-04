Analyse de la croissance du marché de l’agriculture avancée en Amérique latine par taille, part, nouvelles, demande, opportunité 2021-2030

Le rapport sur le marché de l’agriculture avancée en Amérique latine contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché de l’ agriculture avancée en Amérique latine par région.

On estime que le marché de l’agriculture avancée en Amérique latine connaîtra un TCAC de 15,8 % au cours de la période de prévision 2016-2022. L’Amérique latine devrait connaître une croissance rapide au cours des 5 à 6 prochaines années. Le marché de l’agriculture avancée en Amérique latine devrait atteindre 541,8 millions de dollars d’ici 2022.

Marché de l’agriculture avancée en Amérique latine – Tendances et prévisions des opportunités des moteurs :

2016-2022 ressource foncière. L’agriculture avancée offre des avantages à la fois pour l’environnement et les secteurs économiques, tels que la réduction de l’utilisation d’engrais, d’eau, de pesticides et d’herbicides en utilisant l’équipement agricole. Certains des principaux moteurs sont la surveillance de la plante et du sol, le gain de temps et d’argent dans la production des cultures, la fourniture de meilleures informations pour les décisions de gestion et la réduction de l’utilisation des eaux de ruissellement en excès.

Selon Reportocean, le «marché agricole avancé d’Amérique latine» devrait connaître un TCAC de 15,8% au cours de la période de prévision 2016-2022. Le marché est en croissance en raison de la croissance de la population et des terres non cultivées dans la région de l’Amérique latine. L’augmentation de la population obligera les agriculteurs à obtenir un bon rendement des cultures et, par conséquent, l’utilisation d’une agriculture avancée contribue à améliorer la productivité avec un ensemble différent de technologies.

Certains des acteurs inclus dans le rapport sont Raven Industries Inc.’ Trimble Navigation Ltd.’ AGCO Corp.’ Deere & Company’ et AgJunction Inc. Le marché de l’agriculture avancée est segmenté par le modèle de déploiement des services d’applications des technologies et des pays. Les systèmes de positionnement de haute précision (HPPS) devraient atteindre 75,3 millions de dollars d’ici 2022, avec un TCAC de 15,8 % au cours de la période de prévision 2016-2022. Dans l’agriculture, HPPS est utilisé pour collecter, stocker, traiter et offrir des données pour gérer l’exploitation. De plus, les systèmes de positionnement global (GPS) fournissent des informations précises et permettent aux agriculteurs de travailler dans des conditions de faible visibilité telles que le brouillard, la poussière, la pluie et l’obscurité. Les pays inclus dans le rapport sont le Brésil, le Mexique, l’Argentine, l’Équateur, le Pérou, l’Uruguay, la Bolivie, le Chili et la Colombie.

L’étude couvre et analyse le marché « Latin America Advanced Farming ». En faisant ressortir les informations clés complètes de l’industrie, le rapport vise à fournir aux acteurs une opportunité de comprendre les dernières tendances du scénario de marché actuel, les initiatives gouvernementales et les technologies liées au marché. De plus, cela aide le capital-risqueur à mieux comprendre les entreprises et à prendre des décisions éclairées.

Couverture de la région/du pays dans le rapport

Argentine’ Bolivie’ Brésil’ Chili’Colombie’Équateur’Pérou’Mexique’Uruguay’ Autres.

Marché agricole avancé en Amérique latine – Tendances et prévisions des opportunités des moteurs : 2016-2022

Le secteur agricole joue un rôle majeur dans le PIB de l’Amérique latine avec une croissance constante de la population et des besoins alimentaires croissants dans la région. Les agriculteurs de la région ont commencé à utiliser les techniques agricoles avancées pour augmenter la productivité et réduire les risques environnementaux.

Les technologies agricoles avancées telles que HPPS et VRT aident les agriculteurs à prendre des décisions éclairées sur la récolte des cultures et à augmenter ainsi le rendement. Alternativement, l’agriculture avancée est devenue la clé de voûte de l’agriculture durable et elle complète les cultures, les sols et les agriculteurs. Depuis les 2-3 dernières années, les systèmes de gestion agricole basés sur le cloud sont mis en œuvre sur le marché de l’agriculture avancée. Avec l’aide des systèmes de gestion agricole, les agriculteurs peuvent désormais surveiller ou suivre les activités agricoles depuis n’importe quel endroit en utilisant des appareils mobiles. De nombreux prestataires de la région ont commencé à fournir ce service aux agriculteurs pour améliorer et développer la façon de faire de l’agriculture.

Les facteurs tels que les investissements gouvernementaux, les besoins alimentaires croissants et le besoin de systèmes de gestion de l’eau sont à l’origine de la croissance du marché agricole avancé. Les petits agriculteurs de la région ont commencé à mettre en œuvre des technologies agricoles avancées avec l’aide du soutien du gouvernement, en particulier dans des pays comme le Brésil, le Mexique, le Chili et l’Argentine.

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises agricoles s’associent aux opérateurs de technologie et de télécommunications pour améliorer les techniques agricoles avancées actuelles. Avec l’augmentation du nombre de projets et de programmes agricoles avancés en Amérique latine, le marché de l’agriculture avancée en Amérique latine devrait croître rapidement au cours des 5 à 6 prochaines années. Le marché de l’agriculture avancée en Amérique latine devrait atteindre 541,8 millions de dollars d’ici 2022.

Principaux acteurs couverts dans le rapport

Trimble Navigation’ AGCO Corp’ Deere & Company’ Raven Industries’ AqJunction’ IBM’ Microsoft Corp’ Yara’ Valmount Industries Inc’ Aqribotix’AqDNA’Smart Fertilizer Management’ FTI Pty Ltd’ BovControl’ Strider’ 8villages’

Quel est l’objectif du rapport ?

Le rapport sur le marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles. Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché. Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique. Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

Les facteurs influant

Le marché mondial devrait connaître une croissance rapide, en raison de la demande croissante d’avancées technologiques de la part des utilisateurs finaux. De plus, l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement, les lancements, les partenariats et d’autres initiatives stratégiques profitera au marché. En outre, l’attention croissante des autorités à l’augmentation de l’urbanisation et de l’industrialisation devrait stimuler la croissance du marché.

Analyse d’impact COVID-19

La pandémie de COVID-19 a touché presque toutes les industries. Le marché a connu une baisse significative des investissements, principalement dans le secteur de l’énergie et de l’électricité. Selon les estimations de l’Agence internationale de l’énergie, les investissements dans le domaine de l’énergie et de l’électricité devraient diminuer de 10 % en 2020 par rapport aux statistiques pré-pandémiques. Cela indique l’état du marché mondial ainsi que les graves défis rencontrés pendant la pandémie.

Analyse régionale

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait devenir une région à croissance rapide sur le marché mondial, en raison des initiatives des gouvernements visant à accroître l’urbanisation et la croissance démographique, entraînant une demande croissante de produits et services à base d’énergie. De plus, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance rapide en raison de la forte consommation d’énergie dans la région et des avancées technologiques dans le secteur. La consommation d’énergie a augmenté dans la région, principalement aux États-Unis ; la consommation d’énergie primaire est segmentée sur la base de l’électricité nucléaire, du pétrole, du charbon, des énergies renouvelables et du gaz naturel. Le segment du pétrole et du gaz naturel domine l’ensemble du secteur. Dans le mix des sources d’énergie, le pétrole représente environ 35 % de la consommation globale, tandis que le gaz naturel représente 34 %.

