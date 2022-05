Analyse complète du marché de la protonthérapie, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions 2028

Un rapport international donne une explication détaillée des estimations sur l’état actuel du marché, la taille du marché et la part de marché, les revenus générés par la vente du produit et les modifications nécessaires requises dans les futurs produits sont données de manière appropriée. Un marché en transformation rapide augmente la valeur du rapport de marché et, par conséquent, ce rapport d’étude de marché a été créé d’une manière anticipée. Des analystes qualifiés, des statisticiens, des experts en recherche, des prévisionnistes enthousiastes et des économistes travaillent ensemble méticuleusement pour structurer un tel rapport d’étude de marché pour les entreprises à la recherche d’un potentiel de croissance. L’équipe DBMR se concentre sur la compréhension des activités du client et de ses besoins afin que le meilleur rapport d’étude de marché soit envoyé au client.

Le marché de la protonthérapie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,45 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 1 823,85 USD millions d’ici 2028. Le nombre croissant de centres de protonthérapie devrait propulser la croissance du marché.

Les lancements de nouveaux produits par les fabricants créent de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché de la protonthérapie

Le marché de la protonthérapie vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie esthétique avec les ventes du marché de la protonthérapie, l’impact des progrès sur le marché de la protonthérapie et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché de la protonthérapie. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Protonthérapie

Le paysage concurrentiel du marché de la protonthérapie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché de la protonthérapie.

Principaux acteurs : –

Varian Medical Systems, Inc., Protom International, Mevion Medical Systems, Sun Nuclear Corporation, Provision Healthcare, Hitachi, Ltd., Sumitomo Heavy Industries, Ltd., Koninklijke Philips NV, IBA Worldwide, Elekta AB, Optivus Proton Therapy, Inc., Advanced Oncotherapy, GE Healthcare (une filiale de General Electric Company), Best Cyclotron Systems, Inc., RaySearch Laboratories et PerMedics, Inc., entre autres, les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché de la protonthérapie.

Par exemple,

En juin, GE Healthcare (une filiale de GENERAL ELECTRIC COMPANY) a lancé son nouveau produit nommé GENtraceTM, un petit cyclotron utilisé dans le traitement du cancer. Ce nouveau produit lancé par la société a renforcé le segment d’imagerie moléculaire de la société, ce qui a entraîné une augmentation des ventes et de la demande pour le produit sur le marché.

La collaboration, les coentreprises et d’autres stratégies des acteurs du marché améliorent le marché des entreprises sur le marché de la protonthérapie, ce qui offre également aux organisations l’avantage d’améliorer leur offre pour le marché de la protonthérapie.

La protonthérapie est la radiothérapie la plus précise et la plus précise qui utilise l’énergie des particules de protons pour tuer les cellules cancéreuses ou la cellule souhaitée à un endroit particulier. Les principales limitations de la photonthérapie ou d’une autre thérapie par particules sont surmontées par la protonthérapie. Les progrès technologiques ont accru l’adoption de la protonthérapie pour le traitement de divers cancers à travers le monde.

La présence de virus cancérigènes et de gènes défectueux s’ajoute au fardeau du cancer chez les personnes. Ainsi, la prévalence accrue du cancer agit comme moteur de la croissance du marché de la protonthérapie. Le coût élevé de la protonthérapie conduisant à un traitement coûteux freine la croissance du marché de la protonthérapie. La prise de conscience accrue se reflète en raison de l’essor de la recherche et du développement dans le domaine, entraînant une augmentation de la quantité de données cliniques présentant les avantages du traitement par protonthérapie. Ainsi, la reconnaissance croissante de la protonthérapie constitue une opportunité pour la croissance du marché de la protonthérapie. Le traitement coûteux par rapport aux autres technologies freine sa croissance sur le marché de la protonthérapie.

Le marché de la protonthérapie fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les zones géographiques. expansions et innovations technologiques sur le marché.

Table des matières-instantané

– Résumé

Chapitre 1 Aperçu de l’industrie

Chapitre 2 Concurrence de l’industrie par les fabricants

Chapitre 3 Part de marché de la production de l’industrie par régions

Chapitre 4 Consommation de l’industrie par régions

Chapitre 5 Production de l’industrie, revenus, tendance des prix par type

Chapitre 6 Analyse de l’industrie par applications

Chapitre 7 Profils des entreprises et chiffres clés de l’industrie Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication de l’

industrie

Chapitre 9 Canal de commercialisation, distributeurs et clients

Chapitre 10 Dynamique du marché

Chapitre 11 Prévisions de l’industrie

Chapitre 12 Résultats de la recherche et conclusion

Chapitre 13 Méthodologie et source de données

Étendue du marché mondial de la protonthérapie et taille du marché

Le marché de la protonthérapie est classé en six segments notables basés sur le type de produit, le composant, le type, les systèmes de configuration, le type d’application et l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché de la protonthérapie est segmenté en systèmes, logiciels et services. En 2021, le segment des systèmes devrait dominer le marché de la protonthérapie en raison de l’adoption croissante des systèmes de protonthérapie en raison de l’augmentation des infrastructures de santé à travers le monde.

Sur la base des composants, le marché de la protonthérapie est segmenté en accélérateur de protons, système de transport de faisceau, système de délivrance de faisceau, buse, visionneuses d’images et système de positionnement du patient (PPS). En 2021, le segment des accélérateurs de protons devrait dominer le marché de la protonthérapie en raison des progrès technologiques menant au développement de divers nouveaux accélérateurs de protons.

Sur la base du type, le marché de la protonthérapie est segmenté en systèmes de protonthérapie rotatifs et en systèmes de protonthérapie non rotatifs. En 2021, le segment des systèmes de protonthérapie rotatifs devrait dominer le marché de la protonthérapie en raison de sa capacité à fournir un traitement précis sous tous les angles au patient.

Sur la base des systèmes d’installation, le marché de la protonthérapie est segmenté en systèmes multi-pièces et systèmes compacts/pièce unique. En 2021, le segment des systèmes multi-pièces va dominer le marché de la protonthérapie car il s’agit d’une option plus économique que les systèmes compacts.

Sur la base du type d’application, le marché de la protonthérapie est segmenté en applications de traitement et en applications de recherche. En 2021, le segment des applications de traitement va dominer le marché de la protonthérapie en raison de l’adoption croissante des systèmes de protonthérapie en raison de la prévalence accrue du cancer dans le monde.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la protonthérapie est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et instituts de recherche sur le cancer. En 2021, le segment des hôpitaux va dominer le marché de la protonthérapie car il s’agit du lieu privilégié visité par les patients pour le diagnostic et le traitement de toute maladie chronique comme le cancer ou les cas d’urgence.



