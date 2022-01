Analyse de la croissance du marché de la gestion numérique du diabète 2021, opportunités, perspectives commerciales, tendances clés et prévisions 2028

Le marché de la surveillance numérique du diabète devrait croître au cours de la période de prévision en raison de facteurs clés tels que la prévalence croissante du diabète de type I et de type II, la hausse de l’obésité et les progrès technologiques dans les équipements numériques de contrôle du diabète. De plus, les approbations réglementaires nouvelles et avancées pour la surveillance numérique du diabète présentent des opportunités de croissance pour la croissance du marché mondial de la surveillance numérique du diabète.

Le diabète est une condition médicale dans laquelle le taux de sucre dans le sang ou le taux de sucre dans le sang est trop élevé. Il s’agit d’un trouble métabolique associé à l’hormone insuline et qui peut entraîner des affections graves entraînant de nombreuses complications s’il n’est pas traité. Par conséquent, il est difficile de maintenir la glycémie chez les diabétiques et le contrôle du diabète est indispensable. Par conséquent, la gestion du diabète comprend le calcul de l’apport en glucides, la mesure et l’enregistrement de la glycémie et l’enregistrement d’activités telles que l’exercice.

Certains acteurs de premier plan / émergents sur le marché de la gestion numérique du diabète:

Medtronic, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Glooko, Inc., Omada Health, Inc, B. Braun Melsungen AG, Abbott, Insulet Corporation, Tandem Diabetes Care, Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Smart Meter LLC.

Aperçu du segment de marché de la gestion numérique du diabète:

Le marché mondial de la surveillance numérique du diabète est classé en fonction des produits et services, des types et des utilisateurs finaux. Basé sur les produits et services, le marché de la gestion numérique du diabète est divisé en appareils, logiciels et services. Le marché des appareils est subdivisé en glucomètres intelligents, systèmes de surveillance continue de la glycémie, stylos à insuline intelligents, pompes à insuline intelligentes/systèmes en boucle fermée et patchs à insuline intelligents. Par type, le marché est divisé en appareils portables et appareils portables. Selon l’utilisateur final, le marché de la gestion numérique du diabète est divisé en soins infirmiers à domicile, hôpitaux, cliniques spécialisées dans le diabète et instituts universitaires et de recherche.

Ce rapport couvre spécifiquement la part de marché de la gestion numérique du diabète, le profil de l’entreprise, les perspectives régionales, le portefeuille de produits, les enregistrements de développement récents, l’analyse stratégique, les leaders du marché, les ventes, les réseaux de distribution, la fabrication, la production et les nouveaux entrants sur le marché. En tant qu’entrant existant sur le marché, la publicité, la valeur de la marque, les produits populaires, la demande, l’offre et d’autres facteurs importants liés au marché aideront les nouveaux entrants à mieux comprendre le paysage du marché.

Principalement pour comprendre la dynamique du marché mondial de la surveillance numérique du diabète, les marchés du monde entier sont l’Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique), l’Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie), l’Asie-Pacifique (Chine, Japon). , Corée), Inde, Asie du Sud-Est, Australie), Amérique du Sud (Brésil, Argentine), Moyen-Orient, Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud)

Les infections à Corona 19 (COVID-19) affectent la société et l’économie dans son ensemble. Les effets de cette maladie infectieuse affectent non seulement la chaîne d’approvisionnement, mais augmentent de jour en jour. La crise du COVID-19 a entraîné une incertitude sur le marché boursier, un ralentissement important de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique accrue dans le secteur de la consommation. L’impact général des maladies infectieuses affecte les processus de production de diverses industries, notamment la biotechnologie, les dispositifs médicaux et l’industrie pharmaceutique. Les barrières commerciales limitent davantage les perspectives d’offre et de demande. Les gouvernements de diverses régions ont déjà annoncé la fermeture de toute l’industrie et la fermeture temporaire de l’industrie, ce qui a eu un impact négatif sur le processus de production en général. Ainsi, cela entrave l’ensemble du marché de la surveillance numérique du diabète à travers le monde. Ce rapport sur le marché de la surveillance numérique du diabète fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments d’activité et marchés nationaux. Le rapport montre également les tendances et les prévisions du marché jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid-19.

