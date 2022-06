Analyse de la croissance du marché ATM 2022, part de l’industrie, stratégies commerciales, demande régionale, rapport de recherche sur les prévisions de revenus 2030

United State-Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché ATM . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et professionnels des études de marché a organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes utilisent une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse) , analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché ATM .

Le marché mondial des guichets automatiques s’élevait à 20,9 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des guichets automatiques devrait atteindre 29,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1107

Un guichet automatique (GAB) est un type de guichet bancaire qui permet aux clients d’effectuer des transactions simples sans l’aide du personnel de la succursale. Les personnes possédant une carte de crédit ou de débit peuvent retirer de l’argent et déposer de l’argent dans les guichets automatiques. Le dépôt et la distribution d’espèces à partir des guichets automatiques nécessitent un système de gestion de trésorerie efficace. Le recyclage des espèces est une technologie de gestion de trésorerie de pointe qui profite aux banques en empêchant l’identification fictive, en garantissant une exactitude totale et en améliorant le service client.

Facteurs influençant le marché

La commodité et les autres avantages offerts par les guichets automatiques stimuleront principalement la croissance du marché des guichets automatiques au cours de la période de prévision. Le besoin de distributeurs automatiques de billets a augmenté en raison de leur commodité. Les gens ne sont plus obligés de faire la queue ou de se rendre à l’agence bancaire pour déposer de l’argent et recevoir le paiement. Contrairement aux banques, les services de guichets automatiques sont disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept, ce qui stimule considérablement la croissance du marché des guichets automatiques.

Les progrès de l’ATM offriront des opportunités de croissance lucratives pour le marché de l’ATM. Les utilisateurs sont les plus préoccupés par la sécurité lors de l’utilisation des guichets automatiques. Cependant, l’intégration de mécanismes de sécurité améliorés tels que les empreintes digitales, la biométrie et la double authentification sera une solution importante car elle ajoute une couche de sécurité supplémentaire à la sécurité et prévient la fraude. Ainsi, de telles initiatives devraient apporter des opportunités de croissance lucratives pour le marché ATM au cours de la période de prévision.

Les gouvernements prennent également des mesures importantes pour répondre aux demandes du public. Par exemple, la Reserve Bank of India (RBI) a demandé aux banques indiennes de cesser d’autoriser les cartes à piste magnétique et de proposer des cartes à puce EMV en 2019. Ainsi, de telles mesures efficaces profiteront au marché des guichets automatiques pendant la période d’étude.

D’un autre côté, le risque élevé associé à l’utilisation des guichets automatiques peut limiter la croissance du marché mondial des guichets automatiques.

Analyse régionale

Le marché des guichets automatiques en Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé. La croissance du marché des guichets automatiques est attribuée à l’utilisation croissante des guichets automatiques dans les économies en développement comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud, etc. La Chine devrait détenir la part la plus élevée du marché des guichets automatiques en Asie-Pacifique en raison de la disponibilité d’une gamme élevée de guichets automatiques dans le pays. En dehors de cela, la présence d’importantes populations non bancarisées dans des pays comme l’Inde et la Chine contribuera à la croissance du marché des guichets automatiques au cours de la période de prévision.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1107

Analyse d’impact

du COVID-19 La pandémie de COVID-19 a fait des ravages dans la fabrication et les chaînes d’approvisionnement des guichets automatiques. En conséquence, cela a eu un impact négatif sur le marché global des distributeurs automatiques de billets. De plus, les restrictions de mobilité strictes dans des pays comme l’Inde et la Chine ont encore stoppé l’utilisation des guichets automatiques dans une certaine mesure. En conséquence, les gens sont devenus plus enclins aux méthodes de paiement numériques.

Concurrents sur le marché

• Diebold Nixdorf

• Euronet Worldwide Incorporation

• GRG Banking Equipment Co. Ltd.

• NHAUSA

• Source Technologies

• Incorporated NCR Corporation

• Fujitsu Ltd

• Hess Cash Systems GmbH

• NCR Corporation

• Triton Systems of Delaware LLC

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des guichets automatiques se concentre sur l’interface utilisateur, le type de solution et la région.

Par interface utilisateur :

• Clavier

• Écran tactile

Par type de solution :

• Déploiement

• Sur site

• Hors site

Demander un rapport complet :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1107

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1107

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Site Web : https: //www.reportocean.com/