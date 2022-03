Analyse de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie du fibrociment, opportunités de croissance, meilleures entreprises, rapport sur la croissance des revenus et le développement des affaires d’ici 2027

Le Global Le marché du fibrociment devrait atteindre une valeur de 21,40 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Les facteurs clés qui animent le marché comprennent la nature durable du fibrociment, l’interdiction d’utiliser l’amiante et l’augmentation de la demande de fibrociment dans les activités de construction.

Le revêtement en fibrociment est considéré comme ayant une durée de vie plus longue que les autres matériaux utilisés dans la construction. Le bardage en fibrociment est largement utilisé non seulement par les propriétaires, mais aussi par les constructeurs et les entrepreneurs. Selon une étude récente de l’Université du Minnesota, le fibrociment est considéré comme la meilleure combinaison de faible coût, de durabilité élevée et d’impact moindre sur l’environnement.

Le revêtement en fibrociment offre une beauté saisissante. Il a des caractéristiques de polyvalence qui peuvent bien se marier avec des textures artificielles et naturelles. En raison de la polyvalence des formes, des tailles et des textures, le fibrociment peut ressembler au bois, à la maçonnerie ou au stuc. Les consommateurs trouvent cette caractéristique de polyvalence fascinante. Par conséquent, le marché du fibrociment devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision.

Le rapport étudie l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché Fibrociment et ses segments cruciaux. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’instabilité économique ont eu un impact négatif sur la croissance du marché dans plusieurs régions clés. Le rapport propose une analyse approfondie de la taille, de la part de marché et de la croissance du marché et son estimation au cours des années de prévision sur la base de la crise du COVID-19. Le rapport examine la récente crise du COVID-19 et son impact sur le marché mondial. Le rapport explore l’impact actuel et futur de la pandémie et donne un aperçu du scénario de marché post-pandémique.

Le paysage concurrentiel du rapport a été formulé en tenant compte de tous les paramètres essentiels tels que le profilage de l’entreprise, la part de marché, les développements et avancées récents, les marges brutes, le portefeuille de produits, les revenus génération, la situation financière, la position sur le marché et les plans d’expansion. Le rapport examine également en détail les récentes fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux et les partenariats, entre autres. Le rapport met également en lumière les récents développements technologiques et les avancées de produits sur le marché du fibrociment.

Des informations précieuses sur le marché :

le rapport met en évidence les dernières tendances observées dans le modèle de consommation de chaque segment régional.

La segmentation étendue du marché incluse dans le rapport permet de mieux comprendre les revenus et la croissance estimée des régions individuelles.

Le rapport met en lumière les scénarios de marché historiques et actuels et fournit un taux de croissance concis d’une année sur l’autre du marché mondial du fibrociment.

Le rapport présente en outre les tendances actuelles du marché, les avancées technologiques, la croissance des revenus et d’autres aspects affectant la croissance du marché.

Étendue du marché:

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché du fibrociment qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport. En outre, plusieurs outils analytiques tels que l’évaluation des investissements, l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter ont été mis en œuvre par notre équipe d’analystes pour évaluer les capacités de production et de distribution des acteurs du marché du fibrociment.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

En avril 2018, James Hardie Industries Plc. a acquis XI (DL) Holdings GmbH et ses filiales, dont Fermacell GmbH, auprès de Xella International SA James Hardie Industries Plc est une entreprise mondiale de matériaux de construction et l’un des plus grands fabricants de fibrociment au monde.

Sur la base de l’application, le marché a été classé en revêtements de sol, revêtements, cloisons murales, moulures et garnitures et toitures. Le segment des revêtements devrait se développer à un taux significatif de 4,2 % au cours de la période de prévision. Le revêtement est durable, ignifuge et résistant aux insectes. En outre, il fonctionne de manière extraordinaire lors de toute calamité naturelle.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial du fibrociment au cours de la période de prévision. Les règles et réglementations strictes concernant l’interdiction d’utiliser l’amiante en tant que matériau dans le secteur de la construction ont joué un rôle moteur pour le marché de la région. Les États-Unis devraient dominer le marché de la région au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont James Hardie Industries Plc., CSR Limited, Etex Group NV, Alpha Roofing Industries LLC, Toray Corporation, Shandong Cement, American Fibre Cement Corporation, Nichiha Corporation, Cembrit Holding A/S et Swiss Pearl

Pour ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial du fibrociment en fonction de l’application, du matériau, de l’utilisateur final et de la région :

Application Outlook (Revenu : Milliards USD ; Volume : Millions de tonnes métriques ; 2017-2027) Revêtements Moulures Murs Cloisons et garnitures toiture



Perspectives (Revenus : Milliards USD ; Volume : Millions de tonnes métriques ; 2017-2027) Fibre cellulosique Ciment Portland Silice



Perspectives de l’utilisateur final (Revenus : milliards USD ; volume : millions de tonnes métriques ; 2017-2027) résidentielles non résidentielles



(chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : millions de tonnes métriques ; 2017-2027) Amérique du Nord Unis Canada Europe Russie Royaume-Uni Allemagne France BENELUX Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Israël Reste MEA



