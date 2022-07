Analyse de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie des services de soins aux personnes âgées et des appareils fonctionnels, opportunités de croissance, principales entreprises, rapport sur la croissance des revenus et le développement des affaires d’ici 2027

croissance des services de soins aux personnes âgées et des appareils d’assistance 2027 analyse par Emergen Research. Les services de soins aux personnes âgées et les appareils fonctionnels connaissent une forte demande, qui peut être attribuée à la croissance de la population âgée. On estime que le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus dans le monde passera d’environ 524 millions en 2010 à environ 1,5 milliard d’ici 2050 et les pays en développement représenteraient la majorité de cette augmentation de la population âgée. Une augmentation significative de l’espérance de vie entraîne une croissance de la population gériatrique. Ceci, à son tour, propulserait le marché des services de soins aux personnes âgées et des appareils fonctionnels au cours de la période de prévision.

En outre, le rapport donne également un aperçu des portefeuilles de produits, des coûts, des ventes, des capacités de production et des acteurs du marché. Les matières premières, l’analyse de la demande, les flux de produits et les canaux de distribution ont été étudiés et étudiés en détail dans ce rapport de recherche. Les principales tendances et opportunités de croissance sont offertes grâce à une enquête et un examen approfondis du marché. Un cours détaillé du développement est proposé dans le rapport ainsi que des informations sur les entreprises qui y sont liées, notamment des entreprises, des industries, des organisations, des fournisseurs et des fabricants locaux.

Principaux faits saillants du rapport

En décembre 2020, Genesis HealthCare a annoncé l’achat de Sun Healthcare Group Inc., une entreprise impliquée dans la fourniture de services de soins aux personnes âgées. SunBridge Healthcare, LLC, une filiale de Sun Healthcare Group Inc., gère des établissements de soins infirmiers, des centres de santé comportementale et des centres de vie assistée et autonome dans 23 États des États-Unis.

Environ 170,00 milliards de dollars sont dépensés chaque année pour les soins de fin de vie. Une meilleure planification peut réduire ces coûts et améliorer la satisfaction en fournissant des soins personnalisés selon les préférences du patient.

Les programmes de jour sont destinés à fournir des centres d’activités et des services de surveillance pour les aînés. De tels programmes bénéficient de la propension croissante des aînés à rester plus longtemps dans leur foyer. Actuellement, environ 4 000 centres de programmes de jour sont gérés aux États-Unis, qui peuvent accueillir plus de 15 000 personnes âgées.

Le rapport couvre les points clés du marché, y compris les normes, les réglementations et les changements de politique appliqués par le gouvernement sur l’industrie pour les années à venir. Le rapport englobe des recherches approfondies menées par l’application d’outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour identifier les tendances et les modèles de croissance. Les facteurs susceptibles d’influencer la croissance du marché, les tendances actuelles, les opportunités, les facteurs restrictifs et le paysage commercial sont discutés en profondeur dans l’étude de marché.

Le rapport propose une ventilation complète de l’analyse régionale du marché et une analyse ultérieure par pays. L’analyse régionale du marché comprend des informations sur le volume de production, le volume et les modèles de consommation, les revenus et le taux de croissance pour la période de prévision 2020-2027.

Selon l’analyse régionale, le marché est principalement réparti sur les régions géographiques clés comme suit :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport offre un aperçu complet du paysage concurrentiel et couvre les profils d’entreprise, la capacité de production et de fabrication, le portefeuille de produits, les stratégies d’expansion et les initiatives commerciales telles que les fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations, partenariats, lancements de produits et promotions de marques, entre autres.

Principaux acteurs analysés dans le rapport :

Invacare Corporation, Ai Squared, Siemens Healthineers, Sonova Holding AG, Cochlear Limited, Brookdale Senior Living, Extendicare Inc., Genesis HealthCare, Pride Mobility Products Corporation et GN Resound Group

En outre, le rapport divise le marché des services de soins aux aînés et des appareils fonctionnels en segments et sous-segments clés pour offrir une analyse de le type de produit et le spectre d’application de l’industrie. Il propose également des prévisions sur les segments qui devraient afficher une croissance significative au cours de la période prévue.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des services de soins aux personnes âgées et des appareils d’assistance en termes de l’offre, utilisateur final et région :

Perspectives de l’offre (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Services

Soins de santé à domicile

Services de jour pour adultes

Soins en établissement

Appareils assistés Appareils

d’assistance mobiles

Fauteuils roulants

Scooters de mobilité

Autres

vie Aides

auditives Aides

visuelles et

vocales Mobilier

Lits

Ouvre-portes

Riser Chaises inclinables

Autres

Équipement de sécurité pour salle de bains Salles de

douche

Chaises

d’aisance Dispositifs de stomie

Barres, poignées et rails

Autres

Perspectives de l’utilisateur final (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Hôpitaux

domicile

Maisons de soins infirmiers

Centres de réadaptation

Autres

Vue d’ensemble des soins aux personnes âgées Rapport sur le marché des services et des appareils fonctionnels :

Introduction, portée du produit, aperçu du marché et opportunités

Analyse des fabricants avec analyse des ventes, des revenus et des prix

Analyse complète du paysage concurrentiel

Profilage détaillé des principaux concurrents ainsi que leurs stratégies commerciales et la taille du marché

Analyse régionale du marché ainsi que des ventes, des revenus, de la part de marché et de la position mondiale

Analyse du marché par pays avec les types, les applications et la fabrication

Recommandations stratégiques aux acteurs établis ainsi qu’aux nouveaux entrants

Analyse approfondie des risques, des contraintes et des limites du secteur Services de soins aux personnes âgées et appareils

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport ou la personnalisation du rapport. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

