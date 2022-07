ANALYSE COMPLÈTE DU MARCHÉ DES DIAGNOSTIC AU POINT DE SOIN (POC), PART, CROISSANCE, TENDANCES ET PRÉVISIONS 2030

Selon le dernier rapport de Reports and Data, la taille du marché mondial des diagnostics au point de service (PoC) devrait atteindre 97,27 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC des revenus de 10,5 % sur la période de prévision. L’augmentation de la prévalence des maladies infectieuses et chroniques et la sensibilisation accrue aux produits de diagnostic PoC parmi la population mondiale sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.