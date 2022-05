Analyse complète du marché des appareils de surveillance de la santé numérique, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions 2028

Un rapport d’activité international met à disposition un aperçu de l’industrie qui prend de l’ampleur ces dernières années. Le rapport de marché utilise une série d’étapes pour collecter, enregistrer, analyser et interpréter les données de marché afin de rendre ce rapport complet. Il offre également un aperçu de l’industrie qui pourrait susciter l’intérêt des investisseurs potentiels, des grandes entreprises et des utilisateurs quotidiens qui pourraient participer à la prochaine grande opportunité ou leur faciliter un peu la vie. Le rapport de classe mondiale comprend la liste des principaux concurrents, l’analyse stratégique de l’industrie et les informations sur les facteurs clés influençant l’industrie.

L’étude de marché fournit des informations clés sur l’industrie, y compris des faits et des chiffres très utiles et importants, des opinions d’experts et les derniers développements à travers le monde. Le rapport contient un chapitre sur le marché mondial et toutes ses sociétés liées avec leurs profils, qui présente des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. De plus, ce rapport résout également le but de valider les informations qui ont été recueillies par le biais de recherches internes ou primaires. Le rapport de marché cohérent rend l’organisation armée de données et d’informations générées par des méthodes de recherche solides.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs de surveillance de la santé numérique affichera un TCAC d’environ 18,37 % pour la période de prévision 2021-2028. Les principaux facteurs sont la prévalence croissante des troubles neurologiques, l’accent accru sur les compétences en recherche et développement en matière de dispositifs médicaux et l’adoption de technologies de santé avancées, l’augmentation du taux de grossesse et l’augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de soins de santé, notamment dans les économies en développement. attribuable à la croissance du marché des dispositifs numériques de surveillance de la santé.

Principaux acteurs :-

GENERAL ELECTRIC COMPANY, Koninklijke Philips NV, Analogic Corporation, FUJIFILM Sonosite, Inc., Siemens Healthcare GmbH, Medtronic, Getinge AB, Neoventa Medical AB, Natus Medical Incorporated, OSI Systems, Inc., EDAN Instruments, Inc., The Cooper Companies Inc. ., MEDGYN PRODUCTS, INC., Dixion, Lutech, Advanced Instruments, Shenzhen Bestman Instrument Co., Ltd., TRISMED Co., LTD., Progetti Srl et Arjo, entre autres acteurs nationaux et globaux.

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché des appareils de surveillance de la santé numérique

Le paysage concurrentiel du marché Dispositifs de surveillance de la santé numérique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. le produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises liées au marché des dispositifs numériques de surveillance de la santé.

D’après le nom lui-même, il est clair que les dispositifs numériques de surveillance de la santé sont les dispositifs médicaux utilisés pour surveiller la santé du patient qui souffre de l’une ou l’autre maladie. Les dispositifs numériques de surveillance de la santé utilisent un logiciel médical facilement accessible par les prestataires de soins de santé pour les données de santé générées par le patient (PGHD).

L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques de longue durée est l’un des principaux facteurs qui favorisent la croissance du marché. La croissance de la population gériatrique, associée aux innovations et aux progrès croissants des technologies de surveillance des dispositifs, est un autre facteur moteur de la croissance du marché. La demande croissante de services de surveillance à distance des patients, la demande croissante de télésanté et de télésoins et l’essor du tourisme médical sont d’autres facteurs importants qui conduiront à des opportunités de croissance du marché encore plus lucratives.

Cependant, le scénario de remboursement défavorable et inadéquat dans les économies en développement et sous-développées fera dérailler le taux de croissance du marché. De plus, les réglementations strictes imposées par le gouvernement sur l’approbation des produits et les coûts de maintenance élevés associés aux appareils poseront des défis supplémentaires pour le marché. La pénurie de professionnels qualifiés dans les économies arriérées et les préoccupations croissantes concernant la sécurité et la confidentialité entraveront également le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des appareils de surveillance de la santé numérique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché mondial des dispositifs de surveillance de la santé numérique et taille du marché

Le marché des appareils de surveillance de la santé numérique est segmenté en fonction du produit, du type et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base des produits, le marché des appareils de surveillance numérique de la santé est segmenté en appareils, logiciels et services. Le segment des appareils est sous-segmenté en appareils de surveillance des signes vitaux, appareils de surveillance du glucose, appareils de surveillance du sommeil, appareils de surveillance obstétricale et fœtale et appareils de surveillance neurologique. Le segment des logiciels est sous-segmenté en applications de soins de santé, applications de maladies chroniques, applications de santé personnelle et autres. Le segment des services est sous-segmenté en surveillance à distance, services de conseil et autres.

En fonction du type, le marché des appareils de surveillance de la santé numérique est segmenté en télésanté, EHR / EMR, m-Health, santé sans fil et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des dispositifs numériques de surveillance de la santé est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, établissements de soins à domicile et autres.

Table des matières-instantané

– Résumé analytique

Chapitre 1 Aperçu de l’industrie

Chapitre 2 Concurrence de l’industrie par les fabricants

Chapitre 3 Part de marché de la production de l’industrie par régions

Chapitre 4 Consommation de l’industrie par régions

Chapitre 5 Tendance de la production, des revenus et des prix de l’industrie par type

Chapitre 6 Analyse de l’industrie par applications

Chapitre 7 Profils des entreprises et chiffres clés de l’industrie Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication de l’

industrie

Chapitre 9 Canal de commercialisation, distributeurs et clients

Chapitre 10 Dynamique du marché

Chapitre 11 Prévisions de l’industrie

Chapitre 12 Résultats de la recherche et conclusion

Chapitre 13 Méthodologie et source de données

Croissance de la base installée des infrastructures de santé et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des appareils de surveillance de la santé numérique vous donne également une analyse détaillée du marché pour la croissance de chaque pays des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des appareils de surveillance de la santé numérique, l’impact de la technologie qui utilise des courbes de ligne de vie et les changements dans la réglementation des soins de santé. . scénarios et leur impact sur le marché des dispositifs numériques de surveillance de la santé. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

