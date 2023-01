Analyse complète du marché des médicaments Pingueculum et prévisions jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research a récemment publié un rapport de recherche intitulé « Rapport mondial sur les médicaments Pingueculum , historique et prévisions 2022-2029, données de ventilation par acteurs clés, régions clés, types et application» évaluer de nombreux facteurs impactant sa trajectoire. Le rapport sur le marché mondial des médicaments Pingueculum donne des informations détaillées, les défis, la croissance et les développements à venir sur l’industrie. Toutes les données statistiques de marché composées sont vérifiées et légales par des spécialistes de l’industrie pour les lecteurs et les utilisateurs finaux. Le rapport évalue le marché des médicaments Pingueculum sur la structure de prix historique et les tendances qui permettent de prédire facilement la dynamique de croissance et d’estimer avec précision les opportunités sur le marché des médicaments Pingueculum. Le rapport vous fournira une analyse de l’impact des dernières perturbations du marché telles que la guerre russo-ukrainienne et Covid-19 sur le marché.

Le rapport sur le marché mondial des médicaments au pingueculum fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, les expansions géographiques et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste. Notre équipe vous aidera à créer une solution ayant un impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des médicaments au pingueculum augmentera à un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Perspectives concurrentielles du marché des médicaments Pingueculum

Acquisitions, partenariats et les collaborations faisaient partie des stratégies de croissance inorganique du marché. Grâce à ces activités, les participants au marché de Pingueculum Drugs ont pu augmenter leur clientèle et leurs revenus.

Principaux acteurs clés opérant sur le marché Médicaments de Pingueculum sont Alcon Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., Novartis AG, Akorn Operating Company LLC, Bausch & Lomb Incorporated, AbbVie Inc., Prestige Consumer Healthcare Inc., Spectra Vision Care, Théa Laboratories, Wellona Pharma, SAGER PHARMA, Maya Biotech Private Limited, EYERIS VISIONCARE Pvt. Ltd., Sylentis, Bayer AG, Zydus Group, Amneal Pharmaceuticals LLC, OASIS Medical, Similasan Corporation, Alcon et Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

Segmentation du marché des médicaments Pingueculum :



L’étude de marché mondiale observe un certain nombre de segments et sous-segments importants basés sur les besoins, l’application, les utilisateurs finaux et la géographie pour acquérir une compréhension du marché.

Traitement

Larmes artificielles/Lubrifiants topiques

Gouttes oculaires stéroïdes

Gouttes ophtalmiques non stéroïdiennes

Autres

Sur la base du traitement, le marché mondial des médicaments pour le pingueculum est segmenté en larmes artificielles/lubrifiants topiques, collyres stéroïdiens, collyres non stéroïdiens et autres.

Type de formule

Gouttes pour les yeux

Pommades pour les yeux

Autres

Sur la base de la formulation, le marché mondial des médicaments pingueculum est segmenté en gouttes ophtalmiques, pommades ophtalmiques et autres.

Mode d’achat

Ordonnance

Au comptoir (OTC)

Sur la base du mode d’achat, le marché mondial des médicaments pingueculum est segmenté en ordonnance et en vente libre (OTC).

Type de médicament

De marque

Génériques

En fonction du type de population, le marché mondial des médicaments pingueculum est segmenté en produits de marque et génériques.

Type de population

Gériatrique

Adultes

En fonction du type de population, le marché mondial des médicaments pour le pingueculum est segmenté en gériatriques et adultes.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soin à domicile

Autres

Basé sur l’utilisateur final, le marché mondial des médicaments pour le pingueculum est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins de santé à domicile et autres.

Canal de distribution

Pharmacies de détail

Pharmacies hospitalières

Pharmacies en ligne

Autres

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des médicaments pingueculum est segmenté en pharmacies de détail, pharmacies hospitalières, pharmacies en ligne et autres.

Étude et stratégies du marché des médicaments Pingueculum comme suit:

Le rapport contient une évaluation détaillée des principaux acteurs de l’industrie opérant sur le marché Médicaments Pingueculum.

Il couvre les dernières stratégies de développement, l’analyse de la chaîne de valeur et les principales perspectives de croissance acceptées par les fabricants cruciaux du marché mondial.

Il étudie les indicateurs micro et macro-économiques orientés vers la croissance.

Évaluation de la taille récente du marché de Pingueculum Drugs, des informations prévisionnelles et des améliorations technologiques au sein de l’industrie

La recherche décrit les informations actuelles influençant le scénario stratégique et les tendances imminentes de l’industrie sur le marché mondial Médicaments de Pingueculum.

Ce rapport estime la taille du marché et sa contribution au marché parent

Évaluation de l’analyse factorielle du marché des médicaments Pingueculum Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques

2022-2029 Dernier rapport de recherche mis à jour avec aperçu, définition, table des matières, mise à jour des principaux acteurs du marché

Le rapport comprend les principaux acteurs du marché mis à jour en 2022-2029 avec leur dernière stratégie commerciale, le volume des ventes et l’analyse des revenus

Dynamique du marché mondial des médicaments Pingueculum

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous

Prévalence croissante des troubles de la pinguécule et des douleurs oculaires

En 2020, selon l’article publié « Prévalence et facteurs associés de pinguecula en Turquie occidentale » par ULAKBİM Journal Systems, l’étude a inclus 1443 personnes de plus de 20 ans de Turquie occidentale, où il a été constaté que 52,5% des personnes avaient pinguecula et sur ces 52,5 %, la prévalence de pinguecula était plus élevée chez les hommes (58,4 %), que chez les femmes (46,8 %).

La prévalence de la maladie de pinguecula continue de montrer une augmentation de la croissance en tant que plusieurs facteurs environnementaux et externes dans le monde. Les brûlures chimiques et les brûlures éclair provoquent des douleurs oculaires importantes et sévères en raison d’irritations sur la surface de l’œil. Ainsi, la prévalence croissante du trouble pinguecula et de la douleur oculaire devrait stimuler le marché mondial des médicaments pingueculum au cours de la période de prévision.

Augmentation de l’exposition chronique aux rayons UV due au défaut d’ozone

En 2019, selon la revue publiée par «l’Association pour la recherche en vision et en ophtalmologie», il a été déclaré que la pinguécule précoce avait une prévalence de 39,5% dans la conjonctive temporale et de 43,9% dans la conjonctive nasale respectivement. Le fait que le temps déclaré consacré aux activités de plein air était de 19,6 % et 16,1 % pendant moins de 2 heures, 44,7 % et 52,2 % pendant 4 à 6 heures, respectivement et 75,0 % dans les deux domaines pendant plus de 6 heures, indique une corrélation positive entre la prévalence de pinguecula et le temps consacré aux activités de plein air et à l’exposition aux rayons UV.

Il existe une corrélation entre une exposition accrue aux UV et une prévalence plus élevée de pinguecula. Cela démontre qu’il existe un lien entre la prévalence de la pinguecula et l’exposition au soleil. Le défaut de la couche d’ozone entraîne également une augmentation de l’exposition aux UV, ce qui augmente la prévalence du trouble pinguecula. Ainsi, il devrait stimuler la croissance du marché mondial des médicaments au pingueculum.

Initiatives et plans pour réduire la prévalence des maladies oculaires

En 2020, l’initiative VISION 2020 : Le droit à la vue a été introduite en 1999 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Genève, Suisse et l’Agence internationale pour la prévention de la cécité (IAPB), Londres, Angleterre. L’initiative européenne VISION2020 vise à mettre fin à la cécité évitable d’ici 2020 et se concentre sur les principales causes de déficience visuelle évitable.

Selon l’article du CDC (Centres de contrôle et de prévention des maladies), en 2022, par le biais de l’Initiative pour la santé visuelle (VHI) et de diverses parties prenantes, le CDC a lancé un cadre national coordonné de santé publique pour prévenir la cécité et les déficiences visuelles.

Les initiatives et les plans fonctionnent comme une opportunité pour le marché. Par conséquent, les initiatives et les plans visant à réduire la prévalence des maladies oculaires devraient constituer une opportunité pour la croissance du marché mondial des médicaments au pingueculum .

Analyse régionale / aperçu du marché du médicament Pingueculum

Le marché mondial des médicaments pingueculum est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de médicament, traitement, formulation, mode d’achat, type de population, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

On s’attend à ce que l’Asie-Pacifique domine les médicaments mondiaux du pingueculum en raison d’initiatives et de plans visant à réduire la prévalence des maladies oculaires. Le marché mondial des médicaments pour le pinguéculum devrait croître en raison de la prévalence croissante du pinguéculum dans les zones tropicales et de la croissance de la population gériatrique.

