Analyse approfondie du marché des médias culturels par acteurs clés, type et prévisions d’applications jusqu’en 2028

La du marché mondial des supports de culture devrait atteindre 11,10 milliards USD avec un TCAC de 9,3 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research.

La croissance constante des revenus du marché des milieux de culture peut être attribuée à son utilisation croissante en microbiologie pharmaceutique. Les milieux de culture sont considérés comme extrêmement essentiels pour de nombreux tests microbiologiques pour l’approvisionnement en culture pure, la croissance et le comptage des cellules microbiennes, ainsi que la culture et la ségrégation des micro-organismes. L’absence de milieux de culture de haute qualité réduit la possibilité d’obtenir des résultats de tests microbiologiques précis, répétables et reproductibles.

Les milieux de culture microbiologiques favorisent la croissance, la subsistance et la survie des micro-organismes en fournissant des nutriments essentiels, des hormones de croissance cellulaire et des facteurs de croissance. Il aide également à réguler la pression osmotique et le pH de la culture. La demande croissante de qualité et de standardisation des médias stimule le développement de milieux de culture mieux définis.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/829

Le rapport de recherche sur le marché mondial des médias culturels est un document détaillé décrivant les avancées et développements récents dans le domaine commercial des médias culturels en considérant 2020 comme année de référence et 2021-2028 comme année. chronologie prévisionnelle. Le rapport offre des informations précieuses sur la taille du marché, la part de marché, le canal de vente et le réseau de distribution, la segmentation du marché, les demandes, les tendances et les perspectives de croissance. Le rapport étudie également la croissance du marché à l’échelle mondiale et régionale.

Principaux faits saillants du rapport

En décembre 2019, Sartorius, qui est une société de recherche en sciences de la vie, a signé un accord pour acquérir Biological Industries, une société basée en Israël spécialisée dans le développement et la production de milieux de culture cellulaire. Sartorius achèterait 50 % des parts de Biological Industries pour plus de 52,0 millions de dollars.

Par type de recherche, le segment de la cytogénétique a contribué à une part de revenus significativement importante en 2020. La cytogénétique joue un rôle crucial dans la caractérisation des altérations innovantes et la reconnaissance des anomalies chromosomiques liées aux tumeurs malignes. Il permet en outre d’approfondir la recherche et de faire progresser le savoir-faire associé aux aspects génétiques des maladies.

En outre, une amélioration possible de la survie des patients peut être obtenue par le développement de nouveaux médicaments via la compréhension des mécanismes moléculaires. La force robuste de l’analyse de recherche cytogénétique est susceptible de fournir une évaluation globale des anomalies structurelles et numériques en un seul test.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/829

Emergen Research a segmenté le marché mondial des médias de culture en fonction du type, du type de recherche, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2018 –2028) Milieux

chimiquement définis

Bouillon de lysogénie

classiques Milieux

spécialisés Milieux

sans sérum Milieux

de cellules souches

Formulation de milieux personnalisés

Autres

Type de recherche Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Thérapie cellulaire

Cytogénétique

Autres

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2018 –2028)

Recherche sur le cancer

Découverte de médicaments

Médecine régénérative

Génie tissulaire

Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

sociétés pharmaceutiques

Laboratoire de recherche de

Institut universitaire

Autres

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/culture-media-market

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial des médias culturels est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Les principaux concurrents du marché répertoriés dans le rapport sont les suivants :

Becton, Dickinson, and Company, Lonza Group AG, Danaher Corporation, Himedia Laboratories, Thermo Fisher Scientific Inc., CellGenix GmbH, Merck KGaA, STEMCELL Technologies Inc., Corning Incorporated et Infors SA.

De plus, le rapport couvre l’analyse des principaux acteurs de l’industrie avec un accent particulier sur leur position mondiale, leur situation financière et leurs développements récents. L’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse SWOT ont été couvertes par le rapport pour fournir des données pertinentes sur le paysage concurrentiel.

L’analyse régionale détaillée couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/829

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

Jetez un œil à nos autres rapports:

marché de l’isolation acoustique @ https://marketographics.com/acoustic-insulation-market-growth/

marché de l’irrigation de précision @ https://marketographics.com/precision-irrigation-market-share/

marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé @ https://marketographics.com/healthcare-supply-chain-management-market-share/

ai sur le marché bancaire @ https://marketographics.com/ai-in-banking-market-size/

hyperautomatisation market @ https://marketographics.com/hyperautomation-market-share/

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous développons une société d’études de marché et de conseil en stratégie avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-culture-media-market