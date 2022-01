Analyse concurrentielle du marché mondial RNA Therapeutics 2020-2027||Players-Tekmira Pharmaceuticals, Benitec Biopharma, Sanofi, Ionis Pharmaceuticals, Silence Therapeutics, Cenix BioScience

Pour atteindre un niveau suprême d’informations sur le marché et se familiariser avec les meilleures opportunités de marché sur les marchés spécifiques, le rapport de marché est la clé parfaite. Diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, les applications de l’industrie et la structure de la chaîne de valeur sont données dans le rapport. Le rapport est structuré avec la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations menées par le biais de recherches sociales et d’opinion. Le document commercial englobe divers segments liés à l’industrie et au marché avec une recherche et une analyse approfondies.

Les principaux acteurs couverts sur le marché de la thérapie ARN sont Quark, Alnylam Pharmaceuticals, Inc Dicerna Pharmaceuticals, Tekmira Pharmaceuticals, Benitec Biopharma, Sanofi, Ionis Pharmaceuticals, Silence Therapeutics, Cenix BioScience, Sirnaomics, CureVac AG, BioNTech SE, Arrowhead Pharmaceuticals, Inc, Arbutus Biopharma, Marina Biotech, Inc et entre autres.

Portée et taille du marché mondial de la thérapie par l’ARN

Le marché de la thérapie à l’ARN est segmenté en fonction des technologies, de l’application, de la voie d’administration et des utilisateurs finaux.

Basé sur les technologies, le marché de la thérapie à l’ARN est segmenté en technologies habilitantes, technologies activées. Les technologies habilitantes sont en outre classées en puces à ADN, étiquetage, purification, inhibition et autres. Les technologies activées sont ensuite divisées en technologies d’interférence ARN (ARNi) et technologies antisens ARN.

Le segment d’application du marché de la thérapie à l’ARN comprend les maladies cardiovasculaires, l’oncologie, les infections, l’immunologie, les troubles métaboliques et autres.

Sur la base de la voie d’administration, le marché de la thérapie à l’ARN est segmenté en orale, sous-cutanée, intraveineuse, intramusculaire et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché du traitement de la toxicomanie et de la toxicomanie est segmenté en hôpitaux, organismes de recherche, cliniques spécialisées, laboratoires de diagnostic et autres.

Moteurs du marché mondial de l’ARN thérapeutique :

La prévalence croissante des maladies génétiques, des troubles neurologiques et les progrès du secteur biotechnologique sont les facteurs responsables de la croissance de ce marché

L’avancement des options de traitement pour cibler la spécificité et la sélectivité stimule la croissance du marché des thérapies à base d’ARN. L’adoption rapide de nouvelles formulations et l’administration de nouveaux médicaments stimulent la croissance du marché des produits thérapeutiques à base d’ARN. En outre, l’approbation et le lancement de thérapies à base d’ARN jouent un rôle majeur dans la croissance du marché au cours de la période prévue ci-dessus.

En outre, la désignation spéciale de l’autorité de régulation est l’un des facteurs importants qui devraient stimuler la croissance du marché.

Table des matières:

Partie 01 : résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché mondial des thérapies par ARN

Partie 04: Dimensionnement du marché mondial des thérapies par ARN

Partie 05: Segmentation globale du marché des produits thérapeutiques à base d’ARN par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

