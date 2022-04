Analyse de la chaîne d’approvisionnement du marché des drones militaires, opportunités de croissance, principales entreprises, rapport sur la croissance des revenus et le développement des affaires d’ici 2028

La taille du marché mondial des drones militaires devrait atteindre 35,71 milliards USD à un TCAC stable de 10,9 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché des drones militaires peut être attribuée au besoin croissant de déploiement de drones pour les opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Les drones militaires sont largement utilisés pour fournir un suivi en temps réel des activités ennemies et de leurs positions dans les zones de combat.

Les renseignements recueillis grâce au renseignement, à la surveillance et à la reconnaissance donnent aux soldats un avantage militaire aiguisé et augmentent considérablement les taux de réussite des missions. Les drones jouent un rôle crucial dans l’exécution de tactiques militaires de niveau avancé qui sont essentielles pour améliorer la sécurité et la souveraineté d’un pays.

L'enquête approfondie sur le Le marché des drones militaires identifie en outre les données qui correspondent le mieux aux besoins de l'entreprise, telles que la classification des produits, l'application et la définition importante. En outre, l'étude prend en compte une série d'événements de pointe conçus pour éclairer les propriétaires de produits sur le retour sur investissement, la faisabilité de l'investissement, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le volume de consommation, le comportement des clients et la demande et l'offre.

La technique de recherche sur la croissance stratégique adoptée par les experts en la matière derrière cette étude pèse pleinement sur l’application du produit, les types de produits et l’industrie importante terminologies et définitions pour aider les propriétaires d’entreprise à élaborer un plan d’affaires solide ainsi qu’une carte progressive pour leurs produits et services. De plus, les méthodes agiles pour évaluer divers facteurs, notamment l’état de la demande et de l’offre, le volume de consommation, les préférences des clients, la capacité de dépense et les tendances d’importation et d’exportation, sont une aubaine pour ceux qui se diversifient dans une nouvelle gamme de produits.

Autres faits saillants clés

En décembre 2020, BAE Systems, en partenariat avec UAVTEK, a annoncé le développement de drones nano Bug. Les drones Bug présentent un profil visuel bas pour patrouiller furtivement dans les zones ennemies et peuvent maintenir leur vol même par vent fort.

Les drones militaires à voilure fixe possèdent des ailes semblables à un avion pour générer de la portance. La présence d’ailes (au lieu de rotors verticaux) permet aux drones à voilure fixe de couvrir de plus longues distances, de voler pendant longtemps en surveillant une cible et de cartographier de plus grandes zones. De plus, les drones à voilure fixe propulsés par des moteurs à essence ont la capacité de rester en l’air pendant au moins 16 heures.

Un avantage significatif des avions à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) est la capacité de décoller et d’atterrir verticalement sur presque tous les types de terrain. Le mode de lancement VTOL élimine la nécessité d’une piste et ne nécessite qu’un héliport ou simplement un espace ouvert.

Les principaux acteurs du marché sont Lockheed Martin Corporation, Thales Group, Northrop Grumman, BAE Systems, Boeing Company, Israel Aerospace Industries, Raytheon Technologies Corporation, Elbit Systems Ltd., Textron Inc. et AeroVironment Inc.

Paysage géographique du marché des drones militaires – Synopsis :

Le rapport étudie de près la trajectoire de croissance du marché mondial des drones militaires. Il met en lumière la domination mondiale des principaux segments régionaux, notamment l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

L’étude détaille les informations cruciales relatives à la part de marché régionale. Il se concentre simultanément sur les détails significatifs des modèles de croissance de chaque marché régional.

De plus, le rapport contient une étude géographique exhaustive du marché, mettant l’accent sur les perspectives de croissance des entreprises et les obstacles au marché pour chacune des régions clés du marché.

, de la portée, du mode de lancement, de la masse maximale au décollage, de l’application et de la région :

Wing Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2018-2028)

Emergen

aile

hybride

(Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Ligne de mire visuelle (VLOS)

Ligne de mire visuelle étendue (EVLOS)

delà de la ligne de mire visuelle (BVLOS)

Mode de lancement Outlook (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Décollage et atterrissage verticaux (VTOL)

Lanceur catapulte

lancé à la main

Perspectives de la masse maximale au décollage (revenu, milliards USD ; 2018-2028)

25 kg De

25 kg à 150 kg

Au-dessus de 150 kg

Perspectives d’application (revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Intelligence, Surveillance, reconnaissance et acquisition d’objectifs

Opérations de combat

Livraison et transport

Gestion des dommages de combat

Questions clés abordées dans le rapport :

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des drones militaires ?

Quels sont les principaux fabricants de cet espace de marché ?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs de ce marché ?

Quelles sont les opportunités de marché et les risques affectant les performances des fournisseurs sur le marché mondial Drones militaires ?

Quelles sont les estimations des ventes et des revenus des principaux fabricants de ce marché sur la période prévue ?

Merci d'avoir lu notre rapport.

