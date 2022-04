Analyse complète du marché mondial de la vente au détail intelligente, stratégies de croissance des entreprises, segmentation de l’industrie

Les facteurs de changement de l’industrie pour les segments de marché sont explorés dans ce rapport. Ce rapport couvre les facteurs de croissance du marché mondial en fonction des utilisateurs finaux. Les dernières tendances, le portefeuille de produits, la démographie, la segmentation géographique et le cadre réglementaire du marché ont également été inclus dans l’étude. Ce rapport évalue les écarts entre l’offre et la demande, les statistiques d’import-export et le paysage restrictif pour les vingt premiers pays du monde pour ce marché. Il engage différents facteurs affectant cette industrie tels que l’environnement du marché, diverses politiques du gouvernement, les données passées et les tendances du marché, les avancées technologiques, les innovations à venir, les facteurs de risque du marché, les contraintes du marché et les défis de l’industrie.

Ce rapport vise à fournir des informations de pointe sur le marché et à aider les décideurs à effectuer des évaluations d’investissement judicieuses. En outre, le rapport met également en évidence les stratégies d’entrée sur le marché pour diverses entreprises à travers le monde ainsi que l’analyse des produits. En outre, ce rapport identifie et analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités de ce marché. Il a également couvert et analysé le marché et fournit des statistiques et des informations sur la taille, les parts et les facteurs de croissance du marché.

Le marché de la vente au détail intelligente devrait connaître une croissance du marché à un taux de 23,12 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la vente au détail intelligente fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision. tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation des marchés verticaux des utilisateurs finaux dans le monde accélère la croissance du marché de la vente au détail intelligente.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché de la vente au détail intelligente sont Intel, IBM, Nvidia, Samsung Electronics, Microsoft, Google, PTC, Amazon, NXP Semiconductors, Cisco Systems, LG Display, Huawei Investment & Holding, Par Technology, Texas Instruments, Honeywell, Bosch Group, Softbank Robotics Holdings, Broadcom Limited, Ingenico et Verifone, entre autres.

Segmentation clé du marché

Sur la base du système, le marché de la vente au détail intelligent est segmenté en système, le marché de la vente au détail intelligent est segmenté en solutions d’affichage numérique, étiquettes intelligentes, système de paiement intelligent, distributeurs automatiques intelligents, solutions de réalité augmentée, solutions de réalité virtuelle, solutions de point de vente, chariots intelligents, robotique et analytique. La solution d’affichage numérique est sous-segmentée en affichages, lecteurs multimédias, PC et décodeurs, supports et câbles. Les étiquettes intelligentes sont sous-segmentées en balises intelligentes et en étiquettes de rayon électroniques. Le système de paiement intelligent est sous-segmenté en terminaux de point de vente compatibles NFC et en terminaux MPO compatibles NFC. Sur la base de l’application, le marché de la vente au détail intelligente est segmenté en surveillance du trafic piétonnier, gestion des stocks, cabines d’essayage intelligentes, protection de la marque, maintenance prédictive des équipements et gestion de la fidélité et paiements. Sur la base de l’offre de vente au détail, le marché de la vente au détail intelligente est segmenté en vêtements et accessoires, biens de consommation à rotation rapide, biens durables et de loisirs et autres. Sur la base des technologies, le marché du commerce de détail intelligent est segmenté en reconnaissance visuelle, blockchain, intelligence artificielle et mobiles.

Par région du marché Smart Retail:

Amérique du Nord (États-Unis et Canada et reste de l’Amérique du Nord)

Europe (Allemagne, France, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et le reste de l’Asie-Pacifique)

MEA (Brésil, Turquie, Arabie Saoudite, Afrique du Sud et le reste de LAMEA

Principaux avantages du rapport

** Cette étude présente la description analytique de l’industrie Smart Retail ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour déterminer les poches d’investissement imminentes.

** Le rapport présente des informations relatives aux principaux moteurs, contraintes et opportunités, ainsi qu’une analyse détaillée de la part de marché de Smart Retail.

** Le marché actuel est analysé quantitativement, ce qui met en évidence le scénario de croissance du marché Smart Retail.

** L’analyse des cinq forces de Porter illustre le Smart Retail des acheteurs et des fournisseurs sur le marché.

** Le rapport fournit une analyse détaillée du marché des protéases basée sur l’intensité concurrentielle et sur la façon dont la concurrence prendra forme dans les années à venir.

** Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs stratégies de croissance

