Analyse approfondie du marché des bottes en caoutchouc en Europe du paysage concurrentiel Résumé des facteurs de développement 

Définition du marché

Les bottes en caoutchouc sont fabriquées à partir de divers matériaux, notamment du caoutchouc naturel, du cuir , du polyuréthane et des composés de PVC. Les bottes en caoutchouc sont constituées de matériaux naturels et synthétiques, y compris le cuir et les polymères, avec des applications dans diverses industries telles que la fabrication, l’agriculture, l’exploitation minière, la construction et autres. De nombreux matériaux sont utilisés pour fabriquer des bottes en caoutchouc en fonction de l’industrie dans laquelle elles sont utilisées, de leur application et de l’environnement dans lequel elles sont utilisées. Certains des principaux matériaux comprennent le caoutchouc, le polyuréthane plus délicat et thermoplastique. Ces matériaux sont flexibles, solides et offrent un confort ultime aux pieds du porteur.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2015-2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (caoutchouc, PVC, PU, ​​EVA et autres), utilisation finale (industrie manufacturière, construction, style de vie à la campagne et mode, transport et logistique, exploitation minière, agriculture et ménage), canal de distribution (hors ligne et en ligne) Pays couverts Russie, Turquie, Allemagne Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Reste de l’Europe Acteurs du marché couverts däv, Le Chameau UK Ltd, Harvik Rubber Industries Sdn Bhd, Gumleaf, Tretorn, DIKAMAR, ILSE JACOBSEN HORNBÄK, Aigle, Lemon Jelly, KAMIK et Rockfishfootwear.co.uk., Joules Group plc, Rocky Brands Inc., Bogsfootwear.co .uk, Hunter Boot Limited, entre autres

Dynamique du marché des bottes en caoutchouc en Europe

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Demande croissante de bottes en caoutchouc dans l’industrie manufacturière

L’industrie manufacturière comprend les industries du fer, de l’automobile, de la marine, de l’aérospatiale, de l’acier et d’autres industries. Ils utilisent divers produits chimiques, machines et équipements électriques pour leur travail. Ainsi, travailler à l’extérieur avec l’équipement est risqué sans aucune sécurité. Ainsi, la sécurité est un must dans ces industries en raison de l’environnement dangereux. La protection contre les produits chimiques agressifs, les températures élevées et les machines lourdes est vitale. Dans les lieux de travail extrêmes, ces dangers sont imprévisibles, il est donc indispensable que les travailleurs soient bien préparés et protégés. Ainsi, les bottes en caoutchouc sont privilégiées par les fabricants pour se protéger et travailler en toute sécurité.

Augmentation de la demande de chaussures à la mode, confortables et pratiques

Mode et confort sont presque synonymes. La plupart des entreprises ont récemment fait preuve de prudence en examinant les utilisateurs finaux de leurs produits et en les adaptant au confort de leurs clients. Les clients accordent une grande importance à ces fonctionnalités et avantages. En ce qui concerne la mode et les chaussures, comme les bottes en caoutchouc, les femmes optent pour des styles à la mode et confortables. De plus, les clients exigent de plus en plus que les chaussures soient à la fois performantes et polyvalentes. Les bottes en caoutchouc ont gagné en popularité auprès des leaders de la mode, des A-listers et des influenceurs de style ces dernières années. Le matériau utilisé pour produire des bottes en caoutchouc détermine leur qualité. Le matériau doit être un matériau respirant qui permet à vos pieds de respirer, de réguler l’humidité, d’empêcher la croissance de virus et de champignons et d’éliminer les odeurs de pieds.

En outre, les activités récréatives se développent en termes de problèmes de santé croissants, augmentant la demande de bottes en caoutchouc plus confortables, ce qui pourrait entraîner la croissance du marché européen des bottes en caoutchouc.

Des opportunités

Lancements réguliers de bottes en caoutchouc innovantes

Les lancements constants de bottes en caoutchouc pour diverses industries telles que l’agriculture, l’exploitation minière, la construction et autres créeront d’immenses opportunités pour ses fabricants. De plus, l’évolution des modes de vie des consommateurs et l’augmentation des revenus entraînent une demande accrue de bottes en caoutchouc à la mode, ce qui devrait stimuler la croissance du marché. Par conséquent, la demande croissante de divers types de bottes en caoutchouc, telles que les bottes en caoutchouc de sécurité, les bottes en caoutchouc à la mode parmi les industries d’utilisation finale, et l’engagement constant des fabricants dans le développement de produits nouveaux et innovants pour attirer les consommateurs peuvent stimuler la croissance du marché.

Contraintes/Défis

Émission de gaz nocifs provenant des matières premières lors de la fabrication des bottes en caoutchouc

Plusieurs matières premières telles que le caoutchouc, le plastique et d’autres matériaux dérivés de la pétrochimie sont utilisées dans la production de chaussures de bottes en caoutchouc. Le caoutchouc libère diverses fumées nocives telles que le dioxyde de carbone lors du traitement du caoutchouc pour fabriquer les bottes en caoutchouc. En raison des vapeurs toxiques, couper et façonner le caoutchouc dans une forme appropriée est extrêmement difficile. Les gaz toxiques comprennent plusieurs composés nocifs pour le corps humain. Les travailleurs de l’usine sont régulièrement exposés à des fumées dangereuses qui sont nocives pour leur santé. Les gaz toxiques ou dangereux peuvent également causer le cancer du poumon ou même la mort chez les travailleurs. Les nitrosamines cancérigènes sont couramment utilisées dans la fabrication de produits en caoutchouc. Lorsque ces semelles en caoutchouc ou ces bottes en caoutchouc sont recyclées, elles produisent plusieurs gaz nocifs qui nuisent à l’environnement.

Par conséquent, l’augmentation des émissions de gaz dangereux lors de la fabrication de bottes en caoutchouc devrait freiner la croissance du marché européen des bottes en caoutchouc.

DEVELOPPEMENTS récents

En septembre 2021, Le Chameau UK Ltd a lancé de nouvelles bottes en caoutchouc appelées néoprène. Il est connu pour ses qualités isolantes exceptionnelles à des températures aussi basses que -15°C, et c’est l’un des styles les plus populaires pour l’hiver. Ce lancement augmentera la clientèle de l’entreprise

En novembre 2021, Lemon Jelly s’est associé à ocean alive pour inviter une clientèle plus large basée sur la contribution positive de la vie océanique à la protection et à la préservation de l’océan

Principaux acteurs clés en Europe Rapport sur le marché des bottes en caoutchouc: däv, Le Chameau UK Ltd, Harvik Rubber Industries Sdn Bhd, Gumleaf, Tretorn, DIKAMAR, ILSE JACOBSEN HORNBÆK, Aigle, Lemon Jelly, KAMIK et Rockfishfootwear.co.uk., Joules Group plc , Rocky Brands Inc., Bogsfootwear.co.uk, Hunter Boot Limited

Segmentation du marché :

Le marché européen des bottes en caoutchouc est segmenté en trois segments notables basés sur le type, l’utilisation finale et le canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Taper

PU

Caoutchouc

PVC

EVA

Autres

Sur la base du type, le marché européen des bottes en caoutchouc est segmenté en PU, caoutchouc, PVC, EVA et autres.

Utilisation finale

Industrie manufacturière

Construction

Style de vie à la campagne et mode

Transport & Logistique

Exploitation minière

Agriculture

Ménage

Sur la base de l’utilisation finale, le marché européen des bottes en caoutchouc est segmenté en industrie manufacturière, construction, style de vie à la campagne et mode, transport et logistique, exploitation minière, agriculture et ménage.

Canal de distribution

Hors ligne

En ligne Sur la base du canal de distribution, le marché européen des bottes en caoutchouc est segmenté en hors ligne et en ligne.

Analyse / aperçus régionaux du marché des bottes en caoutchouc en Europe

Le marché européen des bottes en caoutchouc est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies sur la base des références ci-dessus.

Certains des pays couverts par le rapport sur le marché européen des bottes en caoutchouc sont la Russie, la Turquie, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse et le reste de l’Europe.

Le Royaume-Uni devrait dominer le marché européen des bottes en caoutchouc en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de chaussures à la mode et confortables. De plus, l’industrie croissante de la construction et de l’exploitation minière au Royaume-Uni exige davantage de bottes en caoutchouc de sécurité.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données, tels que les ventes neuves et de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export, sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la forte concurrence des marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Europe Gumboots?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché européen des bottes en caoutchouc?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché européen Bottes en caoutchouc?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Europe Bottes en caoutchouc?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Europe Gumboots auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries Europe Gumboots?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

