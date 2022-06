Analyse automatique de la taille, des tendances, de la portée et de la croissance du marché de l’identification et de la capture de données jusqu’en 2030

Marché de l’identification automatique et de la capture de données: par type de produit (codes-barres, carte à puce, produits RFID, systèmes OCR, carte à bande magnétique et biométrie), par type d’offre (matériel, logiciel et service) et utilisateur final (banque, finance Services et assurances (BFSI), gouvernement, soins de santé, transport et logistique, vente au détail, fabrication et autres) – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunités et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Perspectives de l’industrie de l’identification automatique et de la capture de données

Le marché de l’identification automatique et de la capture de données était évalué à 39,8 milliards USD en 2020, qui devrait atteindre 84,6 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 12,4 % sur la période de prévision (2021-2027). L’identification automatique et la capture de données sont des technologies qui identifient les données, les capturent et les stockent directement dans un ordinateur sans aucune interférence humaine. Ces données peuvent être sous n’importe quelle forme, telle que l’image, le texte et le son. Comme la procédure est automatique, les données sont recueillies rapidement et avec précision. AIDC est largement utilisé pour la gestion des flux de travail, la gestion des actifs et des stocks, et la sécurité dans divers secteurs, notamment le gouvernement, la santé, le transport et la logistique, la vente au détail, etc. Selon le groupe Aberdeen, 59 % des détaillants visent à mettre en œuvre un contenu marketing dynamique avec des outils de point de vente,

Dynamique du marché de l’identification automatique et de la capture de données :

Plusieurs BFSI mettent en œuvre des outils d’identification automatique et de capture de données tels que les cartes à puce et la biométrie et remplacent les méthodes traditionnelles telles que les documents papier ou les cartes d’identité délivrées par le gouvernement respectif. Ces méthodes conventionnelles étaient faciles à manipuler puisque l’impression d’un document est facile. L’adoption de l’AIDC a fourni une couche supplémentaire de sécurité dans les opérations quotidiennes et a encouragé tous les BSFI à passer à une méthode d’identification numérique en adoptant les technologies AIDC. Ces technologies comprennent les cartes à puce, les cartes à bande magnétique et les dispositifs biométriques. Ces technologies offrent plusieurs avantages, tels que la réduction des files d’attente et du temps de transaction, la réalisation de petits paiements et l’amélioration de la précision et de l’efficacité.

L’industrie croissante du commerce électronique stimule la demande d’appareils d’identification automatique et de capture de données. L’industrie adopte les technologies AIDC pour identifier diverses données telles que les codes-barres, les cartes à puce, les cartes à bande magnétique, les appareils intelligents pour scanner les codes QR et la reconnaissance d’images. On estime que ces facteurs alimenteront la croissance du marché mondial tout au long de la période de prévision. En outre, les opportunités croissantes des secteurs verticaux de la santé et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement devraient stimuler l’adoption de la technologie sur le marché à venir.

Impact de COVID-19 sur le marché Identification automatique et capture de données :

De plus, l’apparition de la pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché de l’identification automatique et de la capture de données, car les industries de la santé adoptent ces technologies pour freiner la propagation des cas de coronavirus. Alors que le virus attaque les poumons et d’autres organes respiratoires, l’utilisation des technologies AIDC pour étudier les effets de la couronne sur les poumons devrait contribuer de manière durable pendant la pandémie. Cependant, le coût de déploiement élevé, le coût de maintenance élevé, le coût d’investissement élevé et la difficulté d’entretenir ces appareils dans les régions éloignées peuvent freiner la croissance du marché. Plusieurs petits détaillants dépendent davantage des transactions en espèces que des paiements en ligne, des cartes de débit ou de crédit pour les paiements.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’identification automatique et l’étude des données qui capturent le marché en fonction du type de produit, du type d’offre et de l’utilisateur final.

En fonction du type de produit, le marché de l’identification automatique et de la capture de données est segmenté en

Codes-barres

Carte à puce

Produits RFID

Systèmes OCR

Carte à bande magnétique

Biométrie

En fonction du type d’offre, le marché de l’identification automatique et de la capture de données est segmenté en

Matériel

Logiciel

Service

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’identification automatique et de la capture de données est segmenté en

Banque, services financiers et assurances (BFSI)

Gouvernement

Soins de santé

Transport & Logistique

Détail

Fabrication

Les autres

Marché de l’identification automatique et de la capture de données: perspectives régionales

D’un point de vue géographique, le marché de l’identification automatique et de la capture de données est segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique (MEA). En 2020, on estime que l’Asie-Pacifique représentera la plus grande part de marché sur le marché mondial de l’identification automatique et de la capture de données tout au long de la période de prévision. La demande croissante de codes-barres et d’appareils biométriques dans plusieurs secteurs verticaux tels que la santé, la fabrication, le commerce électronique, le BFSI, le transport et la logistique devrait stimuler la croissance du marché de l’identification automatique et de la capture de données.

L’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord devraient enregistrer un taux de croissance considérable sur le marché de l’identification automatique et de la capture de données au cours de la période de prévision. L’adoption croissante de nouvelles technologies telles que l’apport de votre propre appareil (BYOD), l’acceptation croissante des appareils AIDC, la sensibilisation accrue et l’augmentation du revenu disponible contribuent à la croissance du marché tout au long de la période de prévision.

Marché de l’identification automatique et de la capture de données: paysage concurrentiel –

Les principaux fabricants d’identification automatique et de capture de données sur le marché mondial sont Zebra Technologies, Honeywell International, Datalogic SpA, Bluebird Inc. et Better Online Solution Ltd.

Parmi les autres fabricants d’identification automatique et de capture de données figurent Epson America Inc., Allien Technology Corporation, NEC Corporation, Newland Europe BV et Toshiba Tech Corporation.

En mai 2019, NXP Semiconductors s’est associé à Identive Group Inc. pour lancer une nouvelle incrustation NFC à très faible coût. Il est spécialement conçu pour les jeux, l’édition, l’utilisateur final de détail, ce qui aide l’entreprise à améliorer sa part de marché dans l’identification automatique et

En janvier 2018, Datalogic a présenté Jade X7, un lecteur de codes-barres multi-imagerie intégré à un système de caisse automatique. Ce produit offrait une expérience d’achat améliorée aux consommateurs.

En janvier 2018, Cognex a lancé des dispositifs de lecture de codes-barres, y compris un kit de développement logiciel de code-barres mobile, les séries MX-100 et MX-1502.

Le rapport sur le marché de l’identification automatique et de la capture de données couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché Identification automatique et capture de données comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

