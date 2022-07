Analyse de la croissance du marché de la plate-forme de fabrication intelligente et segmentation de l’industrie en 2022

Selon MRH, le marché mondial des plateformes de fabrication intelligente représente XX milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Certains des facteurs clés influençant la croissance du marché comprennent l’augmentation de l’adoption de solutions d’automatisation industrielle et de l’industrie 4.0, le soutien des gouvernements de divers pays à l’automatisation industrielle et le besoin croissant de données rationalisées et automatisées pour améliorer la productivité. Cependant, le manque de main-d’œuvre qualifiée dans le domaine de l’IoT et les fréquentes mises à jour logicielles freinent la croissance du marché.

La plate-forme de fabrication intelligente est associée au concept de fabrication intelligente ou d’industrie 4.0 qui permet aux entreprises de se connecter à l’Internet industriel des objets (IIoT) en mettant l’accent sur la collecte, l’analyse et l’utilisation d’autant de données que possible, transformant les informations en action directe, et créer un avantage concurrentiel. La plate-forme de fabrication intelligente trouve généralement sa facilité d’utilisation pour l’optimisation des performances, la gestion des actifs, la surveillance de l’état, la maintenance prédictive, etc.

Sur la base du type, le segment de la gestion des appareils a connu une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de solutions IoT industrielles nécessitant un certain nombre des appareils IoT dans les industries ou les usines. Une gestion efficace des appareils est essentielle pour surveiller et maintenir la santé, la connectivité et la sécurité des appareils IoT. Les plates-formes de gestion des appareils aident les entreprises manufacturières à gérer, suivre et sécuriser efficacement les appareils utilisés dans les usines ou les industries.

Par géographie, l’APAC devrait croître avec une part de marché importante au cours de la période de prévision. Les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché des plates-formes de fabrication intelligentes dans l’APAC incluent la demande croissante d’outils intelligents en raison de l’automatisation croissante dans l’industrie, l’adoption croissante de technologies telles que l’industrie 4.0, l’usine intelligente, l’IoT et l’IIoT et l’augmentation des investissements dans smart plate-forme de fabrication pour optimiser la productivité et améliorer l’efficacité de la maintenance.

Certains des principaux acteurs du marché mondial de la plate-forme de fabrication intelligente sont Amazon, IBM, Hitachi, Microsoft, Bosch, ABB, PTC Inc., Emerson, SAP SE, Fujitsu Ltd., Schneider Electric, Rockwell Automation, GE, Siemens, Telit, Cisco. , Accenture et Oracle.

Types couverts :

• Gestion de la connectivité

• Plate-forme d’activation d’application

• Gestion des périphériques

Types de déploiement couverts :

• Sur site

• Cloud

Applications couvertes :

• Surveillance des actifs et des conditions

• Optimisation des performances

• Autres applications

Industries d’utilisation finale couvertes :

• Industrie de

transformation • Industrie discrète

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

