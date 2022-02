Analyse de la croissance de l’industrie du marché des plateformes de gestion créative | Celtra Inc., Bannerflow, Adobe

L’étude de marché des plateformes de gestion créatives réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Une plateforme de gestion créative (CMP) est une plateforme basée sur le cloud qui regroupe plusieurs solutions de publicité display utilisées par les professionnels du marketing et de la publicité. Les créateurs de conception d’annonces qui peuvent créer des créations dynamiques en masse, la publication cross-canal et la collecte et l’analyse de données marketing font partie de ces outils. L’optimisation dynamique des créations (DCO) est une technique utilisée par les plateformes de gestion des créations pour automatiser l’optimisation du contenu publicitaire en différenciant les consommateurs et en adaptant la création.

Une étude de marché sur les plateformes de gestion créative a impliqué l’utilisation intensive de sources de données primaires et secondaires. Le processus de recherche impliquait l’étude de divers facteurs affectant l’industrie, y compris l’environnement du marché, le paysage concurrentiel, les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe, ainsi que les risques du marché, les opportunités, les obstacles au marché. , et les défis.

Certaines des entreprises en concurrence sur le marché des plateformes de gestion créative sont :

Celtra inc.

Flux de bannières

Adobe

RhythmOne, LLC

Amazone

Adforme

tonnerre

SteelHouse

Flashtalking

Snapchat (Flite)

Marché des plateformes de gestion créatives – Analyse globale jusqu’en 2028 est une étude exclusive et approfondie qui fournit une vue complète du marché, y compris la tendance actuelle et l’amplitude future du marché en ce qui concerne les produits/services. Le rapport fournit un aperçu du marché des plateformes de gestion créative avec une segmentation détaillée par type, application et région grâce à une analyse approfondie de la traction de l’ensemble de l’industrie des plateformes de gestion créative. Ce rapport fournit des recherches qualifiées sur le marché pour évaluer les principaux acteurs en calibrant tous les produits/services pertinents pour comprendre le positionnement des principaux acteurs sur le marché des plateformes de gestion créative.

Le rapport final ajoutera l’analyse de l’impact de Covid-19 dans ce rapport Marché des plateformes de gestion créatives.

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial des plateformes de gestion créative est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché des plateformes de gestion créatives est analysée et décrite dans le rapport.

SEGMENTATION DU MARCHÉ :

Le marché mondial des plateformes de gestion créative est segmenté en fonction du type, de la taille de l’organisation et de l’utilisateur final. En fonction du type, le marché des plateformes de gestion créative est segmenté en éditeurs et marques, spécialistes du marketing et agences. En fonction de la taille de l’organisation, le marché des plateformes de gestion créative est segmenté en grandes entreprises, PME. Basé sur l’utilisateur final, le marché des plateformes de gestion créative est segmenté en mode et habillement, vente au détail, informatique, autres.

Table des matières:

introduction

1.1. Portée de l’étude

1.2. Guide du rapport de recherche d’Insight Partners

1.3. Segmentation du marché

1.3.1 Marché des plateformes de gestion créative – Par type

1.3.2 Marché des plateformes de gestion créatives – par taille d’organisation

1.3.3 Marché des plateformes de gestion créative – Par utilisateurs finaux

1.3.4 Marché des plateformes de gestion créative – Par région

1.3.4.1 Par pays

Points clés à retenir

Méthodologie de la recherche

Paysage du marché des plateformes de gestion créative

4.1. Aperçu

4.2. Analyse des cinq forces de Porter

4.2.1 Pouvoir de négociation des acheteurs

4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

4.2.1 Menace de remplacement

4.2.1 Menace de nouveaux entrants

4.2.1 Rivalité concurrentielle

4.3. Analyse de l’écosystème

4.4. Avis d’experts

Marché des plateformes de gestion créative – Dynamiques clés du marché

5.1. Principaux moteurs du marché

5.2. Principales contraintes du marché

5.3. Opportunités de marché clés

5.4. Tendances futures

5.5. Analyse d’impact des moteurs et des contraintes

Marché des plateformes de gestion créative – Analyse du marché mondial

6.1. Plateformes de gestion créative – Aperçu du marché mondial

6.2. Plateformes de gestion créatives – Marché mondial et prévisions jusqu’en 2028

6.3. Positionnement sur le marché/Part de marché

