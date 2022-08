Analyse approfondie du marché mondial de l’anesthésie et des appareils respiratoires en Europe, applications, prévisions jusqu’en 2028

Le marché européen de l’anesthésie et des appareils respiratoires devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 9,47 % au cours de la période de prévision mentionnée précédemment.

Les appareils d’anesthésie fournissent essentiellement un approvisionnement continu en gaz médicaux pendant les interventions chirurgicales, tels que l’oxygène et le protoxyde d’azote pour la fréquence cardiaque, le contrôle de la respiration, la douleur, la pression artérielle, le débit sanguin et les appareils respiratoires ciblent le traitement, l’évaluation, la gestion, le diagnostic, la surveillance et prise en charge des patients souffrant de maladies respiratoires aiguës et chroniques.

Étendue et taille du marché européen de l’anesthésie et des appareils respiratoires

Le marché européen des appareils d’anesthésie et respiratoires est segmenté par type de produit et utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en appareils d’anesthésie, appareils respiratoires, appareils de surveillance, appareils de diagnostic, consommables et accessoires. Les appareils d’anesthésie sont subdivisés en machines d’administration d’anesthésie, en produits jetables et accessoires d’anesthésie, en moniteurs d’anesthésie et en systèmes de gestion des informations d’anesthésie (AIMS). Les produits et accessoires d’anesthésie jetables sont subdivisés en circuits d’anesthésie, masques d’anesthésie, réanimateurs, laryngoscopes, endoscopes d’intubation flexibles, voies respiratoires supraglottiques, circuits de ventilation, ECH, anesthésie régionale et analgésiques. Les moniteurs d’anesthésie sont subdivisés en moniteurs de base, avancés et intégrés. réanimateurs , unités d’alimentation en monoxyde d’azote, capnographie , analyseurs de gaz et hottes à oxygène. Les dispositifs thérapeutiques sont subdivisés en pression positive des voies respiratoires (PAP), pression positive continue des voies respiratoires (CPAP), pression positive automatique des voies respiratoires (APAP) et pression positive des voies respiratoires à deux niveaux (BPAP). . Les masques sont classés en masques nasaux, faciaux, nasaux et oraux. Les fans sont classés en fans adultes et en fans bébés. Le concentrateur d’oxygène est sous-segmenté en stationnaire et portable. Les inhalateurs sont classés en inhalateurs à poudre sèche, en inhalateurs-doseurs et en inhalateurs à brouillard léger. Les appareils de surveillance sont subdivisés en oxymètres de pouls qui sont en outre classés comme pédiatrique, poignet, portable, doigt et table ou chevet. Les appareils de diagnostic sont subdivisés en spiromètres, qui sont classés comme polysomnographie (PSG) et débitmètres de pointe. Les consommables et accessoires sont subdivisés en masques jetables, réanimateurs jetables, tubes de trachéotomie, tubes nasaux, masques jetables et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des appareils respiratoires et d’anesthésie est divisé en hôpitaux, cliniques, centres de soins à domicile et centres de services ambulatoires.

Analyse par pays du marché européen des appareils d’anesthésie et respiratoires

Le marché européen des appareils d’anesthésie et respiratoires est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché par type de produit et utilisateur final sont fournies, comme indiqué ci-dessus. Les pays inclus dans le rapport sur le marché européen des appareils d’anesthésie et respiratoires sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe.

La section par pays du rapport sur le marché Europe Anesthésie et appareils respiratoires fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario du marché pour chaque pays. En outre,

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de l’ Europe Anesthésie et appareils respiratoires

Le paysage concurrentiel du marché européen de l’anesthésie et des appareils respiratoires fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Europe, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et étendue du produit, domaine de l’application. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que les entreprises se concentrant sur le marché européen des appareils d’anesthésie et respiratoires.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché européen des appareils d’anesthésie et respiratoires sont Baxter, BD, B. Braun Melsungen AG, Pfizer Inc, Ambu A/S., Cardinal Health, Smith+Nephew, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. ., PerkinElmer Inc., Medline Industries, Inc., Masimo., KCWW, GENERAL ELECTRIC, Koninklijke Philips NV, SCHILLER, heyer medical AG, Drägerwerk AG & Co. KGaA, NIHON KOHDEN CORPORATION, Medtronic, Westmed, Inc, Med Europe Srl , Biomedica Medizinprodukte GmbH, Appareils médicaux respiratoires, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

