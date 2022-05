Analyse complète du marché de la technologie Blockchain dans les soins de santé, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions 2028

Un rapport d’activité international met à disposition un aperçu de l’industrie qui prend de l’ampleur ces dernières années. Le rapport de marché utilise une série d’étapes pour collecter, enregistrer, analyser et interpréter les données de marché afin de rendre ce rapport complet. Il offre également un aperçu de l’industrie qui pourrait susciter l’intérêt des investisseurs potentiels, des grandes entreprises et des utilisateurs quotidiens qui pourraient participer à la prochaine grande opportunité ou leur faciliter un peu la vie. Le rapport de classe mondiale comprend la liste des principaux concurrents, l’analyse stratégique de l’industrie et les informations sur les facteurs clés influençant l’industrie.

La technologie Blockchain sur le marché des soins de santé devrait augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse la croissance du marché à un TCAC de 21,70 % au cours de la période de prévision mentionnée précédemment. La prise de conscience croissante parmi les patients des avantages de la technologie blockchain dans les soins de santé qui créera de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Les principaux acteurs couverts par la technologie blockchain dans le rapport sur le marché des soins de santé sont IBM Corporation ; Microsoft ; temps de garde; PokitDok, Inc. ; Bijou; Gestion globale des hôpitaux et de la santé. ; La chronique; iSolve, LLC ; patient.; factum.; Chaîne Médicale SA.; Test.des.travaux ; Blockchain AI Solutions Ltd ; BurstIQ ; Doc.ai, Inc. ; Intelectsoft USA ; Medtronic ; Quête de diagnostic intégrée. ; Hong Kong Company Limited Applied Science and Technology Research Institute (ASTRI); nébuleuse génomique ; entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la technologie Blockchain dans les soins de santé

La technologie Blockchain dans le paysage concurrentiel du marché des soins de santé fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. le produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises concernant la technologie blockchain sur le marché de la santé.

Technologie mondiale de la blockchain dans la portée du marché des soins de santé et la taille du marché

La technologie Blockchain sur le marché de la santé est segmentée en fonction de l’application, du type, du secteur de mise en œuvre et de l’utilisation finale. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base de l’application, la technologie blockchain sur le marché de la santé est segmentée en partage et interopérabilité des données, gestion des réclamations et de la facturation, intégrité de la chaîne d’approvisionnement en médicaments, essais cliniques et cybersécurité, et Internet des objets médicaux. .

En fonction du type, la technologie blockchain sur le marché de la santé est segmentée en blockchains autorisées et en blockchains sans autorisation.

Basée sur le secteur de la mise en œuvre, la technologie blockchain sur le marché de la santé est segmentée en public et privé.

La technologie Blockchain sur le marché de la santé a également été segmentée en fonction de l’utilisation finale dans les sociétés pharmaceutiques, les payeurs de soins de santé, les prestataires de soins de santé et autres. D’autres ont été davantage segmentés en sociétés de technologie médicale et prestataires de services.

La technologie Blockchain est utilisée en temps réel pour collecter et surveiller les informations sur les transactions. Cette technologie agit comme un grand livre numérique et gère toutes les opérations qui ont lieu au sein du réseau. La technologie Blockchain offre de nombreux avantages, tels qu’une vitesse de transaction plus élevée, moins de réplication de données, moins de risques d’échec, ainsi qu’une confiance et une gouvernance élevées. Les informations contenues dans la base de données des patients sont stockées par blocs dans les systèmes de santé.

L’incidence croissante des violations de données de santé, les menaces croissantes de médicaments contrefaits, l’adoption croissante de la blockchain en tant que service, la transparence et l’immuabilité de la technologie des registres distribués, l’interopérabilité des données sécurisée et rentable via la blockchain sont quelques-uns des principaux facteurs et que la croissance de la technologie blockchain sur le marché de la santé est susceptible d’augmenter au cours de la période prévue de 2021-2028. D’autre part, le nombre croissant d’initiatives gouvernementales concernant la croissance du secteur de la santé ainsi que l’adoption croissante des dossiers médicaux électroniques qui contribueront davantage en créant d’immenses opportunités menant à la croissance de la technologie blockchain sur le marché de la santé. .

Le manque de professionnels qualifiés couplé au manque d’infrastructure technique est susceptible d’agir comme un facteur de restriction du marché pour la croissance de la technologie blockchain dans les soins de santé dans le délai prévu mentionné ci-dessus. Absence de système de réglementation nécessaire associée à un manque de sensibilisation dans les économies en développement, qui deviendra le défi le plus important pour la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la technologie blockchain dans les soins de santé fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour en savoir plus sur la technologie blockchain sur le marché de la santé,

Analyse au niveau national du marché mondial de la technologie Blockchain dans les soins de santé

La technologie Blockchain sur le marché de la santé est analysée et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, application, type, secteur de mise en œuvre et utilisation finale, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par la technologie blockchain dans le rapport sur le marché de la santé sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis États-Unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine la technologie blockchain sur le marché des soins de santé en raison de l’incidence croissante des activités frauduleuses associées au besoin croissant de réduire les coûts des soins de santé dans la région, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé de la période de prévision à partir de 2021. à 2028 en raison du développement des infrastructures de santé couplé à l’adoption croissante des systèmes de DSE dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché de la technologie Blockchain dans les soins de santé fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales sont pris en compte,

Croissance de la base installée des infrastructures de santé et pénétration des nouvelles technologies

Blockchain Technology in Healthcare Market vous donne également une analyse de marché détaillée de la croissance de chaque pays des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour la technologie blockchain sur le marché des soins de santé, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et des changements dans scénarios réglementaires de la santé et son impact sur la technologie blockchain sur le marché de la santé. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

