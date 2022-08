Analyse approfondie du marché des lingettes désinfectantes, tendances mondiales, nouvelles technologies, analyse régionale, facteurs de croissance et prévisions 2028

Un excellent rapport sur le marché premium sur les lingettes désinfectantes présente des données sur le marché, telles que les tendances, le comportement des consommateurs et les analyses de la concurrence, de manière à permettre aux entreprises d’identifier les opportunités sur le marché. L’objectif de l’étude de marché est compris très clairement par l’équipe DBMR avant le début de la création du rapport. Des recherches intenses sont menées pour analyser avec précision la dynamique du marché et le comportement des consommateurs inclus dans le rapport. Toutes les sections d’un document de marché important sont décrites correctement, y compris la page de titre, la table des matières, l’introduction, le contexte et la méthodologie, le résumé, les résultats, la conclusion et l’annexe.

Analyse et aperçu du marché

Le marché des lingettes désinfectantes devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 12 557,61 USD millions d’ici 2028. L’augmentation de la demande de lingettes désinfectantes dans les applications commerciales telles que les hôpitaux, le secteur F&B, les institutions et les applications domestiques est un facteur majeur qui propulse la croissance du marché des lingettes désinfectantes.

Les lingettes désinfectantes offrent une méthode simple pour garder pratiquement n’importe quel type de surface dure et non perméable propre à utiliser pour stériliser, essuyer l’objet ou la surface, permettant au territoire nettoyé de rester détrempé pendant environ 30 secondes avant de sécher. Les rebords, les appareils , les éviers, les installations (lumière et eau), les poignées de porte, les poignées d’entrée, les balustrades, les carreaux, les roches, la production de faïence, les téléphones, les jouets et les consoles sont quelques-unes des choses ou des zones moyennes où les lingettes désinfectantes peuvent être utilisées pour le nettoyage et stérilisation. Essayez de ne pas utiliser sur des bois incomplets ou non peints.

La sensibilisation croissante des consommateurs à l’hygiène et aux soins de santé préventifs propulse la demande du marché des lingettes désinfectantes. Les effets secondaires de l’utilisation de lingettes désinfectantes freinent la croissance du marché des lingettes désinfectantes. Les lancements et approbations de nouveaux produits offrent aux acteurs du marché une formidable opportunité d’augmenter la croissance de leur activité sur le marché des lingettes désinfectantes. Le manque d’accessibilité des lingettes désinfectantes est le défi majeur pour la croissance future du marché des lingettes désinfectantes.

Segmentation:

Le marché des lingettes désinfectantes est classé en neuf segments notables qui sont basés sur le type de produit, la facilité d’utilisation, l’emballage, le type de matériau, les niveaux de désinfection, la saveur, le type, l’utilisation finale et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des lingettes désinfectantes est segmenté en ammonium quaternaire, agents oxydants, phénol, alcool , composés chlorés, composés iodés, gluconate de chlorhexidine, aldéhydes et autres. En 2021, le segment des composés chlorés domine le marché des lingettes désinfectantes en raison de la forte prévalence des infections nosocomiales (HAIS).

Sur la base de la convivialité, le marché est segmenté en jetable et non jetable. En 2021, le segment jetable devrait dominer le marché des lingettes désinfectantes en raison de l’émergence du COVID-19, car les gens sont devenus plus prudents pour empêcher la propagation du virus ou toute autre infection.

Sur la base de l’emballage, le marché des lingettes désinfectantes est segmenté en flatpack, bidon et autres. En 2021, le segment flatpack devrait dominer le marché des lingettes désinfectantes en raison de sa compacité et de son emballage adapté aux voyages.

Sur la base du type de matériau, le marché des lingettes désinfectantes est segmenté en lingettes en fibres textiles, lingettes en fibres vierges, lingettes en fibres avancées et autres. En 2021, le segment des lingettes en fibres textiles devrait dominer le marché des lingettes désinfectantes car elles sont la matière première utilisée dans les lingettes jetables qui dominent le marché.

Sur la base des niveaux de désinfection, le marché des lingettes désinfectantes est segmenté en haut, intermédiaire et bas. En 2021, le segment élevé devrait dominer le marché des lingettes désinfectantes en raison de l’inquiétude croissante pour la santé du patient et du médecin pendant le traitement.

Sur la base de la saveur, le marché des lingettes désinfectantes est segmenté en lavande et jasmin, agrumes, citron, noix de coco et autres. En 2021, le segment de la lavande et du jasmin devrait dominer le marché des lingettes désinfectantes en raison de sa propriété antibactérienne.

Sur la base du type, le marché des lingettes désinfectantes est segmenté en sporicide, bactéricide, tuberculocide, virucide, fongicide et germicide. En 2021, le segment bactéricide domine le marché des lingettes désinfectantes en raison de ses propriétés antibactériennes.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des lingettes désinfectantes est segmenté en soins de santé , commerce, cuisine industrielle, industrie des transports, industrie optique, industrie électronique et informatique et autres. En 2021, le segment de la santé en utilisation finale va dominer le marché des lingettes désinfectantes en raison de la demande croissante de désinfectants des organismes de santé.

Sur la base du canal de distribution, le marché des lingettes désinfectantes est segmenté en ventes directes et ventes au détail. En 2021, le segment de la vente directe dans le canal de distribution va dominer le marché des lingettes désinfectantes en raison de la demande croissante des hôpitaux et des laboratoires.



Les principaux acteurs clés couverts par le rapport sur le marché des lingettes désinfectantes sont:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des lingettes désinfectantes sont DrDeppe, STERIS, Reckitt Benckiser Group plc., Codi Group BV, Dreumex BV, Pluswipes, RCP Ranstadt GmbH, The Hygiene Company, Uniwipe Europe Ltd, The Clorox Company, KCWW, Ecolab, CleanWell, LLC., Seventh Generation Inc., The Claire Manufacturing Company, Parker Laboratories, Inc., GOJO Industries, Inc., Stepan Company, Whiteley Corporation, Linghai Zhan Wang Biotechnology Co., Ltd., Jainam Invamed Private Limited, SC Johnson, PDI, Inc., Hangzhou Wipex Nonwovens Co., Ltd., SIR SAFETY SYSTEM SPA, ASHOK & CO. (PVT.) LTD. (ACPL), Mor Medics, Stryker, B. Braun Melsungen AG, ITWProBrands, Schulke & Mary GmbH, Dr. Schumacher GmbH et BODE Chemie GmbH (une filiale de PAUL HARTMANN AG entre autres.

Le rapport crédible sur le marché des lingettes désinfectantes offre des informations exploitables sur le marché avec lesquelles les entreprises peuvent élaborer des stratégies durables et lucratives. Sans oublier que le rapport analyse les conditions générales du marché telles que le prix des produits, les bénéfices, la capacité, la production, l’offre, la demande et le taux de croissance du marché, ce qui aide les entreprises à décider de plusieurs stratégies. Une analyse SWOT a été effectuée lors de la formulation de ce document de marché ainsi que de nombreuses autres étapes standard de recherche, d’analyse et de collecte de données. De plus, les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions, les acquisitions, les tendances en matière d’innovation et les politiques commerciales sont également réévaluées dans le rapport sur les lingettes désinfectantes. Il devient facile de comprendre la notoriété de la marque et la connaissance de la marque et du produit parmi les clients potentiels.

Analyse au niveau du pays

Le marché des lingettes désinfectantes est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des lingettes désinfectantes sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse. , Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie- Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché des lingettes désinfectantes

Partie 04 : Dimensionnement du marché des lingettes désinfectantes

Partie 05: Segmentation du marché des lingettes désinfectantes par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

