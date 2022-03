Analyse de la croissance du marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle en Asie-Pacifique jusqu’en 2027 | Guide de recherche expert : tendances émergentes, opportunités, principaux acteurs clés Augmented Pixels Inc., Blippar, Catchoom, DAQRI, LLC

La dernière documentation de recherche intitulée «Asie-Pacifique Réalité Augmentée et Marché de la Réalité Virtuelle» est une publication récente sur les informations sur le marché des entreprises qui couvre tous les aspects de la Réalité Augmentée et de la Réalité Virtuelle en Asie-Pacifique 2020 ainsi qu’une analyse détaillée des éléments de croissance, tendances , Prévisions, taille, Partage, demande et distribution. Ce rapport évalue également les valeurs passées et actuelles du marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle en Asie-Pacifique pour prédire les orientations futures du marché entre la période de prévision 2020 et 2027.

« Les applications du marché AR et VR sont largement réparties dans différents secteurs verticaux, tels que l’éducation, le divertissement, la formation, la médecine, le sport et autres. Les applications avancées de la RA devraient avoir un impact sur la façon dont les clients achètent dans un avenir proche, les solutions de RA auront principalement un impact sur les attitudes d’achat des clients et devraient offrir une expérience passionnante aux clients. L’application AR intégrée sur les smartphones ou les tablettes permettra à l’application d’utiliser les capteurs GPS et de caméra des appareils pour donner des fonctionnalités supplémentaires aux clients.

Voici les principaux fabricants de réalité augmentée et de réalité virtuelle en Asie-Pacifique – Augmented Pixels Inc., Blippar, Catchoom, DAQRI, LLC, EON Reality, Inc, Google, Inc., Innovega, Inc., Laster Technologies, Layar BV, Marxent Labs LLC, Microsoft Corporation, Oculus VR, LLC, Total Immersion, Vuzix Corporation, Zugara, Inc.

Le marché des outils d’annotation de données en Amérique du Nord a été segmenté comme suit :

Marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle – par technologie

• Réalité augmentée

• Réalité virtuelle

Marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle – par composants

• Capteurs

• Composants semi-conducteurs

• Les autres

Le rapport sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle en Asie-Pacifique offre un résumé détaillé des segments clés du marché. Les segments de marché à croissance la plus rapide et la plus lente sont présentés dans ce rapport. Ce rapport d’analyse couvre les perspectives d’expansion du marché en fonction des utilisateurs finaux.

Notre spécialiste de la recherche analyse un aperçu de la méthodologie de recherche, y compris la recherche primaire, la recherche secondaire, l’analyse de la part de l’entreprise, le modèle (y compris les données démographiques, les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs de l’industrie : dépenses, infrastructures, croissance du secteur et installations), les limites de la recherche et la modélisation basée sur les revenus . L’analyse des parts de l’entreprise est utilisée pour déduire la taille du marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle en Asie-Pacifique.

