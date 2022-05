Analyse complète du marché de la biopsie liquide, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions 2029

Un rapport d’activité international met à disposition un aperçu de l’industrie qui prend de l’ampleur ces dernières années. Le rapport de marché utilise une série d’étapes pour collecter, enregistrer, analyser et interpréter les données de marché afin de rendre ce rapport complet. Il offre également un aperçu de l’industrie qui pourrait susciter l’intérêt des investisseurs potentiels, des grandes entreprises et des utilisateurs quotidiens qui pourraient participer à la prochaine grande opportunité ou leur faciliter un peu la vie. Le rapport de classe mondiale comprend la liste des principaux concurrents, l’analyse stratégique de l’industrie et les informations sur les facteurs clés influençant l’industrie.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Biopsie liquide

Le paysage concurrentiel du marché Biopsie liquide fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. le produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises liées au marché de la biopsie liquide.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la biopsie liquide sont F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suisse), Myriad Genetics, Inc. (États-Unis), QIAGEN (Pays-Bas), Thermo Fisher Scientific, Inc. (États-Unis), Guardant Health, Inc. (États-Unis), MDxHealth SA (Belgique), Exact Sciences Corporation (États-Unis), Illumina Inc. (États-Unis), Sysmex Inostics (États-Unis), Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis), Biocept, Inc. (États-Unis), NeoGenomics, Inc. (États-Unis), ANGLE plc (Royaume-Uni), Menarini- Silicon Biosystems (Italie), Vortex Biosciences, Inc. (États-Unis), Exosome Diagnostics, Inc. (États-Unis), Agena Bioscience, Inc. (États-Unis), MedGenome Inc. (États-Unis) ), Epigenomics AG (Allemagne) et Personal Genome Diagnostics, Inc. (États-Unis), entre autres.

Définition du marché mondial de la biopsie liquide

D’après le nom lui-même, il est clair que la biopsie liquide est une technologie non invasive et rapide dans laquelle un test sanguin est effectué à l’aide d’un échantillon. Aussi connue sous le nom de biopsie liquide ou biopsie en phase liquide, la biopsie liquide est réalisée pour diagnostiquer les cellules cancéreuses formant des tumeurs qui circulent dans la circulation sanguine. La biopsie liquide est demandée pour détecter et diagnostiquer le cancer à un stade précoce.

Dynamique du marché de la biopsie liquide

Conducteurs

Des avancées technologiques accrues

La demande croissante d’équipements de diagnostic avancés, associée au nombre croissant de laboratoires de recherche dans les économies en développement, stimule le taux de croissance du marché. De plus, la prévalence croissante du cancer du sang dans le monde ouvre la voie à la croissance du marché.

Compétences en recherche et développement.

L’augmentation des dépenses consacrées à la recherche et au développement des compétences, en particulier dans les économies développées et en développement liées aux instruments et appareils médicaux, créera des opportunités de croissance du marché encore plus lucratives. Les compétitions de recherche et développement menées par les pays pharmaceutiques et biopharmaceutiques pour l’intégration de technologies avancées dans les établissements de santé stimulent également le taux de croissance du marché.

Investissements gouvernementaux dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement du gouvernement fédéral stimulera le taux de croissance du marché. En outre, la croissance et l’expansion du secteur de la santé tirées par des acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives sur le marché. De plus, le haut retour sur investissement garanti par les activités de recherche jouera également en faveur du marché.

En outre, les initiatives gouvernementales de sensibilisation, en particulier dans les économies en développement, l’augmentation du niveau de revenu personnel disponible, l’introduction de produits axés sur la technologie dans les hôpitaux, l’augmentation des investissements pour le développement de produits et dispositifs médicaux avancés et la demande accrue de produits non invasifs. interventions chirurgicales, affectent positivement le taux de croissance du marché.

Opportunités

En outre, l’augmentation des financements publics-privés pour des activités de recherche ciblées, l’importance croissante des diagnostics compagnons et la montée en puissance des innovations et du développement de produits en raison des avancées technologiques dans le monde élargiront les opportunités rentables pour les acteurs du marché dans les prévisions. période de 2022 à 2029. En outre, le nombre croissant de collaborations stratégiques, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, l’augmentation du nombre d’hôpitaux et de laboratoires, l’utilisation croissante d’instruments d’analyse par les chercheurs et les scientifiques et l’augmentation des dépenses par habitant en les soins de santé augmenteront encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Contraintes / Défis Marché mondial de la biopsie liquide

D’autre part, le coût élevé associé aux compétences en R&D, les infrastructures limitées et la sensibilité moindre de certaines biopsies liquides devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’absence d’un scénario de remboursement favorable et la pénétration de la technologie dans les économies en développement, la nécessité d’importants investissements en capital pour établir des installations de production, les limites de la faible sensibilité et spécificité de la biopsie liquide et le manque d’infrastructures adéquates dans les pays à revenu intermédiaire. pour défier le marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Este informe de mercado de biopsia líquida proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en el mercado regulaciones, análisis de crecimiento de mercado estratégico, tamaño de mercado, crecimiento de mercado de categoría, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas dans le marché. Pour plus d’informations sur le marché de la biopsie liquide, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un résumé des analystes . , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de la biopsie liquide

Le COVID-19 a eu un impact significatif et négatif sur le marché. Cette pandémie a profondément impacté le nombre de patients subissant un dépistage du cancer. En outre, la pression accrue due au taux croissant d’hospitalisation des patients COVID-19 a encore aggravé la situation du marché dans cette phase de la pandémie. En fait, de nombreuses procédures de diagnostic et de traitement ont été annulées au cours de cette période.

développement récent

En septembre 2020, Personalis, Inc. a lancé NeXT Liquid Biopsy, une plateforme de profilage tumoral à haut débit à l’échelle de l’exome utilisant des échantillons de sang de patients atteints d’un cancer à tumeur solide à un stade avancé.

Étendue du marché mondial de la biopsie liquide

Le marché de la biopsie liquide est segmenté en fonction du type d’échantillonnage, du produit et du service, du biomarqueur en circulation, de l’application clinique, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type d’échantillonnage

liquide de biopsie pour prélèvement sanguin

Biopsie liquide pour prélèvement d’urine et de salive

Prélèvement d’autres liquides tissulaires Biopsie liquide

En fonction du type d’échantillonnage, le marché mondial de la biopsie liquide a été divisé en biopsie liquide d’échantillonnage sanguin, biopsie liquide d’échantillonnage d’urine et biopsie liquide d’échantillonnage de salive et d’autres fluides tissulaires.

Produits et services

Trousses de test

Instruments et services

Basé sur les produits et services, le marché de la biopsie liquide est segmenté en kits de test, instruments et services.

Biomarqueur circulant

cellules tumorales circulantes

ADN tumoral circulant (CTDNA)

ADN acellulaire

Vésicules extracellulaires (EVS)

Autres biomarqueurs circulants

Basé sur le biomarqueur circulant, le marché de la biopsie liquide est segmenté en cellules tumorales circulantes, ADN tumoral circulant (CTDNA), ADN acellulaire, vésicules extracellulaires (EVS) et autres biomarqueurs circulants.

une application clinique

Détection précoce du cancer

Sélection de la thérapie

Suivi du traitement

Surveillance de la récurrence

Basé sur l’application clinique, le marché de la biopsie liquide est segmenté en détection précoce du cancer, sélection de la thérapie, surveillance du traitement et surveillance des récidives.

Application

applications contre le cancer

Applications non liées au cancer

Sur la base de l’application, le marché de la biopsie liquide est segmenté en applications cancéreuses et non cancéreuses. Le segment des applications du cancer est sous-segmenté en cancer du poumon, cancer du sein, cancer colorectal, cancer de la prostate, cancer du foie et autres cancers.

Utilisateur final

Laboratoires de référence

Hôpitaux et laboratoires médicaux

Centres universitaires et de recherche

Autres utilisateurs finaux

En fonction de l’utilisateur final, le marché de la biopsie liquide est segmenté en laboratoires de référence, hôpitaux et laboratoires médicaux, centres universitaires et de recherche et autres utilisateurs finaux.

Analyse régionale / aperçu du marché Biopsie liquide

Le marché de la biopsie liquide est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, type d’échantillonnage, produit et service, biomarqueur en circulation, application clinique, application et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la biopsie liquide sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la biopsie liquide en raison de la solide base d’établissements de santé, de l’augmentation des investissements d’acteurs clés dans la croissance des dispositifs avancés, du nombre croissant de processus liés au développement de médicaments, du scénario réglementaire strict de l’industrie pharmaceutique et du nombre croissant d’enquêtes. activités dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales de sensibilisation, de l’augmentation du tourisme médical, de l’augmentation des activités de recherche dans la région, de l’augmentation des cas de cancer et de la demande croissante de qualité. santé dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Croissance de la base installée des infrastructures de santé et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la biopsie liquide vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la biopsie liquide, l’impact de la technologie qui utilise des courbes de ligne de vie et des changements dans scénarios réglementaires de santé et leur impact. sur le marché de la biopsie liquide. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

En savoir plus @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-liquid-biopsy-market

Croissance de la base installée des infrastructures de santé et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la biopsie liquide vous fournit également une analyse de marché détaillée de la croissance de chaque pays des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des technologies de santé numériques, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les soins de santé. scénarios réglementaires et son impact sur le marché de la biopsie liquide. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

