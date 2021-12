Analyse approfondie du marché des tests de sécurité alimentaire en Europe de la part de l’industrie, de la taille et des perspectives de croissance jusqu’en 2027

Le rapport d’étude de marché des tests de sécurité alimentaire en Europe guide l’organisation pour obtenir des informations vitales sur les concurrents, les changements économiques, la démographie, les tendances actuelles du marché et les caractéristiques de dépenses des clients. Ce rapport marketing fournit des solutions de recherche du monde réel pour chaque secteur industriel, ainsi qu’une collecte méticuleuse de données à partir de sources non publiques afin de mieux fournir aux entreprises les informations dont elles ont le plus besoin. Le rapport couvre la portée, la taille, la disposition et la croissance de l’industrie, y compris les sensibilités clés et les facteurs de succès.

Le marché des tests de sécurité alimentaire devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,0% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre USD 1 522 053,27 mille d’ici 2027. La prise de conscience croissante de la sécurité alimentaire dans le secteur des aliments et des boissons aide le marché des tests de sécurité alimentaire à se développer dans la région.

Certaines des principales entreprises qui influencent ce marché comprennent : TÜV SÜD, Symbio Laboratories, QIMA, Bureau Veritas, Mérieux NutriSciences, ifp Privates Institut für Produktqualität GmbH, Cotecna Inspection SA, Eurofins Scientific, ALS Limited, Intertek Group plc, NSF International, NEOGEN CORPORATION , SGS SA et TÜV NORD GROUP parmi d’autres acteurs nationaux.

Le nombre croissant de maladies d’origine alimentaire augmentera la demande de tests de sécurité alimentaire et stimulera la croissance du marché des tests de sécurité alimentaire. Une infrastructure appropriée est très essentielle pour la sécurité alimentaire. Il peut s’agir de la formation des personnes, du nombre d’employés ou d’autres conditions réglementaires telles que la température, l’humidité, entre autres, et ce facteur peut entraver la croissance du marché des tests de sécurité alimentaire. Il y a plus d’opportunités pour le marché des tests de sécurité alimentaire car l’utilisation de conservateurs est augmentée dans les produits alimentaires. Les tests de sécurité alimentaire sont l’aspect majeur qui devrait être pris en considération par les fabricants de produits alimentaires. La formation appropriée devrait être donnée aux travailleurs pour éviter la contamination des aliments dans les premières étapes de la fabrication des aliments, ce qui constitue un défi pour la croissance du marché des tests de sécurité alimentaire.

Tendances clés du marché des tests de sécurité alimentaire en Europe :

– Le rapport identifie, détermine et prévoit les segments du marché mondial des tests de sécurité alimentaire en Europe en fonction de leur type, sous-type, technologie utilisée, applications, utilisateurs finaux et régions.

– Industry to Industry détient la plus grande part du marché européen des tests de sécurité alimentaire

– Il examine les micro-marchés en fonction de leurs tendances de croissance, de leurs modèles de développement, de leurs perspectives d’avenir et de leur contribution au marché global.

– La demande régionale/géographique devrait stimuler la croissance

– Adoption croissante des segments de marché dans cette croissance

– Amérique du Nord, l’Europe devrait connaître un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision

– It studies the competitive developments such as partnerships and collaborations, mergers and acquisitions (M&A), research and development (R&D) activities, product developments, and expansions in the Global Europe Food Safety Testing Market.

In-depth Europe Food Safety Testing Market Report: Intended Audience

Europe Food Safety Testing manufacturers

Downstream vendors and end-users

Traders, distributors, and resellers of Europe Food Safety Testing

Europe Food Safety Testing industry associations and research organizations

Product managers, Europe Food Safety Testing industry administrator, C-level executives of the industries

Market Research and consulting firms

Conducts Overall EUROPE FOOD SAFETY TESTING Market Segmentation:

By Testing Type (Allergen Testing, Pathogens Testing, Heavy Metals Testing, Nutritional Labeling, GMO Testing, Pesticides Testing, Mycotoxins Testing, Organic Contaminants Testing, Others),

Technology (Culture Media, Polymerase Chain Reaction, Immunoassay, Chromatography, Biochip/Biosensor,

Flow Cytometry, Microarrays, Others),

Food Categories (Meat & Meat Products, Egg & Poultry Products, Fish and Seafood, Bakery Products, Cereals, Grains & Pulses, Tea & Coffee, Herbs & Spices, Beverages, Fruits & Vegetables, Milk & Dairy Products, Honey, Nuts and Dried Fruits, Convenience Foods, Baby Food, Animal Feed & Pet Food, Tobacco and Others)

Regions covered in the Europe Food Safety Testing market report 2021:

North America: United States, Canada, and Mexico.

South & Central America: Argentina, Chile, and Brazil.

Middle East & Africa: Saudi Arabia, UAE, Turkey, Egypt and South Africa.

Europe: UK, France, Italy, Germany, Spain, and Russia.

Asia-Pacific: India, China, Japan, South Korea, Indonesia, Singapore, and Australia.

𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗼𝗳 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵:-

The outbreak of the COVID-19 pandemic since December 2019, had a major effect on the growth of the global Europe Food Safety Testing Market, owing to the unavailability of required manual labor and strict travel rules worldwide, which restricted the movement of raw materials and finished products. Moreover, the sudden closing down of businesses and social distancing laws also affected the work in the manufacturing sector, which in turn affected the global Europe Food Safety Testing Market

