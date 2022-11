Analyse croissante du marché de l’analyse d’urine Analyse 2022 de la portée future mettant en vedette les principaux acteurs clés de l’industrie d’ici

Le nouveau rapport sur l’analyse des ventes du marché de l’analyse d’urine est une étude complète fournissant une analyse de la tendance des facteurs et des moteurs contribuant à la demande du marché de l’analyse d’urine. L’estimation de la contribution du segment est exprimée en termes de volume et de revenus pour la période de prévision 2022-2029. Le rapport commence par un aperçu de l’environnement industriel, une analyse de la taille du marché, des sous-produits, des régions, des prévisions d’application, de la concurrence sur le marché avec les fournisseurs et les entreprises. La recherche analyse la part de marché, la demande, les modèles de développement et les prévisions pour les années à venir. Le rapport présente des facteurs uniques qui peuvent avoir un impact énorme sur le développement du marché Analyse d’urine au cours de la période de prévision. Le rapport est préparé en mettant l’accent sur la segmentation, le paysage concurrentiel et la croissance géographique. L’étude décrit le profil,

Le marché mondial de l’analyse d’urine devrait atteindre 8 767,60 millions USD d’ici 2027, contre 4 994,50 millions USD en 2019, en croissance avec un TCAC substantiel de 7,3 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Scénario de marché de l’analyse d’urine

Par type de test (test de biochimie urinaire et test de sédiment urinaire)

Par produit (instruments et consommables)

Par modalité (portable, autonome, dessus de table, dessus de banc, autres)

Par application (infections des voies urinaires, maladies rénales, diabète, maladies du foie, grossesse et fertilité et autres), utilisateur final (hôpital, laboratoire, établissement de soins à domicile et autres)

Par canal de distribution (appel d’offres direct et ventes au détail)

La liste des principales entreprises présentées sur le marché Analyse d’urine est:

Laboratoires Abbott, Siemens Healthineers, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Beckman Coulter Inc, Trinity Biotech, Sysmex Corporation, Quidel Corporation, Bio-Rad Laboratories, Inc., Arkray, Inc., Acon Laboratories, Inc, 77 Elektronika Kft Dirui Industrial Co., Ltd., Thermo Fisher Scientific, Mindray, Analyticon Biotechnologies Ag, Ekf Diagnostics, Hti Medical Inc. Teco Diagnostics, Tenko Medical System Corp et Wama Diagnostica

La prévalence croissante des infections des voies urinaires acquises dans les hôpitaux stimulera le marché mondial de l’analyse d’urine. Les nouvelles avancées technologiques modifient et améliorent le scénario des tests d’analyse d’urine, entraînant ainsi le marché mondial de l’analyse d’urine.

L’analyse d’urine est le test de diagnostic le plus ancien au monde et a longtemps été considérée en laboratoire comme une procédure nécessaire et exigeante en main-d’œuvre qui peut fournir des informations précieuses aux cliniciens. Mais, actuellement, l’analyse d’urine évolue et, grâce à une nouvelle génération d’analyseurs, évolue dans les systèmes de santé. Les différents analyseurs automatiques d’urine ont été développés pour donner des résultats de test rapides et précis et sont non invasifs.

La prévalence des infections des voies urinaires est susceptible d’être plus élevée dans les hôpitaux et autres unités de soins intensifs et unités de chirurgie médicale. Les infections des voies urinaires sont considérées comme l’infection la plus couramment rencontrée dans les hôpitaux et sont connues comme le principal facteur de risque de cathétérisme urinaire Selon une étude publiée par le Centre national d’information sur la biotechnologie, les données des rapports turcs suggèrent que 21 à 49 % les patients représentent des infections des voies urinaires nosocomiales au cours des cinq dernières années.

Le marché mondial de l’analyse d’urine – Analyse régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse

Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde.

Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie

Moyen-Orient et Afrique (MEA), Philippines, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Argentine et reste de l’Amérique du Sud

Points couverts dans la table des matières du marché mondial Analyse d’urine :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et de la recherche Étendue du marché

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché Analyse d’urine.

Chapitre 3 : Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis.

Chapitre 4 : Présentation de l’analyse des facteurs de marché Porters Five Forces, Supply/Value Chain, PESTEL analysis, Market Entropy, Patent/Trademark Analysis.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région.

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse du groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise.

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec partage des revenus et ventes par pays clés (2021-2028).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

