Analyse de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie des petits réacteurs modulaires, opportunités de croissance, principales entreprises, rapport sur la croissance des revenus et le développement des affaires d’ici 2027

Le marché mondial des petits réacteurs modulaires (SMR) devrait valoir 10,42 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research . L’intérêt croissant pour un petit réacteur modulaire est alimenté par la nécessité de réduire l’impact du coût en capital et de fournir de l’énergie indépendamment d’un grand réseau électrique. Il existe une demande croissante d’unités plus petites et plus simples pour la production d’énergie à partir de l’énergie nucléaire, ce qui stimule la demande de réacteurs à petits modules.

En outre, le rapport donne également un aperçu des portefeuilles de produits, des coûts, des ventes, des capacités de production et des acteurs du marché. Les matières premières, l’analyse de la demande, les flux de produits et les canaux de distribution ont été étudiés et étudiés en détail dans ce rapport de recherche. Les principales tendances et opportunités de croissance sont offertes grâce à une enquête et un examen approfondis du marché. Un cours détaillé du développement est proposé dans le rapport ainsi que des informations sur les entreprises qui y sont liées, notamment des entreprises, des industries, des organisations, des fournisseurs et des fabricants locaux.

Quelques faits saillants du rapport

En août 2020, la société d’innovation nucléaire soutenue par Bill Gates, TerraPower, en partenariat avec GE Hitachi Nuclear Energy, a lancé Natrium, un nouveau petit réacteur modulaire système couplé à une unité de stockage de sel fondu. Le produit peut être utilisé pour alimenter un SMR de 345 mégawatts à environ 500 mégawatts jusqu’à cinq heures.

Dans le réacteur à eau pressurisée intégré, les composants du circuit primaire sont placés à l’intérieur de la cuve sous pression du réacteur, ce qui élimine le besoin de tuyauterie du circuit primaire, ce qui améliore la sécurité et la fiabilité de la technologie.

Une centrale ou une centrale électrique à plusieurs modules est composée de plusieurs modules de puissance nucléaire où chaque module est exploité en toute sécurité indépendamment les uns des autres. Les modules sont situés dans une structure de bâtiment commune et peuvent être physiquement touchés par tout événement se produisant dans un autre module en raison de la proximité et de l’absence de barrières physiques.

Le rapport couvre les points clés du marché, y compris les normes, les réglementations et les changements de politique appliqués par le gouvernement sur l’industrie pour les années à venir. Le rapport englobe des recherches approfondies menées par l’application d’outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour identifier les tendances et les modèles de croissance. Les facteurs susceptibles d’influencer la croissance du marché, les tendances actuelles, les opportunités, les facteurs restrictifs et le paysage commercial sont discutés en profondeur dans l’étude de marché.

Le rapport offre un aperçu complet du paysage concurrentiel et couvre les profils d’entreprise, la capacité de production et de fabrication, le portefeuille de produits, les stratégies d’expansion et les initiatives commerciales telles que les fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations, partenariats, lancements de produits et promotions de marques, entre autres.

Principaux acteurs analysés dans le rapport :

Bechtel Corporation, Holtec International, General Electric Hitachi Nuclear Energy, Toshiba International Corporation, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., General Atomics, Rolls Royce Plc, Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL), China National Nuclear Corporation (CNNC) et Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute Co., Ltd. (SNERDI), entre autres.

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des petits réacteurs modulaires sur la base du type, du déploiement, de l’application et de la région :

Type Perspectives (Revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Réacteur à eau sous pression (REP)

Réacteur à eau lourde sous pression (PHWR) Réacteur

à haute température (HTR)

Réacteur à neutrons rapides (RNR) )

Autre (MST, REP intégral)

Perspectives de déploiement (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

d’

Production

Perspectives d’application d’une centrale à module unique (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

énergie

dessalement

Chaleur

Autres utilisations industrielles

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord

Unis

Canada

Europe

Allemagne

Uni

France

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Sud Corée

Reste APAC

Amérique latine

Brésil

Reste LATAM

MEA

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Reste MEA

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport ou la personnalisation du rapport. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

