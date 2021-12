Analyse approfondie du marché du microbiome humain du paysage concurrentiel Résumé des facteurs de développement 2028 || DuPont de Nemours, Inc., Metabiomics Corporation, ViThera Pharmaceuticals, Inc., Second Genome Inc., MICROBIOME THERAPEUTICS

Le marché mondial du microbiome humain devrait augmenter d’ici 2026, enregistrant un TCAC sain de 28,2% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée à l’augmentation de la technologie de pointe, à l’augmentation du vieillissement de la population et à l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques.

Principaux acteurs clés :

Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché mondial du microbiome humain sont ENTEROME, Yakult, DuPont de Nemours, Inc., Metabiomics Corporation, ViThera Pharmaceuticals, Inc., Second Genome Inc., MICROBIOME THERAPEUTICS LLC, Vedanta Biosciences, Inc., Osel, Inc., Merck Sharp & Dohme Corp, Seres Therapeutics, Synthetic Biologics, Inc, Synlogic, MICROBIOME THERAPEUTICS, LLC, 4D pharma plc, Metabogen AB, Ritter Pharmaceuticals, Symberix, Symbiotix Biotherapies, Inc et autres.

Certains des facteurs responsables de la croissance du marché Microbiome humain sont:

Augmentation de l’incidence des maladies chroniques : Les maladies chroniques sont des affections qui ne sont généralement guéries par aucun médicament ou vaccination. Ils durent généralement plus de 3 mois et s’aggravent généralement avec la durée. Ils sont très fréquents dans la population vieillissante. Certains des types courants de maladies chroniques sont les accidents vasculaires cérébraux, le diabète, le cancer, les maladies cardiaques et autres. Les principaux facteurs responsables des maladies chroniques sont un mode de vie malsain, une consommation excessive d’alcool, une mauvaise nutrition et un régime alimentaire, entre autres.

Augmentation de la population vieillissante : La population mondiale vieillit en raison d’une augmentation de l’espérance de vie et d’une baisse de la fécondité. Il a été constaté que les personnes de plus de 50 ans sont confrontées à de nombreuses maladies chroniques telles que l’hypertension, l’asthme, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux, entre autres. Le principal facteur en raison duquel le marché connaît cette tendance de croissance est la prévalence de différentes maladies chroniques associées au vieillissement de la population. Cette prévalence affecte directement l’adoption par le marché du microbiome humain et sa commercialisation sur le marché, car ces organismes ont un impact significatif sur le traitement de ces maladies chroniques.

