Analyse approfondie du marché des petits drones, tendances mondiales, nouvelles technologies, analyse régionale, facteurs de croissance et prévisions 2028

Un petit drone, comme son nom l’indique, est un petit véhicule aérien sans pilote (UAV) suffisamment petit pour être portable. Les petits drones ont une large gamme allant des micro-véhicules aériens aux UAV portables qui peuvent être transportés et initiés en tant que système de défense aérienne d’infanterie portable.

Le marché mondial des petits drones enregistre un TCAC sain de 17,4 % au cours de la période de prévision 2019-2026, tiré par l’augmentation des achats de petits drones par l’armée, l’augmentation des applications commerciales telles que l’arpentage et la cartographie et l’avancement de la technologie.

Téléchargez un exemple de copie du rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global -small-drones-market

Principaux concurrents / acteurs du marché

Certains des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des petits drones sont Skycatch Inc, Airbus SAS, L3 WESCAM, Sci Aero Group, Uav Factory, Danish Aviation Systems Aps, C-Astral doo, Trek Aerospace, Inc, YUNEEC, Boeing , Thales Group , Parrot Drones SAS, Aeryon Labs et autres.

Segmentation : Marché mondial des petits drones

Par type

voilure fixe

Aile tournante

Hybride/Transitionnel

Par MTOW

<5 kilogrammes

5-25 kilogrammes

25-150 kilogrammes

Par charge utile

Appareils photo

Caméras haute résolution

Caméras multispectrales

Caméras hyperspectrales

Caméras thermiques

Caméras EO/IR

Capteurs NRBC

intelligence électronique

Radar UAV

Radar à synthèse d’ouverture (SAR)

Radar actif à balayage électronique (EASA)

Par source d’alimentation

Li-ion

Cellules solaires

Cellules hybrides

Réservoir d’essence

Par application

Militaire

Renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR)

Gestion des dégâts de combat

Civil & Commercial

L’agriculture de précision

télédétection

Suivi des inspections

Photographie et production cinématographique

Arpentage et cartographie

Livraison de produit

Recherche et préservation de la faune

Recherche scientifique

Couverture médiatique

la sécurité intérieure

Gestion des frontières

Surveillance du trafic

Lutte contre les incendies et gestion des catastrophes

Chercher et sauver

Forces de l’ordre

Sécurité maritime

Consommateur

prosommateur

Amateur/Homme à tout faire

Autres

Par géographie

Amérique du Nord

nous

Canada

Mexique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe 

Allemagne

France

ROYAUME-UNI

Italie

Espagne

Russie

Turquie

Belgique

Pays-Bas

Suisse

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Japon

Chine

Corée du Sud

Inde

Australie

Singapour

Malaisie

Indonésie

Thaïlande

Philippines

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Afrique du Sud

Egypte

Arabie Saoudite

Emirats Arabes Unis

Israël

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Un rapport d’étude de marché engageant sur les petits drones met en évidence une gamme de segments liés à l’industrie et au marché des petits drones avec des recherches et des analyses approfondies. Celles-ci impliquent les perspectives de l’industrie en ce qui concerne les facteurs critiques de succès (CSF), la dynamique de l’industrie qui couvre principalement les moteurs et les contraintes, la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne d’approvisionnement. valeur, opportunités clés, perspectives d’application et de technologie, informations régionales ou géographiques, analyse au niveau des pays.

Les nouvelles stratégies, défis et politiques commerciales sont mentionnés dans la table des matières, demandez la table des matières à @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-small-drones-market

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande en millions de dollars et volume Données en millions d’unités pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Parcourir le rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-small-drones-market

Contenu:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

À propos de nous:

Une façon absolue de prédire ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance actuelle !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau inégalé de résilience et d’approches intégrées. Nous nous engageons à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge Market Research fournit des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et lance un processus de prise de décision sans effort.

Contacter:

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

corporatesales@databridgemarketresearch.com