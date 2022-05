Analyse approfondie du marché des produits à base d’algues, prévision du rapport de recherche sur la taille du marché jusqu’en 2027

Les algues sont en train de devenir l’une des sources les plus prometteuses et durables à long terme de carburant, de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et d’autres coproduits pour la biomasse et les huiles en raison d’un grand nombre d’avantages et de la facilité de sa production. Les algues ont évolué sur un milliard d’années pour produire et stocker efficacement de l’énergie, contrairement à tout autre processus naturel ou artificiel connu. De plus, les microalgues peuvent être cultivées pour avoir une teneur élevée en protéines et en huile afin de produire soit des biocarburants, soit des aliments pour animaux, soit les deux.

De plus, les biocarburants sont considérés comme l’une des sources potentielles d’énergie renouvelable les plus prometteuses pour faire face à la crise énergétique mondiale et aux problèmes environnementaux. La biomasse de microalgues a montré sa capacité à traiter les biocarburants, les produits chimiques et les produits biosourcés, contribuant ainsi à la transition d’une économie basée sur le pétrole à une économie basée sur la bio. Le biocarburant algal offre des avantages tels qu’un taux de croissance plus élevé sans concurrence alimentaire et un impact minimal ou nul sur l’environnement. Le biocarburant produit à partir de microalgues a une faible viscosité et une faible densité par rapport au biocarburant cellulosique à haute valeur calorique, ce qui rend le biocarburant algal plus adapté à l’application.

La liste des entreprises – Marché des produits d’algues:

Algatech LTD

Algénol

BASF SE

Cargill, Incorporée

Cellana inc.

Corbion

CP Kelco

Société Cyanotech

DSM

E.I.D. – Parry (Inde) Limited

Au cours de la dernière décennie, l’industrie des algues a eu du mal à maintenir le marché des biocarburants. Cependant, le produit a le potentiel de connaître une portée énorme une fois que les fabricants auront surmonté les obstacles critiques associés à la fabrication des matières premières, aux coûts d’investissement et aux volumes de production. L’introduction de mandats de biocarburants dans le monde entier devrait obliger les fabricants à investir davantage dans la R&D au cours de la période de prévision afin de développer une technologie durable pour la production de carburant à base d’algues

De même, l’agar est utilisé comme substitut de la gélatine dans l’industrie alimentaire et est utilisé dans la fabrication de crèmes, de sauces, de mayonnaise, de gelées, de crèmes anglaises, de puddings, de fromage fondu et de produits laitiers surgelés. Il est également utilisé dans les confitures et marmelades pour la gélification et l’épaississement, et comme agent anti-dessèchement dans le pain et les pâtisseries. De plus, l’agar est utilisé comme épaississant dans les glaces et autres desserts. Ainsi, les produits à base d’algues agissent comme une source de nourriture et un ingrédient alimentaire alternatifs et stimulent la croissance du marché des produits à base d’algues.

Les États-Unis ont le plus grand nombre de cas confirmés de coronavirus, par rapport au Canada et au Mexique. La pandémie COVID-19 continue d’imposer la fermeture temporaire des magasins de détail et des usines de fabrication dans les pays d’Amérique du Nord, signalant une perturbation sans précédent du commerce. Les détaillants et les marques sont confrontés à divers défis à court terme concernant la santé et la sécurité, la chaîne d’approvisionnement, la main-d’œuvre, les flux de trésorerie, la demande des consommateurs et le marketing.

