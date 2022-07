Analyse de la chaîne d’approvisionnement Taille du marché, croissance, portée du produit, forte demande, tendances récentes, analyse de l’industrie et rapport sur les prévisions 2028

La du marché mondial de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement a atteint 3,41 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 18,9 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Le besoin croissant d’améliorer la chaîne d’approvisionnement et l’efficacité opérationnelle devrait stimuler la croissance des revenus du marché mondial de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement au cours de la période de prévision.

La demande croissante d’analyse de la demande pour réduire les coûts d’inventaire devrait propulser la croissance du marché mondial de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement. L’adoption croissante de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement dans tous les secteurs pour améliorer les capacités de prise de décision devrait stimuler la croissance du marché mondial de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement au cours de la période de prévision. Cependant, les préoccupations concernant la sécurité et la confidentialité des données sont des facteurs clés qui devraient entraver analyse de la chaîne d’approvisionnement dans une certaine mesure la croissance du marché

Portée du marché:

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, des zones géographiques importantes. régions et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée.

Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport. De plus, plusieurs outils analytiques tels que l’évaluation des investissements, l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter ont été mis en œuvre par notre équipe d’analystes pour évaluer les capacités de production et de distribution des acteurs du marché de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement.

Certains acteurs analysés dans le rapport sont :

Oracle Corporation, SAP SE, TIBCO Software Inc., QlikTech Inc., MicroStrategy Incorporated, Cloudera, Inc., International Business Machines Corporation, Accenture PLC, Capgemini SE et Savi Technologies,

Principaux faits saillants du rapport

Les revenus du segment cloud devraient augmenter à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. L’adoption croissante de solutions d’analyse de la chaîne d’approvisionnement basées sur le cloud dans divers secteurs devrait stimuler la croissance des revenus de ce segment à l’avenir.

En termes de partage des revenus, le segment des solutions devrait être en tête au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante des solutions d’analyse de la chaîne d’approvisionnement par les utilisateurs finaux.

L’adoption croissante des solutions d’analyse et de prévision de la demande par les utilisateurs finaux afin de réduire le coût des stocks devrait stimuler la croissance des revenus du segment de l’analyse et de la prévision de la demande, qui devrait être en tête en termes de contribution des revenus au marché mondial de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement au cours de la prévision. période.

Le rapport divise en outre le marché de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement en segments clés tels que les types, les applications, les industries des utilisateurs finaux, les technologies et les régions clés du marché. Le rapport met également en lumière le segment et la région présentant une croissance prometteuse sur le marché de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement sur la base du déploiement, du composant, de la solution, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives de déploiement (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Cloud

sur site

(Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

de services

solution

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

performance des fournisseurs

stocks

Analyse et prévision de la demande Analyse des

dépenses et des achats

transport et de la logistique

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Industrie

Santé

Transport

Distribution

Aéronautique & Défense

Biens de consommation

Autres

Segmentation régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon , Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Points forts de la table des matières :

Aperçu du rapport

1.1 Portée de la recherche

1.2 Principaux segments de marché de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement

1.3 Acteurs majeurs

1.4 Analyse du marché par produit

1.5 Analyse du marché par application

1.6 Chronologie du rapport

Tendances de croissance

mondiale 2.1 Taille du marché mondial de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement

2.2 Dernières tendances du marché de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement

2.3 Croissance clé tendances

Paysage concurrentiel

3.1 Acteurs clés du marché

mondial de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement 3.2 Taille mondiale de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement par les fabricants

3.3 Produits des principaux acteurs

3.4 Barrières à l’entrée sur le marché de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement

3.5 Fusions, acquisitions, coentreprises et s alliances stratégiques

