Analyse complète du marché des améliorants de pain des tendances et des inclinations actuelles, ainsi que de l’avenir, 2028  

Le marché des améliorateurs de pain fournit une analyse approfondie du marché en évaluant les tendances de croissance, les produits, les applications, le segment des utilisateurs finaux, les données historiques et les informations obtenues grâce à des entretiens avec des experts du secteur. Ce rapport d’information sur le marché comprend une évaluation complète du marché, discutant de la valeur, du volume, de la taille, de la part, du taux de croissance, des tendances clés, du rapport demande-offre, du revenu brut, du paysage concurrentiel, de l’analyse régionale, des fabricants, des types de produits et des produits finaux. applications utilisateur pour donner un aperçu à 360 ° de l’industrie mondiale Améliorants de pain. L’étude fournit des informations clés sur les différents éléments qui propulsent ou freinent la croissance du secteur. Il établit des prévisions précises pour estimer la croissance future de l’activité globale.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des améliorants de pain était évalué à 3 536,8 millions USD en 2020 et devrait atteindre 5 382,1 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC de 5,30 %. Les améliorants de panification sont un mélange équilibré d’ingrédients de boulangerie choisis parmi divers auxiliaires de fabrication et matières premières (à base de céréales et autres), mélangés dans une formule appropriée. Ils boostent la pâte et renforcent la tolérance lors des différentes étapes de fabrication.

Acteurs clés :

Les principaux acteurs présents sur le marché sont Archer Daniels Midland Company (États-Unis), Oriental Yeast Co., Ltd. (Japon) Associated British Foods plc (États-Unis), Ireks GmbH (Allemagne), Fazer group (Finlande), Corbion NV (Pays-Bas), (Canada) Pak Group (États-Unis) Nutrex NV (Belgique), Puratos Group (Belgique), Lallemand Inc. , Group Soufflet ( France), InVivo (France), Bakels Worldwide, (Suisse), Lesaffre (France) et John Watson-Inc. (NOUS).

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Par type, le pain inorganique a une valeur marchande d’environ 430,1 millions en 2020. Les ingrédients de ces améliorants de pain sont bon marché par rapport au bio. De plus, ils sont couramment utilisés pour améliorer la qualité de la pâte, comme l’amélioration du volume, de la douceur et de la stabilité.

Par forme, le segment de la poudre dans les améliorants de panification représente une part majeure d’environ 55 % en 2020. La forme en poudre est principalement utilisée par les producteurs car elle est plus facile à utiliser comme matière première dans les procédés de flambage par rapport aux autres formes.

L’Asie Le Pacifique connaît une croissance rapide du marché des améliorants de pain au cours de la période de prévision avec un TCAC d’environ 6,1 %. La forte croissance du marché des améliorants de pain dans la région Asie-Pacifique peut être attribuée à la demande d’améliorants de pain dans les économies émergentes telles que la Chine et l’Inde.

Market-O-Nomics :

Par type, le pain inorganique était le plus important en 2020. Les ingrédients de ces améliorants de pain sont bon marché par rapport au bio. De plus, ils sont couramment utilisés pour améliorer la qualité de la pâte, comme l’amélioration du volume, de la douceur et de la stabilité.

Par ingrédients, les émulsifiants ont conquis le marché en 2020 avec une valeur marchande d’environ 210,3 millions. Les émulsifiants sont des ingrédients qui aident à maintenir la stabilité de l’émulsion. Ils sont principalement utilisés dans les produits de boulangerie pour réduire la teneur en matières grasses, car leurs fonctions incluent également la prolongation de la durée de conservation et le ramollissement des miettes.

Par forme, le segment de la poudre représentait une part importante d’environ 55 % en 2020. Les producteurs utilisent principalement la forme en poudre car elle est plus facile à utiliser comme matière première dans les procédés de flambage par rapport aux autres types.

Les acteurs locaux du marché des améliorants de panification sont dépenses en R&D pour développer de nouveaux produits destinés aux clients des différents groupes. Ces déterminants sont soupçonnés d’accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Dans le but d’élargir sa portée de levains et d’ingrédients de boulangerie sur le marché européen, Lesaffre s’est associé à Tecno Bakery, société espagnole en décembre 2016 avec une capacité de production sans gluten. En décembre 2016, Lesaffre a lancé Livendo, une nouvelle marque de levain, pour proposer un choix plus large de solutions aux profils aromatiques différents. L’entreprise souhaitait mettre davantage l’accent sur les ingrédients et le levain sur son marché de la boulangerie.

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché des améliorants de pain au cours de la période de prévision. La forte croissance du marché des améliorants de panification dans la région Asie-Pacifique peut être attribuée à la forte demande dans les économies émergentes telles que la Chine et l’Inde.

Segments couverts dans le rapport :

type (volume, tonnes métriques ; 2020-2028 et revenus, millions USD ; 2020-2028)

pain inorganiques Améliorants

biologiques

Ingrédients, (Volume, tonnes métriques ; 2020-2028 et revenus, millions USD ; 2020-2028)

Émulsifiants

Enzymes

Agents oxydants Agents

réducteurs

Autres (chlore et autres agents de blanchiment)

Formulaire, (Volume, tonnes métriques ; 2020-2028 et revenus, USD Millions ; 2020-2028)

poudre

liquide et semi-liquide en

granulaire

Application, (volume, tonnes métriques ; 2020-2028 et chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Pain

Viennoiseries

Gâteaux

Autres (pain pizza, tartes, biscuits et autres produits de boulangerie )

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028 et volume de tonnes métriques-2028)

Amérique du Nord Unis Canada

Europe Allemagne France Uni Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine Brésil



Objectif des études :

Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

Fournir une analyse du marché au niveau national pour les segments par application, type de produit et sous-segments.

Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits et la recherche et les développements sur le marché mondial Améliorants de pain.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

