Analyse de la croissance de l’industrie, part et tendances du marché des diagnostics d’allergies en Inde, aperçu de la segmentation et devrait atteindre 264,08 millions USD d’ici 2027

Le marché indien des diagnostics d’allergies devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 10,0% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 264,08 millions USD d’ici 2027 contre 123,19 millions USD en 2019. L’augmentation de la pollution de l’environnement est le facteur de croissance du marché.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des diagnostics d’allergies jusqu’en 2027

La taille du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différentes régions

Données sur les ventes du marché pour les concurrents du marché

Étude des principaux fournisseurs et perturbateurs du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Thermo Fisher Scientific Inc.

Siemens Healthineers AG

PerkinElmer Inc.

Biotechnologies intérieures, Inc.

bioMérieux SA

Quest Diagnostics Incorporé

R-Biopharm AG

Automate du groupe Omega Diagnostics

ROXALL Médecine Ltée

Hitachi, Ltd

Portée du marché Diagnostic des allergies

Le marché indien des diagnostics d’allergies est analysé plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base des produits et services, le marché est segmenté en kits de dosage, instruments, consommables et services. Sur la base des allergènes, le marché est segmenté en allergènes inhalés, allergènes alimentaires, antibiotiques, autres allergènes médicamenteux et chimiques, allergènes professionnels, allergènes végétaux divers, allergènes de contact et autres. Sur la base des tests, le marché est segmenté en test in vitro et test in vivo. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, laboratoires de diagnostic, laboratoires de recherche universitaires et autres.

Au lieu d’instruments, le diagnostic des allergies est alimenté par des kits de test. Le kit de dosage est responsable du diagnostic de l’allergie. Avec l’augmentation des cas d’allergie, les énormes investissements des diagnostics médicaux sur le marché du diagnostic des allergies, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir le diagnostic des allergies connaissent une croissance rapide du marché du diagnostic des allergies.

Le test de diagnostic d’allergie est effectué par des experts afin d’identifier une réaction allergique dans le corps du patient à partir de toute substance connue. Les tests de diagnostic des allergies pourraient activer de légères démangeaisons, des rougeurs cutanées et une inflammation. La sensibilisation croissante au diagnostic des allergies augmente la croissance du marché.

L’augmentation du nombre de modèles de diagnostic des allergies par rapport aux dernières années accélérera la croissance du marché. L’augmentation des niveaux de pollution de l’environnement augmente les maladies allergiques.

Par exemple, en 2015, selon le portail national de la santé, en Inde, environ 20 % à 30 % de la population totale souffre d’au moins une des maladies allergiques. L’augmentation des niveaux de pollution de l’environnement stimulera également le marché.

Manque de sensibilisation aux maladies allergiques, les patients ne sont pas en mesure d’obtenir un traitement approprié des maladies allergiques à temps et la principale raison en est que les patients ne sont pas conscients de l’allergie. Par exemple, selon le NCBI, on estime que plus de 20% de la population mondiale souffre de maladies allergiques médiées par les IgE. Ces politiques soutiennent la croissance du marché des diagnostics d’allergies au cours de la période de prévision jusqu’en 2027.

Ce rapport sur le marché du diagnostic des allergies fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et taille du marché du diagnostic des allergies en Inde

Le marché indien du diagnostic des allergies est segmenté en fonction des produits et services, des allergènes, des tests, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des produits et services, le marché du diagnostic des allergies est segmenté en kits de dosage, instruments, consommables et services. Les kits de test dominent le marché car l’Inde est une région en développement ainsi que de faibles dépenses de santé en Inde et les kits de test sont moins chers que les instruments. Par exemple, le kit Screen IgG ELISA coûte 410,00 USD tandis que le prix AIR-RM3000ACNK910 est de 3 000,00 USD. Ce facteur permet au marché de croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2027

Sur la base des tests, le marché du diagnostic des allergies est segmenté en test in vitro et en test in vivo. Le test in vivo domine le marché car le test in vivo est plus utile dans les diagnostics d’allergie médiée par les IgE. Le test in vivo est abordable par rapport au test in vitro, il est donc principalement préféré en Inde

Basé sur l’utilisateur final, le marché du diagnostic des allergies est segmenté en hôpitaux, laboratoires de diagnostic, laboratoires de recherche universitaires et autres. Le segment des laboratoires de diagnostic domine le marché car les laboratoires de diagnostic fournissent des résultats meilleurs et précis, ainsi que des installations de diagnostic à la pointe de la technologie sont disponibles par rapport aux autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché du diagnostic des allergies est segmenté en direct et indirect. Le segment de l’approvisionnement direct offre plus d’avantages aux utilisateurs finaux par rapport à l’approvisionnement indirect.

Diagnostic des allergies Analyse au niveau du pays du marché

Le marché indien du diagnostic des allergies est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays par produits et services, allergène, test, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus. L’Inde domine le marché en raison de l’augmentation de la pollution, de la poussière, des particules étrangères et des pollens, ainsi que de l’augmentation des cas d’allergies alimentaires.

Le rapport fournira également des facteurs d’impact sur le marché et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques indiennes et leurs difficultés rencontrées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Investissement énorme pour le diagnostic des allergies et la pénétration des nouvelles technologies

Le marché indien des diagnostics d’allergies vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie des diagnostics d’allergies avec les ventes de diagnostics d’allergies, les ventes de composants, l’impact du développement technologique dans les diagnostics et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché des diagnostics d’allergies. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Diagnostic des allergies

Le paysage concurrentiel du marché indien du diagnostic des allergies fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Inde, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les voitures conceptuelles, les approbations de produits , brevets, largeur et largeur du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du diagnostic des allergies.

Le rapport d’étude de marché sur le diagnostic des allergies en Inde s’étend des scénarios de marché aux prix comparatifs entre les principaux acteurs, aux coûts et aux bénéfices des régions de marché spécifiées. La recherche et l’analyse sont effectuées dans ce rapport d’activité en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Différents marchés, stratégies marketing, tendances, produits futurs et opportunités émergentes sont pris en compte lors de l’étude du marché et de la préparation de ce rapport. Un rapport de marché contient des estimations du taux de croissance annuel composé (TCAC) en % pour la période de prévision qui aideront l’utilisateur ou le client à prendre une décision basée sur un graphique futuriste.

