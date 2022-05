Analyse complète du marché des dispositifs médicaux portables, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions 2028

Un rapport international donne une explication détaillée des estimations sur l’état actuel du marché, la taille du marché et la part de marché, les revenus générés par la vente du produit et les modifications nécessaires requises dans les futurs produits sont données de manière appropriée. Un marché en transformation rapide augmente la valeur du rapport de marché et, par conséquent, ce rapport d’étude de marché a été créé d’une manière anticipée. Des analystes qualifiés, des statisticiens, des experts en recherche, des prévisionnistes enthousiastes et des économistes travaillent ensemble méticuleusement pour structurer un tel rapport d’étude de marché pour les entreprises à la recherche d’un potentiel de croissance. L’équipe DBMR se concentre sur la compréhension des activités du client et de ses besoins afin que le meilleur rapport d’étude de marché soit envoyé au client.

Le marché mondial des dispositifs médicaux portables était évalué à 27 907,13 millions USD en 2021 et devrait atteindre 120 797,85 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 20,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. «Fitness Monitoring» représente le plus grand segment d’applications sur le marché respectif en raison de la forte adoption par les sportifs afin de suivre leur forme physique. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dispositifs médicaux portables

Le paysage concurrentiel du marché Dispositifs médicaux portables fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des dispositifs médicaux portables.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des dispositifs médicaux portables sont

SAMSUNG (Corée du Sud)

Garmin Ltd. (États-Unis)

Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine)

Apple Inc. (États-Unis)

Sony Corporation (Japon)

HTC Corporation (Taïwan)

Fitbit, Inc. (États-Unis)

Communauté mondiale Xiaomi (Chine)

ADIDAS AG (Allemagne)

Nike, Inc. (États-Unis)

LG Electronics. (Corée du Sud)

Motorola Solutions, Inc. (États-Unis)

Groupe Fossil, Inc. (États-Unis)

Google LLC (États-Unis)

Polar Electro (Finlande)

Withings (France)

Michael Kors (États-Unis)

CASIO AMERICA, INC. (États-Unis)

TomTom International BV (Pays-Bas)

ASUSTeK Computer Inc. (Taïwan)

Définition du marché

Les dispositifs médicaux portables sont tous ces dispositifs qui aident au diagnostic et à la surveillance des maladies pour protéger les personnes contre les dommages causés par les maladies chroniques à long terme. Ces appareils jouent un rôle important dans la surveillance à distance des patients dans les centres de santé ou à domicile en suivant les signes vitaux tels que la fréquence cardiaque, le pouls, l’ECG et le cycle de sommeil, entre autres. Les organismes de réglementation réglementent les dispositifs médicaux portables pour les distinguer de l’électronique grand public normale.

Dynamique du marché des appareils portables

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Population gériatrique

L’augmentation de la population gériatrique est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des dispositifs médicaux portables, car ils sont plus sujets aux maladies chroniques. L’augmentation subséquente de l’incidence des maladies chroniques chez les personnes âgées accélérant une surveillance cohérente a un impact positif sur le marché.

Applications de fitness et de soins de santé

L’augmentation de la préférence des consommateurs pour les appareils élégants et compacts dans les applications de fitness et de soins de santé accélère la croissance du marché. En outre, la sensibilisation accrue à la forme physique, au mode de vie et aux soins de santé à domicile à travers le monde contribue à l’expansion du marché.

Maladies du mode de vie

L’augmentation de la prévalence des maladies liées au mode de vie, telles que l’athérosclérose, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, influence davantage le marché.

Opportunités

En outre, l’augmentation de la demande de dispositifs portables intégrant toutes les exigences informatiques dans un seul appareil compact offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’adoption de dispositifs portables dans de multiples applications élargira davantage le marché.

Contraintes/Défis

D’autre part, les préoccupations concernant la durée de vie limitée de la batterie et les problèmes réglementaires non résolus devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’augmentation de la demande de développements continus de dispositifs devrait défier le marché des dispositifs médicaux portables au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des dispositifs médicaux portables fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des dispositifs médicaux portables, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des dispositifs médicaux portables

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des dispositifs médicaux portables en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des restrictions COVID-19 imposées par le gouvernement. Le secteur manufacturier a été durement touché par la pandémie qui a freiné la croissance du marché. La mise en œuvre du confinement mondial a eu un impact sur les calendriers de production des industries manufacturières. Les ventes ont chuté au milieu du verrouillage qui a entraîné une baisse du ratio des ventes et des livraisons limitées. Cependant, le marché reprendra sa croissance après la pandémie en raison de l’assouplissement des restrictions imposées précédemment.

DEVELOPPEMENTS récents

Apple Inc. a lancé Apple Watch Series 6 et Apple Watch SE, ainsi que des modèles d’iPad, dans le cadre de la première expérience de fitness conçue pour Apple Watch en septembre 2020. Les produits apportent des développements significatifs dans les fonctionnalités de santé et de bien-être. Apple Watch Series 6 a développé les capacités de santé des modèles Apple Watch précédents avec une nouvelle fonctionnalité. Cette fonction aidera à mesurer la saturation en oxygène du sang.

Étendue du marché mondial des dispositifs médicaux portables et taille du marché

Le marché des dispositifs médicaux portables est segmenté en fonction du type, du site, du dispositif et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Appareils de diagnostic

Dispositifs thérapeutiques

Sur la base du type, le marché des dispositifs médicaux portables est segmenté en dispositifs de diagnostic et dispositifs thérapeutiques. Les appareils de diagnostic dominent le marché car ils ont été utilisés dans un large éventail d’applications allant de la santé cardiaque, de l’obésité, des soins du diabète et de la gestion de la douleur, entre autres.

Site

Bandeau

Portable

Bras et poignet

Agrafe

Capteur de chaussures

Autres

Sur la base du site, le marché des dispositifs médicaux portables est segmenté en bandeau, ordinateur de poche, bras et poignet, clip, capteur de chaussure, autres. Le segment des appareils portables, bras et poignets domine le marché en raison de la disponibilité d’un vaste portefeuille de produits d’appareils portables, bras et poignets utilisés pour surveiller les signes vitaux, prédisant ainsi toute fluctuation par rapport à l’état normal chez l’homme.

Appareil

Montre-bracelet/Bracelet

Vêtements intelligents

Montre intelligente

Oreille Porter

Sur la base de l’appareil, le marché des dispositifs médicaux portables est segmenté en montre-bracelet/bracelet, vêtements intelligents, montre intelligente, oreillettes. Les bracelets/montres-bracelets dominent le marché en raison de l’adoption maximale d’ appareils portables pouvant être portés au poignet en raison de la préférence accrue pour eux par les personnes de tous les groupes d’âge.

Application

Santé cardiaque

Obésité

Traitements diabétiques

Surveillance de la condition physique

Suivi du sommeil

Sur la base de l’application, le marché des dispositifs médicaux portables est segmenté en santé cardiaque, obésité, soins du diabète, surveillance de la condition physique, suivi du sommeil. Le segment de la surveillance de la condition physique domine le marché, car les dispositifs médicaux portables sont de plus en plus adoptés par les sportifs afin de suivre leur forme physique à intervalles réguliers.

Analyse/aperçus régionaux du marché des dispositifs médicaux portables

Le marché des dispositifs médicaux portables est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, site, dispositif et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs médicaux portables sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs médicaux portables en raison de l’augmentation du nombre d’utilisateurs d’Internet et de plusieurs entreprises associées aux innovations technologiques dans la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation du pouvoir d’achat dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

