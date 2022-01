Analyse complète du marché des tests de laboratoire clinique, prévisions de croissance de 2022 à 2029

En gardant à l’esprit les exigences des clients, le meilleur rapport d’étude de marché est construit avec une étude professionnelle et approfondie. Ce rapport de haute qualité estime l’état actuel du marché, la taille du marché et la part de marché, les revenus générés par la vente du produit et les changements nécessaires requis dans les futurs produits. Acquérir des informations précieuses sur le marché avec les nouvelles compétences, les derniers outils et les programmes innovants via ce document de marché est sûr d’aider les entreprises à atteindre les objectifs souhaités. Un rapport sur le marché mondial comprend une étude globale des spécifications du produit, des revenus, du coût, du prix, de la capacité brute et de la production.

Le marché des tests de laboratoire clinique devrait croître de 7,10 % pour 2020-2027, des facteurs tels que la lenteur des procédures réglementaires et une installation coûteuse freinant la croissance du marché dans les économies émergentes.

Le marché des tests de laboratoire clinique s’est considérablement développé ces dernières années dans le secteur de la santé. Les tests de laboratoire clinique comprennent toutes sortes de tests réguliers tels que le CBC, les tests sanguins et autres tests pathologiques, les tests moléculaires, les tests immunologiques, les tests anatomiques, entre autres où ces tests jouent un rôle important dans l’examen du bon fonctionnement du corps humain comme la diminution et l’augmentation de cellules et aider à la détection précoce des maladies.

Principaux concurrents clés :

Abbott

Laboratoires ARUP

OPKO Santé, Inc.

Institut Bioscientia pour le diagnostic médical GmbH

Rivière Charles

Laboratoires NeoGenomics, Inc.

Génoptix, Inc.

Healthscope Ltd.

Labco

Laboratoire Corporation of America Holdings (LabCorp)

Soins médicaux Fresenius

QIAGEN

Diagnostic de quête

Siemens Healthcare Private Limited

Tulip Diagnostics (P) Ltd.

Soins de santé soniques

Merck KgaA

Segments :

Par type de test, clinique (test complet complet ou test corporel complet)

CBC (Complete Body Count)

Tests du panel métabolique de base (BMP), tests HGB / HCT, tests HbA1c, tests de créatinine BUN, tests d’électrolytes, tests du panel rénal, tests du panel lipidique.)

Utilisateurs finaux (laboratoires hospitaliers, laboratoires cliniques)

Fourni pour les grandes régions comme suit :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-clinical-laboratory-tests-market

