Analyse approfondie du marché des collations sans gluten de la taille, de la part, des tendances, du facteur de croissance, de la gestion des revenus et de l’analyse de l’industrie par 

Le rapport d’analyse du marché des collations sans gluten donne une évaluation des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision approximatif. L’étude de marché comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle chaque segment est comparé en fonction de la taille de son marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale. Toutes les informations, faits et statistiques couverts dans le rapport conduisent à des idées concrètes, à une prise de décision améliorée et à de meilleures stratégies commerciales. Le rapport sur le marché des collations sans gluten contient des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Un excellent rapport sur les collations sans gluten offre une perspective de marché supérieure en termes de tendances des produits, de stratégie marketing, de produits futurs, de nouveaux marchés géographiques, d’événements futurs, de stratégies de vente, d’actions ou de comportements des clients. Le rapport mesure également les moteurs du marché, les contraintes du marché, les défis, les opportunités et les développements clés du marché. Ce rapport de marché est une étude précise de l’industrie des collations sans gluten qui donne des estimations sur les nouveaux triomphes qui seront réalisés sur le marché des collations sans gluten en 2022-2029. Le rapport d’activité à grande échelle des collations sans gluten présente d’importants développements de produits et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie des collations sans gluten par les principaux acteurs.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des collations sans gluten était évalué à 3,72 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 7,14 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 8,50 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Outre les informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research incluent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise. , agencements du réseau de distributeurs et de partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Définition du marché

Le gluten est une cause majeure de symptômes systémiques et gastro-intestinaux, ainsi que de dermatite herpétiforme, d’allergie au blé et d’ataxie au gluten. La majorité des collations sans gluten sur le marché peuvent être consommées sans danger. Les aliments sans gluten n’ont pas la teneur en « gluten » que l’on trouve dans les céréales telles que le blé, l’orge et le seigle.

Portée et segmentation du marché des collations sans gluten

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Canal de distribution (magasin conventionnel, hôtels et restaurants, établissements d’enseignement, services spécialisés, hôpitaux et pharmacies), source (source animale, source végétale), application (établissements d’enseignement, hôtels et restaurants, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts The Kraft Heinz Company (États-Unis), The Hain Celestial Group, Inc. (États-Unis), General Mills, Inc. (États-Unis), Kellogg Company (États-Unis), Conagra Brands, Inc. (États-Unis), Hero Group (Suisse), Barilla G. e R. Fratelli SpA (Italie), Quinoa Corporation (États-Unis), Freedom Foods Group Limited (Australie), Raisio plc (Finlande), Dr. Schär AG/SPA (Italie), Enjoy Life Foods (États-Unis), FARMO SpA (Italie), London Food Corporation Limited (Royaume-Uni), Alara Wholefoods Ltd. (Royaume-Uni), Warburtons Limited (Royaume-Uni), Katz Gluten Free (États-Unis), Genius Foods (Royaume-Uni), Chosen Foods LLC (États-Unis), Silly Yaks (Australie ), Mikey’s LLC (États-Unis) et Rachel Pauls Food (États-Unis) Des opportunités Augmentation des activités de R&D et modernisation accrue des nouveaux produits.

Campagnes publicitaires, y compris les mentions de célébrités, pour augmenter les ventes globales

L’émergence de sources importantes de matières premières offre une opportunité significative

Dynamique du marché des collations sans gluten

Conducteurs

Prévalence croissante de l’intolérance au gluten dans le monde

L’un des principaux facteurs de croissance du marché est la prévalence croissante de l’intolérance au gluten, du syndrome du côlon irritable (IBS) et de la maladie coeliaque dans le monde. La sensibilisation des consommateurs aux mesures préventives pouvant être prises pour gérer ces maux est croissante, ce qui alimente la demande de produits faciles à digérer et sans gluten. De plus, en raison de leur mode de vie trépidant et de leurs horaires chargés, les consommateurs optent de plus en plus pour des repas, des pâtes et des aliments pour bébés prêts à manger sans gluten.

Changement dans le régime alimentaire des consommateurs et industrie florissante du commerce électronique

Les programmes de gestion du poids et les régimes alimentaires qui incluent des alternatives alimentaires sans céréales sont également très demandés. De plus, en raison de la prospérité de l’industrie du commerce électronique, les fournisseurs adoptent des systèmes de vente au détail en ligne pour offrir une gamme de produits diversifiée aux consommateurs. Ils produisent également des emballages attrayants et durables avec un étiquetage propre pour attirer l’attention des consommateurs, ce qui devrait avoir un impact positif sur le marché.

Opportunité

De plus, l’augmentation des activités de R&D et la modernisation accrue des nouveaux produits sur le marché ouvriront de nouvelles opportunités pour le marché des snacks sans gluten. Néanmoins, les collaborations accrues entre les principaux acteurs et la notoriété croissante de la marque créent une énorme opportunité de marché.

Contraintes

Les idées fausses sur le régime sans gluten et l’augmentation des prix des produits sans gluten sont des contraintes majeures qui continueront de défier le marché des collations sans gluten au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des collations sans gluten fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des collations sans gluten, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact et scénario actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition

Data Bridge Market Research propose une analyse de haut niveau du marché et fournit des informations en tenant compte de l’impact et de l’environnement actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition. Cela se traduit par l’évaluation des possibilités stratégiques, la création de plans d’action efficaces et l’assistance aux entreprises dans la prise de décisions importantes.

Outre le rapport standard, nous proposons également une analyse approfondie du niveau d’approvisionnement à partir des retards d’expédition prévus, de la cartographie des distributeurs par région, de l’analyse des produits, de l’analyse de la production, des tendances de la cartographie des prix, de l’approvisionnement, de l’analyse des performances des catégories, des solutions de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, avancées l’analyse comparative et d’autres services d’approvisionnement et de soutien stratégique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des collations sans gluten sont :

La société Kraft Heinz (États-Unis)

The Hain Celestial Group, Inc. (États-Unis)

General Mills, Inc. (États-Unis)

Société Kellogg (États-Unis)

Conagra Brands, Inc. (États-Unis)

Hero Group (Suisse)

Barilla G. e R. Fratelli SpA (Italie)

Quinoa Corporation (États-Unis)

Freedom Foods Group Limited (Australie)

Raisio plc (Finlande)

docteur Schär AG/SPA (Italie)

Enjoy Life Foods (États-Unis)

FARMO SpA (Italie)

London Food Corporation Limited (Royaume-Uni)

Alara Wholefoods Ltd. (Royaume-Uni)

Warburtons Limited (Royaume-Uni)

Katz sans gluten (États-Unis)

Genius Foods (Royaume-Uni)

Aliments choisis LLC (États-Unis)

Silly Yaks (Australie)

Mikey’s LLC (États-Unis)

Rachel Pauls Food (États-Unis)

Raisons d’obtenir ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Résumé des points clés du rapport sur le marché :

Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché des collations sans gluten dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des collations sans gluten

Aperçu du marché mondial des collations sans gluten

Concurrence sur le marché mondial des collations sans gluten par les fabricants

Capacité mondiale de collations sans gluten, production, revenus (valeur) par région

Offre mondiale de collations sans gluten (production), consommation, exportation, importation par région

Production mondiale de collations sans gluten, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial des collations sans gluten par application

Profils/analyse des fabricants mondiaux de collations sans gluten

Analyse des coûts de fabrication des collations sans gluten

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché mondial des collations sans gluten

Résultats de la recherche et conclusion

annexe

Portée du marché mondial des collations sans gluten :

Le marché des collations sans gluten est segmenté en fonction du canal de distribution, de la source et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Source

D’origine animale

Origine végétale

Application

Les établissements d’enseignement

Hôtels et restaurants

Autres

Canal de distribution

Magasin conventionnel

Hôtels et restaurants

Instituts d’enseignement

Services spécialisés

Hôpitaux et pharmacies

Ce rapport d’étude/d’analyse du marché des collations sans gluten contient des réponses à vos questions suivantes

Quelle technologie de fabrication est utilisée pour Snacks sans gluten ? Quels sont les développements en cours dans cette technologie ? Quelles tendances sont à l’origine de ces évolutions ?

Quels sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché mondial des collations sans gluten? Quels sont le profil de leur entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées?

Quel était le statut du marché mondial des collations sans gluten du marché des collations sans gluten? Quels étaient la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché Snacks sans gluten?

Quel est le statut actuel du marché des collations sans gluten de l’industrie des collations sans gluten? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois par entreprise et par pays ? Quelle est l’analyse du marché du marché des collations sans gluten en tenant compte des applications et des types?

Quelles sont les projections de l’industrie mondiale des collations sans gluten compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de la production? Quelle sera l’estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ?

Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne du marché des collations sans gluten par matières premières en amont et industrie en aval?

Quel est l’impact économique sur l’industrie des collations sans gluten? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ?

8. Quels sont la dynamique du marché des collations sans gluten du marché des collations sans gluten? Quels sont les défis et les opportunités ?

Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation pour l’industrie des collations sans gluten?

