Analyse de la chaîne d’approvisionnement du marché des drones multi-rotors, opportunités de croissance, principales entreprises, rapport sur la croissance des revenus et le développement des affaires d’ici 2027

Le marché mondial des drones multi-rotor devrait représenter 8,49 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Les principaux facteurs influençant la croissance du marché comprennent l’adoption croissante du drone multi-rotor par les agences de défense et le bureau du renseignement, les nouveaux cas d’utilisation de drones multi-rotor dans les secteurs commerciaux et l’évolution de la technologie des caméras et des batteries, pour n’en nommer que quelques-uns.

En outre, l’augmentation considérable du conflit transfrontalier, l’élargissement du nombre de technologies de surveillance et de contrôle militaires existantes et leur mise à niveau supplémentaire en fonction de besoins spécifiques, et la guerre asymétrique ainsi que les conflits frontaliers entre pays sont quelques-unes des raisons supplémentaires de la croissance remarquable de le marché. La capacité du drone multi-rotor à transporter une charge utile plus lourde et plus élevée le rend adapté à de nombreuses utilisations finales différentes. Ceux-ci ont été considérés comme une option préférable aux applications d’inspections et de transporteurs de charge utile, où une plus grande précision de manœuvre et une capacité à voler dans plusieurs directions dans des endroits difficiles, une cible spéciale pendant de longues périodes sont requises.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

En décembre 2019, Drone Aviation Holding Corp. a révélé sa fusion avec ComSovereign Corp, un consortium américain de la radio de télécommunications 5G, de l’alimentation et la photonique sur silicium, conçus pour la prochaine génération de réseaux mondiaux.

La maniabilité des drones multi-rotors avec leur capacité à fournir un décollage et un atterrissage verticaux (VTOL) correctement par rapport aux drones à voilure fixe sont parfaites pour de nombreuses applications commerciales.

Les régions de l’Asie-Pacifique dirigées par la Chine, l’Inde et la Corée du Sud allouent un budget considérable à leurs objectifs de défense et de maintien de l’ordre. En outre, l’incidence croissante des affrontements interpersonnels, la guerre asymétrique, les activités terroristes, la préparation des combats à venir, ainsi qu’un développement économique plus élevé et l’amélioration de l’industrie manufacturière et des solutions de semi-conducteurs, contribuent délibérément à propulser l’application du marché.

Notre exemple de copie comprend une brève analyse du marché Drone multi-rotor, la liste des tableaux et des figures, le scénario concurrentiel et la segmentation géographique du marché, ainsi que l'innovation produit et les développements futurs basés sur une méthodologie de recherche recherchée.

Aux fins de ce rapport, Emergen Research s’est segmenté dans le drone multi-rotor mondial Marché sur la base de la charge utile, des utilisateurs finaux, de la fourchette de prix et de la région :

perspectives de la charge utile (chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

caméra

Systèmes de

suivi

Autres

perspectives des utilisateurs finaux (chiffre d’affaires : milliards USD ; Volume : Milliers d’unités ; 2017-2027)

militaire

commerciale

(Revenu : Milliards USD ; Volume : Milliers d’unités ; 2017-2027)

Budget

Moyen

Premium

Perspectives régionales :

Le rapport propose une analyse complète des opportunités de croissance actuelles pour diverses régions du marché Drone multi-rotor. Il évalue les parts de revenus de ces régions sur la période de prévision. En outre, le rapport analyse le taux de croissance d’une année sur l’autre de ces régions sur la durée de prévision. Les principales régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Perspectives concurrentielles :

Le dernier rapport de recherche comprend un résumé précis du paysage extrêmement concurrentiel du marché mondial des drones multi-rotors. Il propose une présentation systématique des profils d’entreprises des principaux acteurs du marché. Cette section du rapport analyse les initiatives efficaces entreprises par ces acteurs pour l’expansion des affaires à long terme. En outre, cette section met en évidence les principaux développements et positions financières de ces sociétés pour expliquer le scénario de marché global. Les profils d’entreprise des acteurs établis et nouveaux ont été évalués à l’aide de certains outils d’analyse efficaces, tels que l’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse SWOT.

Principales entreprises opérant sur le marché mondial des drones multi-rotors :

DJI, AeroVironment, Inc., Mota Group, Inc., Skyrocket Toys LLC, Guangdong Cheerson Hobby Technology Co., Ltd, Hubsan Technology Company Ltd., Prox Dynamics, Microdrones, Aerix Drone et Acumen Robot Intelligence (ARI), entre autres.

Le rapport considère le calendrier suivant pour l’estimation du marché :

Années historiques : 2017-2018

Année de référence : 2019

Année estimée : 2020

Années de prévision : 2020-2027

Merci d’avoir lu notre rapport. En cas de questions supplémentaires concernant le rapport ou une demande de personnalisation, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que votre rapport soit bien adapté à vos besoins.

