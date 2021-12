Analyse concurrentielle du marché mondial des villes intelligentes avec des prévisions de croissance jusqu’en 2027 | Cisco Systems, Inc., Schneider Electric, IBM Corporation, Microsoft, Hitachi, Ltd., Siemens

Une nouvelle étude d’enquête statistique intitulée Marché des villes intelligentes examine quelques fonctionnalités critiques identifiées avec le marché des villes intelligentes couvrant l’état de l’industrie, l’examen de la division et la scène ciblée. Les idées terre-à-terre du marché sont référencées de manière simple et sans prétention dans ce rapport. Un rapport d’enquête essentiel de grande envergure et exhaustif présente diverses actualités, par exemple, des facteurs d’amélioration, des systèmes de mise à niveau d’entreprise, un développement mesurable, un avantage monétaire ou un malheur pour aider les lecteurs et les clients à comprendre le marché à l’échelle mondiale.

Le rapport fournit une analyse des tendances de croissance en glissement annuel et les projections de volume de marché actuelles et futures (unités) pour la période d’évaluation. L’impact de la nouvelle pandémie de COVID-19 sur le marché Villes intelligentes est évalué dans le rapport ainsi que des informations précieuses sur la façon dont les acteurs du marché s’adaptent à la situation actuelle.

L’étude de business intelligence du marché des villes intelligentes couvre la taille estimée du marché à la fois en termes de valeur (Mn/Mds USD) et de volume (x unités). Dans le but de reconnaître les perspectives de croissance du marché Smart Cities, l’étude de marché a été géographiquement fragmentée en régions importantes qui progressent plus rapidement que le marché global. Chaque segment du marché Smart City a été analysé individuellement sur la base des prix, de la distribution et des perspectives de demande.

Le marché des villes intelligentes devrait atteindre 390,13 milliards USD d’ici 2027, avec une croissance du marché de 21,18% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des villes intelligentes fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient être prévalent tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Ce rapport de recherche sur le marché des villes intelligentes comporte une analyse exhaustive de cet espace commercial, ainsi qu’un aperçu succinct de ses différents segments de marché. L’étude résume le scénario de marché en offrant un aperçu de base du marché Smart City par rapport à sa position actuelle et à la taille de l’industrie, en fonction des revenus et du volume. La recherche met également en évidence des informations importantes concernant la portée régionale du marché ainsi que les organisations clés ayant un statut faisant autorité sur le marché des villes intelligentes.

Les principaux acteurs clés présentés dans ce rapport sont : Cisco Systems, Inc., Schneider Electric, IBM Corporation, Microsoft, Hitachi, Ltd., Siemens, Huawei Technologies Co., Ltd., Intel Corporation, Oracle, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, GENERAL ELECTRIC , Vodafone Limited, Itron Inc., Nokia, Toshiba Corporation, Verizon, SAP SE, ABB, Alstom SA, Honeywell International Inc, AGT, entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Aperçu du marché des villes intelligentes :

Un document d’analyse détaillé de plus de 100 pages, avec des tableaux, des figures et des graphiques perspicaces

Comprendre l’impact des matières premières, avec des besoins précis

Profils détaillés des meilleures entreprises avec leur part de marché dans chaque segment

Le rapport comprend : une analyse du marché, les principaux utilisateurs et fournisseurs, les produits les plus vendus et les prévisions

L’analyse régionale du marché des villes intelligentes comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Amérique latine (Mexique, Brésil, Argentine, reste de LATAM)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, BENELUX, pays nordiques, Russie, reste de l’Europe)

Asie de l’Est (Japon, Chine, Corée du Sud)

Asie du Sud (Inde, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie du Sud)

Océanie (Australie, Nouvelle-Zélande)

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Afrique du Sud, Turquie, Iran, Israël, reste de la MEA)

Quelles informations les lecteurs peuvent-ils tirer du rapport sur le marché des villes intelligentes ?

Découvrez le comportement de chaque acteur-produit du marché des villes intelligentes, les lancements, les extensions, les collaborations et les acquisitions sur le marché actuellement.

Examinez et étudiez les perspectives de progrès du paysage du marché mondial Smart City, qui comprend les revenus, la production et la consommation, l’historique et les prévisions.

Comprendre les principaux moteurs, contraintes, opportunités et tendances (analyse DROT).

Tendances importantes, telles que l’empreinte carbone, les développements en R&D, les technologies prototypes et la mondialisation.

Table des matières : marché mondial des villes intelligentes

Partie 01 : résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché mondial des villes intelligentes

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial des villes intelligentes

Partie 05: Segmentation du marché mondial des villes intelligentes par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

